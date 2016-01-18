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    18 января 2016

    Uber получит в своё распоряжение вертолёты Airbus : Uber и Airbus решили сотрудничать

    20:136

    Google использовала «Найдется все» — знаменитый слоган «Яндекса», который берет начало в 2000 году: Причем еще пару дней назад никакого комментария под строкой поиска в сервисе «Google Книги» не было

    19:5518

    Передатчик беспроводного питания Toshiba TC7718FTG рассчитан на мощность до 15 Вт: Ознакомительные образцы TC7718FTG уже доступны

    19:276

    Разрешение датчика изображения ON Semiconductor KAI-47051 — 47 Мп, что является рекордом для CCD с построчным переносом : Датчик изображения ON Semiconductor KAI-47051 предназначен для промышленного оборудования и аэрофотосъемки

    18:56

    Fujifilm анонсировала выпуск внешней вспышки EF-X500 для камер серии X: Внешняя вспышка Fujifilm EF-X500 будет выпущена в мае 2016 года

    18:257

    Qualcomm и правительство Гуйчжоу создают совместное предприятие Guizhou Huaxintong Semi-Conductor Technology: Qualcomm создаёт СП Guizhou Huaxintong Semi-Conductor Technology при участии правительства Китая

    17:57

    Док для накопителей SilverStone SST-TS11G-C оснащен интерфейсом USB 3.1: Док для накопителей SilverStone SST-TS11G-C стоит примерно $53

    17:555

    TSMC намерена в 2018 году начать производство продукции по нормам 7 нм, а уже через два года перейти к следующему этапу: В 2020 году TSMC будет выпускать продукцию по 5-нанометровому техпроцессу

    17:3616

    Huawei может выпустить гибридный ноутбук с двумя ОС: Первый ноутбук Huawei может получить две ОС

    17:205

    Появились изображения умного браслета на биопроцессоре Samsung: Браслет для фитнеса на биопроцессоре Samsung внешне напоминает умные часы Gear S2

    17:1725

    Объектив Fujinon XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR оценен производителем в $1900: Объектив Fujinon XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR появится в продаже в феврале 2016 года

    16:4915

    Microsoft решила, что не будет поддерживать корпоративных клиентов с новыми компьютерами и старыми версиями Windows: Microsoft будет требовать от корпоративных клиентов наличие Windows 10 на новых ПК

    16:4152

    Системная плата Biostar Racing B150GT5 украшена настраиваемой подсветкой Vivid LED DJ : Плата Biostar Racing B150GT5 типоразмера ATX построена на наборе системной логики Intel B150

    16:34

    Смартфон ZTE Nubia Prague S построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615 и оснащен экраном Super AMOLED диагональю 5,2 дюйма: ZTE Nubia Prague S построен на базе ранее выпущенной модели My Prague

    15:502

    АКИТ хочет вскрывать на таможне не менее 5% посылок из-за рубежа: Уже на этой неделе, 20 января, должны стартовать переговоры на эту тему с Федеральной таможенной службой

    15:4412

    Камера Fujifilm X-E2S имеет электронный видоискатель и сменный объектив: Начиная с февраля, камеру Fujifilm X-E2S можно будет купить за $700

    15:433

    Среди трёх основных направлений развития Intel в ближайшие годы сегмент ПК не значится: Intel видит своё будущее в ЦОД, Интернете вещей и производстве памяти

    15:3912

    Lian Li PC-Q04 — алюминиевый корпус для тихих компьютеров на базе системных плат типоразмера Mini-ITX: Lian Li PC-Q04 поддерживает установку видеокарт длиной до 190 мм

    15:305

    Аналитик Morgan Stanley считает, что автопроизводители очень рискуют, выбирая в качестве партнёров крупных игроков рынка IT : Адама Йонас считает, что Google может в итоге купит Ford

    14:566

    Apple признала, что смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus могут завышать индикацию заряда аккумулятора: Ошибка в ПО смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus связана с изменением часового пояса

    14:4121

    ABI Research считает, что в ближайшие несколько лет рынок планшетов будет расти на 3% ежегодно: ABI Research прогнозирует 156 млн проданных планшетов в 2020 году

    14:268

    Foxconn не оставила желания инвестировать в Sharp и теперь предлагает ей почти 6 млрд долларов: Foxconn может вложить в Sharp 5,9 млрд долларов

