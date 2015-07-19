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    19 июля 2015

    Участнику форума XDA удалось установить на смартфон Asus ZenFone 2 настольную ОС Windows 7: На смартфон Asus ZenFone 2 можно установить Windows 7

    22:2424

    Первые 14-нанометровые процессоры AMD уже разработаны, их выпуск начнется в будущем году : Первыми 14-нанометровыми микросхемами AMD будут CPU Zen и GPU Arctic Islands

    17:1730

    Сменные кабели CableMod для блоков питания Cooler Master V предложены в 12 цветовых вариантах: Ассортимент CableMod пополнили наборы CM-Series Premium Cable Kit

    16:337

    Z Camera E1 — самая маленькая камера системы Micro Four Thirds, способная снимать видео в разрешении 4К: В камере используется процессор изображений Ambarella A9

    16:1015

    Karbonn Titanium MachOne Plus — недорогой смартфон с 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Karbonn Titanium MachOne Plus оценён в $90

    15:521

    Процесс разборки камеры GoPro Hero4 Session можно приравнять к вандализму: Камера GoPro Hero4 Session заработала у iFixit один балл

    15:329

    В Японии создана камера с байонетом Nikon F, снимающая со скоростью 10 млн кадров в секунду: Скорость 10 млн к/с достигается в режиме HP, когда разрешение кадра составляет 50 000 пикселей

    15:0010

    Производитель называет Soraa AR111 первой в мире светодиодной лампой с углом освещения 4°, охватывающей весь видимый спектр: Доступны разновидности Soraa AR111 с цветовой температурой 2700K и 3000K

    14:0312

    Фотогалерея дня: муляж смартфона Samsung Galaxy S6 edge+: Анонс смартфона Samsung Galaxy S6 edge+ ожидается 12 августа

    13:1015

    Телеконверторы Kenko Teleplus 1.4x HD DGX и 2.0x HD DGX предназначены для объективов Canon EF и EF-S: Телеконверторы Kenko Teleplus 1.4x HD DGX и 2.0x HD DGX обеспечивают автофокусировку и управление диафрагмой

    12:512

    Дверной замок Ola оснащен дактилоскопическим сканером: Средства на выпуск замка Ola удалось собрать за четыре дня до конца срока

    12:307

    eBay и PayPal разделились: Доход eBay за год вырос на 7% и достиг во втором квартале 2015 года 4,4 млрд долларов

    11:432

    На выпуск мини-ПК Remix Mini с ОС Android уже собрано почти полмиллиона долларов: Мини-ПК Remix Mini построен на однокристальной системе Allwinner

    10:3814

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