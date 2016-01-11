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    11 января 2016

    Creative iRoar — самая умная, по мнению производителя, акустическая система на рынке: Портативная АС Creative iRoar стоит $370

    21:4915

    В декабре продажи Foxconn обвалились на 20%, однако по итогам года компания смогла улучшить результат: В целом компания смогла улучшить свои суммарные продажи за прошлый год на 6,42%, они составили 134,45 млрд долларов

    20:2133

    Bidul предлагает аксессуар за $45, который дает владельцам планшета Surface Pro 4 разъем Ethernet и дополнительный порт USB 3.0 : Новый аксессуар доступен для моделей Surface Pro 4 и Surface Pro 3, он вставляется в порты USB 3.0 и Mini DisplayPort

    19:461

    Спустя почти десятилетие Asus показала новую внешнюю док-станцию XG Station для графических карт: Asus показала док-станцию ROG XG Station 2 для подключения настольных видеокарт к ноутбукам

    19:3917

    C-Way Bracelet — наверное, единственное носимое устройство, позволяющее присоединить к нему фигурки Lego: Детский трекер GPS C-Way Bracelet стоит $150

    19:14

    Ассортимент Seasonic пополнился широкой линейкой блоков питания Prime Series с сертификатами 80 Plus Titanium и Platinum: Seasonic представила БП Prime Series

    15:547

    Mushkin в ближайшее время выпустит на рынок SSD объёмом 4 ТБ по цене около $500: Новый SSD Mushkin объёмом 4 ТБ обойдётся в $500

    15:3831

    Enermax представила корпусные вентиляторы D.F.Pressure и D.F.Vegas с технологией Dust Free Rotation: Enermax расширила ассортимент корпусных вентиляторов

    15:309

    Флагманский десятиядерный процессор Intel Broadwell-E обойдётся в полтора раза дороже, чем предполагалось ранее: Intel будет продавать свои CPU Core i7-6950X по $1500

    15:1023

    Первые слухи приписывают смартфону Meizu MX6 однокристальную систему MediaTek Helio X20: Смартфон Meizu MX6 может получить десятиядерный процессор

    14:28

    Как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Lian Li назвала корпус в виде яхты — PC-Y6: Корпус Lian Li PC-Y6 выглядит, как яхта

    13:3114

    Новая модификация смартфона Asus Zenfone Zoom может похвастаться использованием натуральной кожи : Asus обтянула заднюю крышку смартфона Zenfone Zoom кожей

    13:1325

    Sony разработала для телевизоров технологию подсветки Backlight Master Drive, которая позволит конкурировать с моделями OLED: Подсветка Backlight Master Drive — будущее телевизоров Sony

    12:4656

    Panasonic FZ-Q1 — защищенный планшет с экраном диагональю 12,5 дюйма: Panasonic FZ-Q1 в версии Standard оценен в $1000

    12:204

    Смартфон Xiaomi Redmi 3 в металлическом корпусе на базе SoC Snapdragon 616 поступил в продажу по цене около $105: Разрешение камер составляет 13 и 5 Мп, основная камера оснащена системой автофокуса, который выполняет свою работу за 0,1 с

    12:1510

    Седан Tesla Model S теперь может самостоятельно выехать из гаража, встретив вас у порога дома: Для этого нужно всего лишь нажать одну кнопку на брелоке

    11:575

    За год Asustek поставила на рынок 19,3 млн ноутбуков и 20,5 млн смартфонов, при этом ухудшив годовой результат на 9%: В четвертом квартале поставки ноутбуков и смартфонов компании составили 5,4 млн и 7 млн штук соответственно

    11:26

    Устройство Identilock делает пистолет умным: Этот аксессуар позволяет вам нажать на спусковой крючок пистолета только в том случае, если он распознает отпечаток пальца своего владельца

    11:0728

    Покрытый золотом мобильный телефон Nokia 230 предлагается за $125: Также компания предлагает владельцам Nokia 230 отправить ей свой смартфон, на который можно нанести золотое покрытие за $67

    10:5410

    Восьмидюймовый планшет Chuwi Hi8 Pro получил ту же SoC, что и старший брат, а также разъем USB Type-C: Объем оперативной и флэш-памяти устройства составляет 2 и 32 ГБ соответственно

    10:463

    За последний год продажи MediaTek не изменились: В четвертом квартал продажи составили 1,8 млрд долларов, больше, чем прогнозировали аналитики компании

    10:331

    Apple работает над беспроводной гарнитурой AirPods для новых смартфонов, которая будет похожа на наушники Moto Hint: Apple готовит дорогую беспроводную гарнитуру для смартфонов

    10:308

    MSI Vortex — очень компактный и очень производительный игровой ПК с парой 3D-карт GeForce GTX 980: ПК MSI Vortex похож на Apple Mac Pro

    10:0011

    CTL предлагает защищённый конвертируемый ноутбук EG2 Rugged Windows Flip 360 за $530: CTL представила два ноутбука

    09:301

    Lenovo собирается разработать своё собственное устройство дополненной реальности : Lenovo также интересуется дополненной реальностью

    09:00

    AMD представила APU A10-7890K с частотой 4,3 ГГц : Представлен APU AMD A10-7890K

    08:4014

    Opera TV 2.0 — новая программная платформа для умных телевизоров: Opera Software представила телевизионную ОС Opera TV 2.0

    08:208

    Флэш-накопитель Kingston DataTraveler 2000 располагает физической клавиатурой для установки и ввода пароля: Флэш-накопитель Kingston DataTraveler 2000 имеет собственную клавиатуру

    07:453

    Nitro Duo — уникальное мобильное устройство с двумя ОС и двумя аппаратными платформами : Мобильное устройство Nitro Duo получило две аппаратные платформы

    07:2016

    Sony показала новые карты памяти SD и XQD, а также кардридер для работы с этими новинками: Карты памяти Sony XQD-M развивают скорость записи 440 МБ/с

    07:009

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