  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 января 2016

    Компания LifeFuels показала на CES умную бутылку, которая умеет готовить напитки: В умную бутылку LifeFuels встроен дисплей

    23:406

    Linksys WUSB6100M и RE7000: адаптер Wi-Fi и повторитель с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2: Linksys WUSB6100M и RE7000 станут хорошим дополнением к новейшим роутерам компании

    23:332

    Microchip тоже попробует купить Atmel: Голосование акционеров Atmel по сделке с Dialog намечено на март

    22:338

    Браслет Wisewear Socialite служит не только украшением, но и позволяет подать сигнал тревоги: Двойное касание по сенсору Wisewear Socialite приводит к отправке тревожного SMS

    21:335

    Умные очки Garmin Varia Vision ориентированы исключительно на адептов велосипедного спорта: Велосипедные умные очки Garmin Varia Vision стоят $400

    21:215

    Детские часы Alcatel OneTouch CareTime Children’s Watch оснащены экраном OLED: Alcatel представила смартфон и планшет с ОС Windows 10 Mobile

    21:011

    Компьютерный корпус Corsair Spec-Alpha Carbide имеет необычное внешнее оформление: Компьютерный корпус Corsair Spec-Alpha Carbide рассчитан на плату типоразмера ATX

    20:445

    Поддержка интернета вещей будет штатной функцией всех моделей телевизоров Samsung Smart TV 2016 года: Телевизоры SUHD Samsung способны соединяться с устройствами на платформе SmartThings

    20:266

    Бюджетные смартфоны и планшет Alcatel OneTouch Pixi 4 получили ОС Android 6.0: Alcatel наделила смартфоны OneTouch Pixi 4 новейшей операционной системой

    20:15

    Cypress выпускает первый в отрасли двухпортовый контроллер USB-C с поддержкой Power Delivery: Контроллер EZ-PD CCG4 предназначен для ПК

    19:53

    Платформа Marvell Andromeda Box Connect предназначена для интернета вещей: Основой Andromeda Box Connect служит процессор Marvell Armada 385

    19:05

    Endless mini — настольный ПК стоимостью $79 для жителей развивающихся стран: По замыслу создателей, Endless mini поможет приобщить к компьютерам новых пользователей

    18:5112

    Компактные ноутбуки Dell Inspiron 11 3000 стоят от $200: Dell Inspiron 11 3000 могут оснащаться SSD объемом до 128 ГБ

    17:554

    Dell 23 Wireless Monitor: беспроводной монитор со встроенной беспроводной зарядкой для мобильных устройств: Dell 23 Wireless Monitor оценен в $430

    17:207

    Maingear Alpha 34 — моноблочный ПК, который можно оснастить 18-ядерным процессором Intel Xeon: Стоимость моноблока Maingear Alpha 34 может превысить $15 000

    17:055

    Новые ноутбуки Acer Aspire V Nitro Black Edition будут поставляться с фирменным ПО для геймеров: Минимальная цена нового ноутбука Acer Aspire V Nitro Black Edition — $1100

    16:282

    Начиная с февраля, умные часы Samsung Gear S2 будут доступны в вариантах с корпусами, отделанными розовым золотом и платиной: Samsung обновляет не только внешний вид часов

    16:1728

    Смартфон Acer Jade Primo с поддержкой технологии Continuum появится в продаже в следующем месяце по цене 570 евро: Смартфон Acer Jade Primo оценивается в 570 евро

    16:021

    Линейку цифровых зеркальных камер Nikon DX возглавила модель D500, во многом похожая на полнокадровую модель D5: В продаже Nikon D500 появится в марте по цене $2000

    15:5122

    Платформа MediaTek MT7697 ориентирована на сегмент Интернета вещей и устройства умного дома: SoC MediaTek MT7697 содержит собственную оперативную память

    15:451

    Инициатива Nvidia GeForce GTX VR Ready позволит покупателям без труда выбрать видеокарту для системы виртуальной реальности: Видеокарты и ноутбуки с поддержкой технологии VR получат логотипы Nvidia GeForce GTX VR Ready

    15:291

    SanDisk придает водонепроницаемому SSD Extreme 510 необычную форму: SSD SanDisk Extreme 510 объемом 480 ГБ стоит $250

    14:55

    Ноутбук Acer TravelMate P648 первым на рынке поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11ad: Ноутбук Acer TravelMate P648 стоит минимум $800

    14:555

    Acer представила множество мониторов новых линеек R1, H7 и XR: Монитор Acer XR342CK обойдётся в $1100

    14:311

    NuVolta предлагает систему беспроводного питания для носимой электроники : В системах беспроводного питания NuVolta используется фирменный контроллер NUT1000

    14:27

    LeTV Le Max Pro — первый представленный смартфон с однокристальной системой Snapdragon 820: Смартфон LeTV Le Max Pro первым на рынке получил SoC Snapdragon 820

    14:0728

    Panasonic и Facebook создали и внедряют freeze-ray — систему архивного хранения данных на оптических дисках: Разработка Panasonic и Facebook предназначена для вычислительных центров

    14:063

    Автомобильный суперкомпьютер Nvidia Drive PX 2 на порядок превосходит своего предшественника по скорости обучения: Суперкомпьютер Nvidia Drive PX 2 призван способствовать развитию самоуправляемых автомобилей

    13:354

    Lenovo Yoga 900S сверхтонкий и очень легкий ультрабук-трансформер c экраном QHD: Lenovo Yoga 900S оснащен процессором Intel Core m7 второго поколения

