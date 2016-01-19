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    19 января 2016

    Контроллер Thermaltake Commander F6 RGB позволяет управлять вентиляторами в шести каналах: Контроллер Thermaltake Commander F6 RGB оснащен жидкокристаллическим дисплеем

    20:5210

    Samsung приступила к массовому производству микросхем памяти HBM второго поколения: Samsung начала производить 4-гигабайтные микросхемы памяти HBM2

    20:4814

    Вентиляторы СВО Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 240 и Water 3.0 Riing RGB 360 снабжены 256-цветной подсветкой: Обе СВО совместимы со всеми современными настольными процессорами Intel и AMD

    20:409

    Telink называет TLSR8269 первой в мире универсальной однокристальной системой для интернета вещей: К достоинствам TLSR8269 следует отнести наличие большого числа периферийных блоков

    19:47

    Производитель исправил недоработку с пером в смартфоне Samsung Galaxy Note5, не привлекая к этому внимания: В конструкцию смартфона Samsung Galaxy Note5 внесено небольшое изменение

    19:2513

    Компьютерный корпус Thermaltake Core X31 RGB Edition рассчитан на платы типоразмера ATX: Размеры корпуса Thermaltake Core X31 RGB Edition — 497 x 250 x 511 мм

    19:06

    Представлены объективы Leica Summicron-M 35mm F2 ASPH, Summicron-M 28mm F2 ASPH и Elmarit-M 28mm F2.8 ASPH: Производитель не уточняет, что конкретно изменено в обновленных моделях

    18:208

    Новая модель планшета Dell Venue 8 Pro получила современную платформу, экран разрешением 1920 х 1200 пикселей и порт USB-C: Новая модель планшета Dell Venue 8 Pro стоит от $350

    18:035

    Fujitsu Arrows Tab R726/M и Arrows Tab Q736/M — планшеты с Windows 10 и процессорами Intel Core i7: Fujitsu представила планшеты Arrows Tab R726/M и Arrows Tab Q736/M

    17:443

    Серию блоков питания Thermaltake Toughpower DPS G возглавила модель мощностью 1250 Вт с 256-цветной подсветкой: В описании новинки производитель отмечает использование схемы с одной шиной 12 В

    16:024

    Смартфон Samsung Galaxy J5 второго поколения будет очень похож на предшественника: Смартфон Samsung Galaxy J5 не получит более производительной платформы

    15:4914

    Слухи утверждают, что два новых смартфона Nexus разработает HTC: HTC снова может выпустить смартфон Nexus

    15:315

    Специалисты Fujitsu и двух японских университетов разработали технологию высокоскоростной аутентификации для IoT: Время аутентификации удалось сократить на 80%

    15:271

    По прогнозу Gartner, в этом году расходы на информационные технологии вырастут на 0,6%: В минувшем году расходы на информационные технологии оказались на 5,8% меньше, чем в 2014 году

    15:15

    В коде iOS 9.1 нашли упоминание технологии Li-Fi: Apple может работать над технологией Li-Fi

    14:1511

    Браслет Myo способен помочь человеку управлять моторизированным протезом без сложных операций: Браслет Myo адаптировали для инвалидов

    13:57

    В игровую серию Asus Cerberus вошли клавиатура, мышь и коврик : Оптическая мышь Cerberus Gaming Mouse одинаково подходит для левой и правой руки

    13:501

    За смартфон Coolpad Max с платформой Snapdragon 615 просят $400: Смартфон Coolpad Max получил 3 ГБ ОЗУ

    13:233

    Apple обвинили в использовании кобальта, добываемого детьми в Конго: Apple не стала прямо отвечать на вопрос о закупке кобальтсодержащих компонентов

    13:1460

    Nvidia готовит мобильные видеокарты GeForce GTX 980MX и GTX 970MX с GPU GM204: Видеокарты GeForce GTX 980MX и GTX 970MX будут мощнее предшественников

    12:546

    Компания Innovation Network Corporation of Japan избавится от большей части акций Renesas Electronics: INCJ продаст большую часть акций Renesas

    12:38

    Основой встраиваемого мини-ПК с пассивным охлаждением Acnodes FES8210 служит четырехъядерный процессор Intel Atom E3845 : Оснащение встраиваемого мини-ПК с пассивным охлаждением Acnodes FES8210 включает два порта Gigabit Ethernet

    12:084

    По подсчетам IDC, расходы на облачную инфраструктуру в третьем квартале 2015 года выросли на 23,0%: Доля облачной инфраструктуры в общей структуре расходов информационной отрасли постоянно растет

    11:471

    Анонсированы продажи компьютерных корпусов Fractal Design Define Nano S и Define Nano S Window: В корпусе Fractal Design Define Nano S есть два слота для карт расширения и четыре места для накопителей

    11:278

    Эскиз смартфона LG G5 демонстрирует обновленный дизайн и кнопки регулировки громкости на боковой грани: В глаза бросаются кнопки регулировки громкости на боковой грани, которых не было в линейке со времен смартфона Optimus G, выпущенного в 2012 году

    11:195

    В WhatsApp отменена абонентская плата: Разработчики добавили, что при этом они планируют расширять функциональный перечень возможностей WhatsApp

    10:5118

    Windows 10 вышла на второе место в списке самых популярных настольных ОС. Обновлено: Если тенденция сохранится, то графики Windows 10 и Windows 7 могут пересечься в районе 30%

    10:3437

    Третья попытка посадить ракету Falcon 9 на плавучую платформу завершилась провалом: Перед этим SpaceX дважды пыталась посадить ее на плавучую платформу в Атлантическом океане, однако она заваливалась на бок

    10:0242

    Умные часы Zeblaze Cosmo при цене $70 получили стильный дизайн и магнитное зарядное устройство: Дисплей IPS часов имеет диагональ 1,61 дюйма при разрешении 320 х 256 пикселей, кроме того, Zeblaze Cosmo получили однокристальную систему MT2502A и 512 МБ оперативной памяти

    09:5212

    Смартфон Doov L5 Plus получил корпус толщиной 6 мм, защищенный с обеих сторон стеклом Gorilla Glass 4: Диагональ дисплея, выполненного по технологии Super AMOLED, составляет 5,5 дюйма при разрешении 1920 x 1080 пикселей

    09:35

    3D-карта KFA2 GTX 970 EXOC Sniper Edition может похвастаться неплохим заводским разгоном : KFA2 представила видеокарту GTX 970 EXOC Sniper Edition

    08:301

    Ноутбук EeeBook X206 очень похож на модель EeeBook X205, но располагает процессором Intel Atom x5-Z8300: Asus наделила ноутбук EeeBook X206 платформой Cherry Trail

    08:007

    Игровая гарнитура EpicGear SonorouZ X стоит $80: Игровая гарнитура EpicGear SonorouZ X получила массивный пульт управления

    07:302

    Fujitsu спасёт природу Японии от пятнистых оленей: Fujitsu занимается ПО для прогноза передвижения популяции пятнистых оленей

    07:0017

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