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    17 июля 2015

    Ulefone рассказала о возможностях своих первых умных часов uWear: Дизайнеры компании вдохновлялись устройствами Apple, но внесли ряд изменений

    21:3515

    HTC передумала выпускать на рынок браслет Grip: HTC откладывает свой выход на рынок носимой электроники

    18:57

    Oculus приобрела компанию Pebbles Interfaces, которая занимается технологиями отслеживания движений рук пользователя: Pebbles Interfaces стала частью Oculus

    18:431

    Google обвиняет невнимательного водителя в аварии с автономным автомобилем, в которой пострадали люди: Трое сотрудников компании получили незначительные травмы

    18:1522

    Фотогалерея дня: смартфон Turing Phone: Смартфон Turing Phone уже существует в виде прототипов

    17:469

    Гибридный мобильный ПК Toshiba Satellite Click 10 будет основан на процессоре Intel Atom x5-Z8300: Гибридный мобильный ПК Toshiba Satellite Click 10 обойдётся покупателям в $380

    17:274

    AMD завершила второй квартал 2015 года чистыми убытками в размере 181 млн долларов: В течение квартала был получен доход в размере 942 млн долларов

    17:0213

    Panasonic разрабатывает объективы Leica DG 100-400mm / F4.0-6.3 и Lumix G 25 mm/F1.7 системы Micro Four Thirds: Окончательные спецификации объективов, цены и сроки начала продаж пока не определены

    16:3613

    Смартфон UMi Hammer S тоже получит порт USB Type-C: Вдогонку за OnePlus 2

    16:06

    Флэш-накопитель Kanguru Defender 3000 с интерфейсом USB 3.0 соответствует требованиям стандарта FIPS 140-2: Накопители Kanguru Defender 3000 предложены объемом от 4 до 128 ГБ

    16:034

    Marshall London — музыкальный смартфон с уникальным дизайном, оригинальными решениями и высокой ценой: Смартфон Marshall London оценён в $500

    15:3320

    Названа цена и срок начала продаж объектива Sigma 24-35mm F2 DG HSM Art: Первый в мире полнокадровый объектив-трансфокатор с постоянной максимальной диафрагмой F/2 можно будет купить совсем скоро

    14:168

    Диктофон Philips SpeechPad: распознавание речи, камера, сенсорный экран, поддержка Wi-Fi и Bluetooth: Анонсирован выпуск диктофона Philips SpeechPad, больше похожего на смартфон

    14:00

    Приложение Link позволит использовать трекеры Misfit Flash и Flash Link в качестве программируемых кнопок для управления электроникой: Misfit выпустила приложение Link для трекеров Flash и Flash Link

    13:54

    Intel придется нарушить привычную схему «тик-так» из-за возросшей сложности производства: Intel откладывает выпуск процессоров Cannonlake, отклоняясь от закона Мура

    13:2326

    Новый планшет Microsoft Surface появится в октябре и будет основан на платформе Intel Skylake: В октябре Microsoft представит новый планшет Surface

    13:1712

    В результатах теста Geekbench замечен смартфон LG на SoC Snapdragon 808, оснащенный 4 ГБ оперативной памяти: Обычно LG присваивает индексы Fxxx моделям, предназначенным для корейского рынка

    13:073

    Bluetooth SIG и FIDO Alliance договорились использовать Bluetooth Smart для двухфакторной аутентификации: Bluetooth Smart позволит использовать FIDO U2F на мобильных устройствах

    12:48

    Компьютерный корпус X2 Products NexTyde рассчитан на системные платы типоразмера ATX, microATX или mini-ITX: В корпусе X2 Products NexTyde предусмотрена установка четырех вентиляторов типоразмера 120 мм

    12:132

    Каждый третий проданный автомобиль в Норвегии в первом квартале 2015 является электрокаром или гибридом: За последний год рост количества новых гибридов и электрокаров в стране составил 40%

    12:0013

    Microsoft утверждает, что браузер Edge опережает Chrome и Safari даже в бенчмарках Google и Apple: Напомним, релиз Windows 10 запланирован на 29 июля этого года

    11:3625

    Камеры Panasonic Lumix получат функцию Post Focus в обновлении прошивки: Теперь фотографу не нужно беспокоиться о точности фокуса — достаточно выбрать композицию

    11:204

    В игровой мыши Cougar 550M используется оптический датчик SDNS-3988 разрешением 6400 точек на дюйм: Мышь Cougar 550M оснащена шестью программируемыми кнопками

    11:022

    Появились новые снимки смартфонов Moto G (2015) и Moto X (2015): Анонс обоих устройств ожидается 28 июля

    10:442

    За год число сотрудников Google увеличилось с 48 584 до 57 148 человек: Компания Google отчиталась за второй квартал 2015 года

    10:276

    Зонд «Новые горизонты» использует ту же процессорную архитектуру, что и оригинальная консоль PlayStation: Оригинальная консоль PlayStation, которая была запущена в конце 1994 года, использовала ту же архитектуру

    10:0824

    Смартфон OnePlus 2 будет поддерживать две карты SIM: Смартфон OnePlus 2 получит поддержку двух карт SIM

    09:45

    Компактный очиститель воды Xiaomi Mi Water Purifier содержит четыре фильтра, включая систему обратного осмоса: Фильтр для воды Xiaomi Mi Water Purifier оценивается в $210

    09:1511

    Xiaomi Mi TV2S — новый умный телевизор компании, заключённый в алюминиевый корпус толщиной 9,9 мм: Телевизор Xiaomi Mi TV2S оценён в $485

    08:4020

    Samsung рассматривает возможность вывода смартфонов с Tizen на европейский рынок: Tizen может выйти на рынок Европы

    08:157

    За смартфон Samsung Galaxy J5 просят $190, а модель Galaxy J7 оценили в $240: Стоимость смартфонов Samsung Galaxy J5 и J7 составляет $190 и $240 соответственно

    07:505

    Европейская комиссия также приступила к антимонопольным расследованиям относительно Qualcomm: Еврокомиссары проверят Qualcomm на пример добросовестной конкурентции

    07:103

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