    13:158

    Представлена полнокадровая цифровая зеркальная камера Nikon D5: Камера Nikon D5 позволяет вести серийную съемку со скоростью до 14 к/с

    13:0554

    Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Y900 оснащен 3D-картой Nvidia GeForce GTX 980M: Lenovo IdeaPad Y900 оценивается минимум в $2000

    12:153

    Технология Nikon SnapBridge делает камеру «центром экосистемы персональных устройств»: Основой SnapBridge служит Bluetooth LE

    11:463

    Вспышка Nikon Speedlight SB-5000 поддерживает управление по радио: Продажи SB-5000 начнутся в марте по рекомендованной производителем розничной цене $600

    11:158

    Lenovo Y27g RE — изогнутый игровой монитор с поддержкой Nvidia G-Sync: Lenovo Y27g RE оснащен настраиваемой подсветкой Razer Chroma

    11:152

    Роутеры Linksys EA9500 и EA7500: пропускная способность до 5400 Мбит/с в сетях Wi-Fi 802.11ac: Роутеры Linksys EA9500 и EA7500 поддерживают технологию MU-MIMO

    11:113

    Intel продолжает демонстрировать большой интерес к дронам, покупая немецкого производителя Ascending Technologies: Ascending Technologies специализируется на промышленных беспилотных летательных аппаратов, которые тщательным образом сканируют окружение и оперативно реагируют на его изменения

    10:241

    Представлен Lenovo Vibe K4 Note: музыкальный смартфон с восьмиядерным процессором, дактилоскопом и экраном диагональю 5,5 дюйма: Lenovo Vibe K4 Note оценен всего в $180

    10:154

    Потребительский дрон Parrot Disco может развивать скорость до 80 км/ч и находиться в воздухе до 45 минут: Чтобы отправить Parrot Disco в полет, достаточно просто подбросить его

    10:127

    GoCharger — небольшая зарядная станция для умного электроскутера Gogoro: Также Gogoro открыла ресурс Open Initiative, на котором желающие могут выразить свой интерес к скутеру

    09:571

    Samsung Electronics предупредила о том, что 2016 год будет для компании непростым: Компания должна опубликован данные о результатах своей деятельности в четвертом квартале этого года в конце недели

    09:478

    Ноутбук Lenovo ThinkPad T460p оснащается процессорами Intel серии Core H шестого поколения: Lenovo ThinkPad T460p опционально будет предлагаться с экраном WQHD

    09:155

    За последние два года льготы в Минкомсвязи России получили вдвое больше ИТ-компаний, чем за предыдущие шесть лет: С 2008 по 2013 года ежегодно аккредитацию Минкомсвязи России в среднем получали 465 компаний, однако за последние пару лет темпы существенно увеличились

    09:14

    Nikon анонсирует носимую камеру KeyMission 360 с круговым обзором для любителей активного отдыха: Образцы Nikon KeyMission 360 производитель привез на выставку CES 2016

    09:008

    Ford и DJI хотят создать программную платформу для управления дронами посредством бортовой системы авто: Ford и DJI совместят дроны и автомобили для ООН

    09:002

    Представлен планшет с подключаемой клавиатурой Samsung Galaxy TabPro S, который работает под управлением Windows 10: В комплекте с Samsung Galaxy TabPro S присутствует полноразмерная клавиатура, которая в нерабочем состоянии выполняет роль чехла

    08:5921

    Производитель называет Petnet SmartBowl первой умной миской для домашних животных: Petnet SmartBowl помогает не перекармливать домашнего питомца

    08:303

    MediaTek MT2523 — SiP для умных часов, содержащая модуль GPS: MediaTek представила SiP MT2523

    08:20

    Ноутбуки Lenovo ThinkPad T460 и T560 оснащаются видеокартой Nvidia GeForce 940MX: Lenovo ThinkPad T460 и T560 поступят в продажу в феврале

    08:154

    Мини-ПК Pipo X6S: ЦП Intel Atom x5-Z8300, ОЗУ объемом 4 ГБ и два порта Fast Ethernet: Pipo X6S появится в продаже уже в январе

    08:084

    Segway хочет заняться персональными роботами: Segway расширяется и меняет логотип, но изменения трудно назвать значительными

    08:002

    Платформа MediaTek MT8581 ориентирована на медиапроигрыватели стандарта Ultra HD Blu-ray: SoC MediaTek MT8581 поддерживает VP9 4K 60p

    08:00

    Моноблочный ПК Acer Chromebase 24 первым в сегменте получил процессор Intel Core: Моноблок Acer Chromebase 24 получит панель IPS Full HD

    07:205

    CEL WB4343 — первый модуль с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, на уровне выводов совместимый с модулями с поддержкой ZigBee и Thread : Основой модуля служит микроконтроллер STM32 на ядре ARM Cortex-M4 и коммуникационная SoC Broadcom BCM43438

    07:00

    Новая модель планшета Acer Iconia One 8 может предложить ПО Kids Center: Планшет Acer Iconia One 8 стоит $100

    07:00

    Apple приписывают намерение сократить выпуск смартфонов iPhone 6s и 6s Plus на 30%: В 2013 году Apple уже прибегала к тактике временного сокращения объемов выпуска смартфонов iPhone

    00:55121

    Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. оценен производителем в $1800: Продажи объектива Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. должны начаться в апреле

    00:3012

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018