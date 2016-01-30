  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 января 2016

    Умные часы HP украшены кристаллами Сваровски: Предусмотрен выпуск часов в стальном корпусе серебристого цвета и с позолотой

    23:4921

    Рюкзак для фототехники Manfrotto Pro Light RedBee-210 обеспечивает быстрый доступ к двум камерам: Рюкзак для фототехники Manfrotto Pro Light RedBee-210 ориентирован на профессиональных фотографов

    19:003

    Olympus и Sony поменялись местами на японском рынке беззеркальных камер : Компания Olympus сменила Sony в роли лидера на японском рынке беззеркальных камер

    12:3834

    LG намекает, что флагманский смартфон LG G5 получит съемный аккумулятор: Поводом для данного предположения послужил публичный обмен сообщениями между Samsung и LG

    12:1288

    За год LG Display отгрузила 400 000 телевизионных панелей OLED, половину из которых — в четвертом квартале: На разработку и производство панелей OLED LG Display выделяет значительные средства

    11:5411

    Сетевое хранилище Synology DS216+ рассчитано на два накопителя: Основой сетевого хранилища Synology DS216+ служит процессор Intel Celeron N3050

    11:059

    SilverStone Strider Titanium — самые маленькие блоки питания ATX с сертификатом 80 Plus Titanium и модульной кабельной системой: Серия SilverStone Strider Titanium включает модели ST60F-TI, ST70F-TI и ST80F-TI мощностью 600 Вт, 700 Вт и 400 Вт соответственно

    10:4913

    Эван Блэсс утверждает, что смартфон HTC One M10 получит 12-мегапиксельную камеру UltraPixel и лишится стереодинамиков: По ее словам, информация была получена от человека, который лично опробовал прототип смартфона

    10:3710

    G.Skill оценивает набор модулей памяти DDR4-3200 суммарным объемом 128 ГБ в $1070: Набор из восьми модулей памяти DDR4-3200 суммарным объемом 128 ГБ пополнил серию Ripjaws V

    10:345

    Lenovo обещает выпустить инновационный смартфон в июле 2016: По мнению Lenovo, в США пользовательская база iOS уже вряд ли заметно увеличится

    10:154

    По слухам, производство нового планшета iPad Air с экраном 4K начнется во втором квартале 2016: Источники из тайваньской цепочки поставок утверждают, что компания Apple представит новую модель iPad Air в марте этого года, а начало производства запланировано на второй квартал

    09:5984

    Линейка бюджетных платформ MediaTek пополнится тремя новинками: MT6738, MT6750 и MT6750T: MediaTek готовит новые SoC MT6738, MT6750 и MT6750T

    07:40

    Seagate отчиталась за второй квартал 2016 финансового года : За отчетный период Seagate удалось получить доход около 3,0 млрд долларов

    07:3010

    Видеокарты Manli GeForce GT 710 оснащаются скромными системами охлаждения: Manli представила карты GeForce GT 710

    07:005

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018