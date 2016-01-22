  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 января 2016

    Компактная камера Panasonic Lumix DMC-TZ85 с 30-кратным зум-объективом позволяет снимать видео 4К: На японском рынке продажи Lumix DMC-TZ85 стартуют 10 февраля

    19:2610

    Комплект SilverStone ES01 позволяет включать, выключать и перезагружать ПК с беспроводного пульта ДУ: Рекомендуемая стоимость комплекта SilverStone ES01 — $14

    18:5220

    В ближайшее время AMD может снизить цену также и на видеокарту Radeon R9 Fury: Видеокарта AMD Radeon R9 Fury тоже может подешеветь

    18:481

    Прогноз IDC: расходы на общедоступные облачные сервисы в ближайшие годы будут расти в шесть раз быстрее расходов на ИТ в целом: Основным видом услуг, предлагаемых облачными сервисами, остается Software as a Service (SaaS)

    18:29

    IBM приобретает компанию Ustream: Ustream стала частью IBM

    18:081

    Смартфон Asus Pegasus 5000 может предложить аккумулятор ёмкостью почти 5000 мА·ч: Смартфон Asus Pegasus 5000 оценили в $200

    17:182

    Spire Tricer 1408 — недорогой корпус для плат microATX, поставляемый вместе с блоком питания: Корпус Spire Tricer 1408 стоит $65

    17:017

    Apple открыла в Неаполе центр обучения студентов разработке приложений для iOS: Apple будет обучать студентов Неаполя создавать ПО для iOS

    16:4426

    Выручка и чистая прибыль Logitech за год немного подросли: Logitech отчиталась за квартал

    16:286

    Умная детская коляска Smartbe может ехать самостоятельно : Цена Smartbe стартует с $399

    16:0913

    Аналитики считают, что рынок потребительских дронов к 2025 году приблизится к 5 млрд долларов: ABI Research прогнозирует внушительный рост рынка дронов

    15:58

    Юрист Oracle проговорился о прибыли, которую ОС Android принесла Google: Операционная система Android приносит разработчику прибыль двумя путями

    14:3334

    Стало известно, когда Japan Display начнет выпускать панели OLED для смартфонов; возможный заказчик — Apple: Компания LG Display, наряду с Samsung Electronics, считается возможным поставщиком панелей OLED для смартфонов Apple iPhone

    12:4515

    Поставки «устройств» в этом году продолжат расти, но в денежном выражении рынок впервые сократится: Сотовых телефонов в текущем году будет продано 1,959 млрд штук

    10:592

    Поставки изогнутых ЖК-панелей для телевизоров вырастут вдвое в этом году: Как сообщает издание DigiTimes, снижение цен на изогнутые телевизионные ЖК-панели в этом году приведет к значительному росту объемов поставок

    10:5532

    Контрактные производители полупроводниковой продукции в этом году вложатся в освоение норм 10 нм: Капиталовложения в полупроводниковое производство снова начнут расти во втором полугодии

    10:38

    Microsoft China раньше времени подтвердила факт разработки смартфона Lumia Phone X: Информация о смартфоне под название Lumia Phone X в Сети появилась впервые

    10:377

    Создатель Oculus Rift все же предстанет перед судом: Total Recall Technologies утверждает, что Палмер Лаки, работая в этой компании в 2011 и 2012 годах, получал ценную информацию об улучшении качества дисплеев будущего шлема виртуальной реальности

    10:237

    Опубликован стандарт на память GDDR5X, вдвое превосходящую GDDR5 по пропускной способности: Новый стандарт позволит повысить производительность памяти, используемой, в том числе, и в 3D-картах

    10:1211

    ВВС США в 2015 году потеряли вдвое больше дронов, чем годом ранее: Все аварии произошли за пределами США

    10:117

    Умные часы Elephone W2 смогут работать три месяца от одного элемента питания: В режиме ожидания часы должны проработать до трех лет

    09:4916

    Смартфон Cubot Note S получил аккумулятор емкостью 4150 мА·ч и сменные задние панели при цене $70: Cubot Note S оснащен дисплеем диагональю 5,5 дюйма с разрешением 1280 х 720 пикселей

    09:331

    Расходы на 3D-печать в 2019 году превысят 26 млрд долларов, уверены аналитики IDC: В ближайшие годы расходы на 3D-печать будут расти на 27% в год

    08:304

    В ОПК приступили к разработке защищенного оборудования на восьмиядерном процессоре «Эльбрус-8С»: Использование процессора «Эльбрус-8С» позволит повысить пиковую производительность систем 3-5 раз

    08:0065

    В камере Panasonic Lumix DMC-TX1 установлен дюймовый датчик изображения: Компания Panasonic представила компактную камеру Lumix DMC-TX1

    07:303

    Новый накопитель OWC линейки Mercury Electra 6G характеризуется объёмом 2 ТБ: OWC представила SSD Mercury Electra 6G объёмом 2 ТБ

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018