    13:571

    SilverStone Treasure TS14 позволяет занять отсек ноутбука для оптического привода накопителем типоразмера 2,5 дюйма: Оптический привод при этом превращается в периферийное устройство с интерфейсом USB

    13:536

    Fujifilm X70 — самая маленькая камера серии X с датчиком формата APS-C: Камера Fujifilm X70 оснащена несменным объективом с ЭФР 28 мм

    13:3811

    Аналитики Trendfocus прогнозируют дальнейшее снижение цен на память NAND и, соответственно, на твердотельные накопители: SSD продолжат дешеветь

    13:337

    Названа дата выхода обновления Tizen 2.4 для смартфона Samsung Z1: Выходу Tizen 2.4 для смартфона Samsung Z1 предшествовало тестирование

    13:197

    Ocean — крошечный карманный сервер с собственным аккумулятором и предустановленной Node.js: Карманный сервер Ocean работает под управлением Linux

    12:546

    В игровых клавиатурах G.Skill Ripjaws KM780R RGB и KM780R MX используются механические клавиши Cherry MX : Продажи G.Skill Ripjaws KM780R RGB и KM780R MX уже начались по цене $160 и $120 соответственно

    12:491

    Портретный объектив Laowa STF 105mm f/2 (T/3.2) будет наделен аподизирующим фильтром: Объектив Laowa STF 105mm f/2 (T/3.2) будет выпускаться в вариантах с креплениями Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony A и Sony E

    12:10

    В 2015 году впервые с 2007 года в США было получено меньше патентов, чем за предшествующий год: Компании IBM удается 23 года подряд получать больше всех патентов в США

    11:2519

    Phanteks готовит серию корпусов Eclipse с нестандартной компоновкой: Корпуса Phanteks Eclipse будут представлены в обычной и малошумной версии

    11:113

    По слухам, Microsoft может купить за 2 млрд долларов мобильную рекламную платформу InMobi : В приобретении компании были также заинтересованы Yahoo и Google, однако наиболее привлекательное предложение сделала Microsoft

    10:48

    Умные часы Apple Watch 2 могут задержаться до второй половины 2016: В течение последних нескольких месяцев в Сети бродили слухи о том, что второе поколение умных часов Apple Watch будет представлено уже в марте

    10:319

    HoloLens может работать до 5,5 часа, угол обзора шлема в будущем увеличат: Угол обзора HoloLens примерно соответствует углу обзора при взгляде на 15-дюймовый монитор с расстояния 60 см

    10:1417

    Tesla представила альтернативную версию кроссовера Model X для веганов: Tesla Model X для веганов получила салон, полностью выполненный из искусственной кожи, которой также покрыто рулевое колесо, рычаг автоматической коробки переключения передач, а также элементы центральной панели и карты дверей

    09:5022

    Планшет Teclast X98 Plus получил две ОС, Intel Atom x5 Z8300 и 4 ГБ оперативной памяти при цене $199: Прием предварительных заказов на Teclast X98 Plus уже стартовал по цене $199, однако это временное акционное предложение

    09:3311

    Google продаёт более 200 патентов, касающихся аккумуляторов, которые ранее принадлежали Motorola: Google распродаёт патенты

    09:006

    Philips Power Potion 3000 — внешний аккумулятор с оригинальным дизайном и не менее оригинальным техническим решением: Внешний аккумулятор Philips Power Potion 3000 выглядит, как бутылка воды

    08:407

    Молодая компания MJ Technology решила выйти на рынок с планшетами, работающими под управлением ОС Ubuntu: MJ Technology выпустит два планшета с Ubuntu

    08:309

    Камеру Fujifilm X-Pro2 с 24-мегапиксельным датчиком X-Trans CMOS III оценили в $1700: Камера Fujifilm X-Pro2 получила гибридный видоискатель

    08:1017

    В магазине ПО Google Play появятся промо коды: Google дала возможность разработчикам создавать подарочные купоны

    07:451

    Результаты Intel за 2015 финансовый год мало отличаются от итогов предыдущего года: Intel отчиталась за прошедший год

    07:1516

    GeForce GTX 970 — самая популярная видеокарта среди пользователей сервиса Steam: Шесть из десяти самых популярных в Steam видеокарт — модели Nvidia

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