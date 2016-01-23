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    23 января 2016

    Apple пытается запатентовать электронное устройство с дисплеем, обернутым вокруг корпуса: Разъемы и органы управления предполагается размещать на торцах корпуса

    17:5485

    Microsoft добавляет в пакет Office для iOS поддержку жестов 3D Touch и пера Apple Pencil : Программы Word, Excel и PowerPoint можно загрузить в App Store бесплатно

    17:117

    На выпуск фонарика в форме патрона собрано $190 000 : Один фонарик Bullet обходится желающим поддержать проект в $8

    16:4530

    Шланги для СВО EK Water Blocks EK-Tube ZMT доступны трех диаметров: Шланг EK Water Blocks EK-Tube ZMT можно купить любой длины

    16:302

    EK Water Blocks отзывает СВО EK-XLC Predator 240 R1.0 и EK-XLC Predator 360 R1.0: Причина отзыва — высокий риск утечки охлаждающей жидкости

    15:012

    Toshiba планирует продать часть производства микросхем: Интерес к покупке проявил принадлежащий государству банк развития Японии

    14:15

    Носимое устройство Alex следит за осанкой, помогая избежать боли в шее и спине: Alex работает в паре со смартфоном

    13:342

    Foxconn планирует превратить одну из своих китайских фабрик в объект технологического туризма: Посетители фабрики Foxconn смогут заказать для себя электронные изделия

    13:0014

    Смартфон HTC на базе SoC Mediatek Helio X20 протестирован в AnTuTu: В базе данных тестового пакета AnTuTu появилась интересная запись о смартфоне HTC на базе Mediatek Helio X20, который набрал 85632 очка

    10:205

    Cмартфон Xiaomi Mi5 поступит в продажу 24 февраля: Весенняя конференция компании Xiaomi запланирована на 24 февраля, в этот день в продажу и поступит Xiaomi Mi5

    10:03

    Ожидается, что смартфон Acer Jade Primo будет доступен в версиях с Windows 10 Mobile и Android 6.0 : Acer Jade Primo должен поступить в продажу в феврале этого года по цене около 570 евро

    09:31

    HTC приписывают намерение впервые выпустить две версии нового флагманского смартфона с SoC производства Qualcomm и MediaTek : Первая, предназначенная для рынка США и Европы, получит Snapdragon 820.

    09:153

    Ещё один гвоздь. BlackBerry закрывает программу Built for BlackBerry для разработчиков: Программа Built for BlackBerry больше не существует

    09:002

    В прошлом квартале 12% всех проданных планшетов Apple в США пришлось на модель iPad Pro: Consumer Intelligence Research Partners оценила рынок Apple

    08:3060

    Pipo X9S — очередная инкарнация необычного мини-ПК, на сей раз оснащённая новым процессором и большим объёмом ОЗУ: ПК Pipo X9S стоит $200

    08:0010

    Даже младшие смартфоны Asus ZenFone 3 получат 3 ГБ оперативной памяти: Asus Z010DD получит SoC Snapdragon 615

    07:301

    Microsoft объявила трио финалистов с лучшими проектами для шлема HoloLens: Финальные проекты для шлема HoloLens представляют собой игру, аквариум и справочник космоса

    07:007

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