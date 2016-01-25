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    25 января 2016

    В прошлом году Oppo удалось продать 50 млн смартфонов : Лидером среди китайских производителей смартфонов по итогам 2015 года является Huawei

    20:079

    Western Digital купила у IBM более 100 патентов; стороны договорились о взаимном лицензировании : Новые патенты дополнят коллекцию Western Digital, насчитывающую более 10 000 патентов и заявок на патенты

    18:221

    Lian Li займется производством компьютерной периферии — мышей и клавиатур: Lian Li показала комплект из беспроводной мыши и клавиатуры

    17:306

    Apple больше не самая дорогая публичная компания в мире: Alphabet стоит дороже, чем Apple

    15:3767

    Франция хочет отказаться от клавиатурной раскладки AZERTY: Франция разработает новую национальную раскладку для клавиатур

    15:0232

    Nvidia все-таки не будет выпускать улучшенные версии 3D-карт GeForce GTX 970M и GeForce GTX 980M?: Как сообщается, у Nvidia нет причин для выпуска GeForce GTX 970MX и GeForce GTX 980MX

    14:501

    Huawei GR3 и GR5 — смартфоны среднего уровня в металлических корпусах: Huawei GR3 построен на SoC MediaTek MT6753T, а в Huawei GR5 используется SoC Qualcomm Snapdragon 616

    14:306

    Светодиодные ленты CableMod WideBeam LED выпускаются в вариантах с магнитным и клейким креплением : Ленты CableMod WideBeam LED рассчитаны на подачу питания по разъему SATA

    14:136

    Радиатор Arctic Alpine M1 Passive предназначен для пассивного охлаждения процессоров Intel в исполнении LGA115x: Цена Arctic Alpine M1 Passive — 13 евро

    13:4417

    Корпус Sharkoon DG7000 предназначен для игровых ПК: В корпусе Sharkoon DG7000 помещаются карты расширения длиной до 380 мм

    13:304

    Synaptics может быть продана китайской инвестиционной группе за 4 млрд долларов: Слухи говорят о продаже Synaptics китайцам

    13:052

    На фабрике Foxconn в Китае, где выпускаются смартфоны Apple iPhone, случился пожар: Жертв нет

    12:4034

    Системная плата MSI 970A-G43 Plus для процессоров AMD в исполнении AM3/AM3+ мало отличается от модели трёхлетней давности: MSI представила системную плату 970A-G43 Plus

    12:25

    LeTV готовит более доступную версию смартфона Le 1S: LeTV X501 получит SoC MediaTek MT6795 с CPU, работающим на частоте 2,0 ГГц

    11:401

    Французская компания Faraday Project представила одежду из ткани с серебряными нитями, защищающую от электромагнитного излучения: Производиться одежда Faraday Project будет во Франции и Италии

    11:2019

    В 2015 году в Google Play Store зафиксировано вдвое больше загрузок, чем в App Store, однако последний продемонстрировал на 75% больший доход: Несмотря на то, что пользователи устройств Apple скачивают значительно меньше приложений, они тратят куда больше, чем владельцы устройств, работающих под управлением Android

    11:1434

    Lenovo продала 10 тыс. комплектов Lenovo Vibe K4 с гарнитурой AntVR менее чем за секунду: Запланированные 10 тыс. комплектов были заказаны в течение 0,9 с, причем зарегистрированных желающих было почти полмиллиона человек

    11:002

    Смартфон vivo X6SPlus прошел сертификацию TENAA: Новинка будет отличаться от предшественника не так сильно, как смартфоны Apple с буквой S в названии от предыдущих моделей

    10:21

    Ожидается, что смартфон iPhone 5se станет смесью iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6s: Внешне новинка будет напоминать iPhone 5s, однако ребра на передней панели будут закруглены, как у последних представителей линейки

    09:5935

    Планшет Xiaomi MiPad 2 с Windows 10 выйдет 26 января: Xiaomi MiPad 2 с Windows 10 будет доступен по цене около $260

    09:3910

    Опубликованы фотографии дисплея и фронтальной камеры смартфона Samsung Galaxy S7, который может появиться на рынке 11 марта: Эван Блэсс, хорошо известный под ником evleaks, на прошлой неделе сообщил о том, что поступление в продажу нового смартфона на территории США состоится 11 марта этого года

    09:2612

    Intel и специалисты Университета Цинхуа разработают уникальное решение, содержащее CPU Xeon и процессор с изменяемой конфигурацией: Intel будет работать совместно с Университетом Цинхуа и компанией Montage Technology Global Holdings

    07:0013

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