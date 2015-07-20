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    20 июля 2015

    Старшая модификация нового смартфона Moto G может получить платформу Snapdragon 610: Смартфон Moto G третьего поколения может быть доступен в модификациях с различными платформами

    20:394

    Объем твердотельных накопителей Samsung SM863 и PM863 достигает 1,9 и 3,8 ТБ соответственно: В накопителях Samsung PM863 и SM863 используется флэш-память V-NAND

    20:3711

    К системной плате ASRock N3150DC-ITX не нужно докупать блок питания: Блок питания внешний и поставляется с платой

    19:4321

    У MediaTek не получается продать так много чипсетов для смартфонов, как было намечено: Официальные показатели деятельности MediaTek и прогнозы будут оглашены 31 июля

    18:429

    Смартфон YU Yureka Plus стоимостью около $160 с Cyanogen OS 12 будет продаваться только на индийском сайте Amazon: От исходной модели YU Yureka Plus отличается, в первую очередь, увеличенным разрешением экрана

    18:214

    На выпуск велосипедного шлема Lumos с автоматическим стоп-сигналом уже собрано более $300 000 при первоначальной цели $150 000: Особенностью шлема Lumos является встроенная светодиодная индикация

    18:0810

    AMD разрабатывает процессор для консоли Nintendo NX: Привлекательной стороной APU AMD является интеграция x86-совместимого CPU и высокопроизводительного GPU

    17:5526

    Intel пытается запатентовать планшет со складной клавиатурой: Второе изобретение Intel — соединение двух планшетов «книжкой»

    17:4113

    Transcend представила новые модули памяти DDR3L объемом 16 ГБ, работающие на частоте 1600 МГц: На каждой стороне модулей расположены по 8 чипов памяти DRAM объемом 1 ГБ

    17:374

    Следующий смартфон серии Asus Padfone будет основан на SoC Snapdragon 820: Новинка может увидеть свет уже в следующем году

    16:462

    По прогнозу Strategy Analytics, в 2016 году будет продано более полумиллиарда смартфонов с поддержкой двух карт SIM: Основные рынки смартфонов с поддержкой двух карт SIM — Китай и Индия

    16:216

    Представлен смартфон LG Bello II, который лишился фирменных кнопок на тыльной стороне: Смартфон LG Bello II мало отличается от предшественника

    16:04

    Huawei движется к цели отгрузить в 2015 году 100 млн смартфонов, опережая график: Начиная с мая этого года, Huawei удавалось ежемесячно отгружать более 10 млн смартфонов

    15:373

    Акции Google за один день подорожали на рекордные 66,9 млрд долларов : Аналитики ожидают, что капитализация Google продолжит рости

    15:2314

    Видеокарта PowerColor Radeon R9 Fury использует референсную печатную плату и огромный охладитель: PowerColor представила свою видеокарту Radeon R9 Fury

    15:131

    ZTE Boost Max+ — недорогой смартфон с бюджетной платформой и ОС Android 5.1 : Смартфон ZTE Boost Max+ оценивается в $200

    14:51

    Оптические модули ams TMx4903 поддерживают дистанционное управление, эмуляцию штрих-кодов, измерение цвета, распознавание приближения и жестов: Низкопрофильные оптические модули ams TMx4903 предназначены для смартфонов

    14:46

    Фото дня: перо S Pen для смартфона Samsung Galaxy Note 5 : Анонс Samsung Galaxy Note 5 ожидается 12 августа

    13:3325

    Периферийные блоки восьмиразрядных микроконтроллеров Microchip PIC16F18877 и PIC16F1579 доступны независимо от ядра: Возможность использовать периферийные блоки независимо от ядра расширяет сферу применения микроконтроллеров Microchip PIC16F18877 и PIC16F1579

    13:022

    Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S2 толщиной 5,6 мм: Линейка Samsung Galaxy Tab S2 включает две модели: с экраном размером 9,7 и 8 дюймов

    12:1332

    В США дроны впервые доставили посылки не в рамках испытательных полётов: Дроны помогли доставить лекарства в больницу Виргинии

    09:1521

    Планшет Cube T8 поддерживает связь 4G, стоит менее $100: Новинка оценена в $80 на китайском рынке, покупателям из других регионов новинка обойдется чуть дороже

    09:097

    Новый плеер Apple iPod touch заработал у iFixit четыре балла: iFixit разобрали Apple iPod touch последнего поколения

    08:4516

    Глава OnePlus сообщил, что в нынешнем году компания выпустит ещё один смартфон: OnePlus готовит сразу два смартфона

    08:107

    В течение трёх лет в Нидерландах могут построить первую дорогу из переработанных пластиковых бутылок: В Нидерландах проложат пластиковые дороги

    07:3036

    В основе индийской модификации смартфона Samsung Galaxy J7 лежит платформа Exynos 7580: Одна из версий смартфона Samsung Galaxy J7 основана на SoC Exynos 7580

    07:15

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