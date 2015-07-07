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    7 июля 2015

    Мини-ПК Voyo V2 имеет расширенный объем флэш-памяти и встроенный аккумулятор: Изделие основано на платформе Intel Bay Trail

    21:507

    Системная плата ASRock QC5000M на базе APU AMD A4-5000 с пассивным охлаждением выполнена в типоразмере microATX: Основой звуковой подсистемы ASRock QC5000M служит восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC887

    19:429

    За $80 покупатель смартфона Samsung Galaxy V Plus получит аппарат с 512 МБ ОЗУ и 2 ГБ флэш-памяти: Смартфон Samsung Galaxy V Plus получил четырёхдюймовый экран

    17:1224

    В Сети появилось первое изображение смартфона Huawei Mate 8: Смартфон Huawei Mate 8 будет похож на предшественника

    16:49

    Microsoft запустила программу для сбора идей по использованию шлема HoloLens: Microsoft хочет узнать, как специалисты видят использование шлема HoloLens

    14:5512

    У TSMC готовы первые 10-нанометровые чипы: Пока речь идет о прототипах, пилотное производство планируется начать во второй половине 2016 года

    14:2622

    Видеокарта Asus Strix GTX 980 Ti получила прибавку к частотам GPU и памяти: Видеокарта Asus Strix GTX 980 Ti располагает новой СО

    14:227

    Sony никогда не продаст мобильный бизнес и не уйдет с рынка, уверен глава Sony Mobile: Президент Sony Mobile назвал три ключевые области, в которых планируется улучшать смартфоны

    13:2917

    AMD корректирует прогноз на второй квартал и переводит часть 20-нанометровой продукции на следующий шаг технологических норм: Доход AMD во втором квартале 2015 года оказался ниже, чем ожидалось

    13:1610

    Apple запатентовала стыковочную станцию с подвижным разъемом: Конструкция, обеспечивающая подвижность разъема, находится внутри дока

    13:0023

    Поставки полнокадрового объектива Sigma Art 24-105mm F4 DG OS HSM в варианте для камер Sony начнутся до конца месяца: Объектив Sigma Art 24-105mm F4 DG OS HSM совместим со стыковочной станцией Sigma USB Dock

    12:459

    В мониторах Iiyama ProLite XU2390HS-2 и XUB2390HS-2 используются панели типа AH-IPS: Цены Iiyama ProLite XU2390HS-2 и XUB2390HS-2 на японском рынке примерно равны $220 и $235 соответственно

    12:108

    Кабели блока питания EVGA 600W заключены в оплетку: Блок питания EVGA 600W имеет сертификат 80 Plus

    11:434

    LG G4s — ещё один смартфон новой линейки, на сей раз с экраном Full HD и 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон LG G4s получит SoC Snapdragon 615

    11:00

    Золотой век карт памяти прошел, полагают аналитики TrendForce : В TrendForce считают, что производители карт памяти оказались под давлением облаков и смартфонов

    10:3653

    Порт USB Type-C может получить и смартфон Lenovo Zuk Z1: Смартфон Lenovo Zuk Z1 оснастят разъёмом USB Type-C

    10:302

    На системной плате ASRock QC5000–ITX/PH установлен APU AMD A4-5000 с пассивным охлаждением: В оснащение системной платы ASRock QC5000–ITX/PH входит восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC887

    10:1512

    GoPro Hero4 Session — самая миниатюрная «экшн-камера» компании, которая весит 74 г и стоит $400: Камера GoPro Hero4 Session оценена в $400

    10:005

    TP-Link PB50 — внешний аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч и стоимостью $50: Внешний аккумулятор TP-Link PB50 весит 280 г

    09:105

    Первый телевизор Xiaomi линейки Mi TV 3 получит экран диагональю 48 дюймов: Xiaomi несколько изменит набор диагоналей для своих умных телевизоров

    08:152

    Samsung возглавила рейтинг наиболее уважаемых технологических компаний США. Apple расположилась на 21 месте: Samsung — наиболее уважаемая компания в США в сфере IT

    07:4059

    HTC снова отчитывается об убытках: Очередной квартал для HTC оказался убыточным

    07:1017

    Transcend представила нагрудную камеру DrivePro Body 10 : Отдельная кнопка на лицевой панели устройства позволяет в ходе видеозаписи сохранять фотографии

    06:386

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