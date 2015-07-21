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    21 июля 2015

    Флэшки Adata UV140 с интерфейсом USB 3.0 оснащены клипсой для одежды: Компания не говорит о скоростных показателях новинок, хотя в ее модельном ряду есть модели, в которых этот момент раскрыт

    23:361

    Появилось официальное изображение смартфона Moto G, названа цена: Цена устройства примерно 224 евро

    22:1214

    Система жидкостного охлаждения ID-Cooling Hunter Duet охлаждает CPU и GPU: Цена ID-Cooling Hunter Duet — $140

    22:024

    Планшеты Microsoft Surface 3 с поддержкой LTE появятся в продаже через несколько дней: Планшеты Microsoft Surface 3 будут поддерживать LTE в сетях оператора AT&T

    21:4410

    Смартфон Samsung Galaxy Young 3 получит экран с улучшенными характеристиками: Модель рассчитана на начинающих пользователей

    21:182

    Компания Fairchild представила контроллеры USB Type-C: Контроллеры Fairchild с поддержкой USB Type-C предназначены для компьютеров и смартфонов и других устройств

    20:551

    Чистая прибыль IBM во втором квартале 2015 года составила 3,5 млрд долларов: Опубликован отчет IBM за второй квартал 2015 года

    20:3411

    Начались продажи 3D-карты Galax GeForce GTX 980 Ti OC: Цена 3D-карты Galax GeForce GTX 980 Ti OC примерно равна 680 евро

    20:122

    Garmin Sport Pro — носимое электронное устройство для собак: Ошейник и пульт Garmin Sport Pro спроектированы и изготовлены с учетом области применения

    19:5413

    Смартфон ZTE V5 получит сканер отпечатков пальцев и металлический корпус: ZTE V5 — ещё один недорогой смартфон с дактилоскопом

    19:39

    В Micron считают сделку с Tsinghua маловероятной: Представители Micron и Tsinghua пока не комментируют сведения о возможной сделке

    19:302

    Предпринимателей, которые предлагают свободный Wi-Fi без идентификации пользователей, могут начать штрафовать с начала 2016: В документе предлагают уже с 1 квартала 2016 штрафовать индивидуальных предпринимателей на сумму от 5 000 руб. до 50 000 руб., а юрлица - от 100 000 руб. до 200 000 руб.

    18:4121

    UMC начинает серийный выпуск промежуточных подложек GPU AMD Radeon R9 Fury X: Промежуточные подложки TSV изготавливаются на предприятии Fab 12i

    18:17

    BlackBerry снова сокращает штат, но опять не называет число уволенных сотрудников: BlackBerry снова увольняет сотрудников

    18:01

    Всего за квартал чистая прибыль Rambus уменьшилась в 1,4 раза: Опубликован отчет Rambus за второй квартал 2015 года

    17:565

    Asus снизила стоимость часов ZenWatch до $130: Часы Asus ZenWatch изрядно подешевели

    17:521

    Смартфон Moto G третьего поколения получит АКБ ёмкостью 2470 мА·ч и защиту от воды: Стали известны новые подробности о смартфоне Moto G третьего поколения

    17:432

    Микросхема Synaptics ClearPad 4300 объединяет управление дисплеем и сенсорный ввод: Однокристальное решение Synaptics ClearPad 4300 предназначено для мобильных устройств

    17:331

    Снижение спроса на планшеты заставляет производителей искать рыночные ниши: В компании Samsung продолжают делать упор на моделях с экранами размером 8 и 9,7 дюйма

    16:568

    Qualcomm собирается уволить тысячи сотрудников: Qualcomm испытывает давление конкурентов

    15:5116

    ZTE готовит модификацию смартфона Axon для Китая, которая получит сканер отпечатков пальцев: Китайская модификация смартфона ZTE Axon получит дактилоскоп

    15:39

    100-долларовый смартфон LG Tribute 2 работает под управлением Android 5.1: Смартфон LG Tribute 2/Tribute Duo получит 1 ГБ ОЗУ

    15:221

    Представлен трансформируемый хромбук Asus Chromebook Flip на платформе Rockchip RK3288C: Хромбук Asus Chromebook Flip оценивается в $250

    14:561

    Смартфон Huawei Honor 4A сохранит 2 ГБ оперативной памяти, но получит бюджетную платформу Snapdragon 210: Смартфон Huawei Honor 4A оснастят пятидюймовым экраном HD

    14:352

    Dell представила свой первый планшет, предназначенный для использования в экстремальных условиях: Dell утверждает, что планшет сможет проработать без подзарядки до 12 часов

    14:344

    Helix — Bluetooth-наушники в виде браслета: Наушники Helix оцениваются в $200

    14:097

    Смартфон Ulefone Paris получит платформу MediaTek MT6753: Смартфон Ulefone Paris представят в августе

    13:191

    Стартовали продажи APU AMD A8-7670K. Официальная стоимость составляет $118, но магазины уже продают дешевле: APU AMD A8-7670K содержит четыре процессорных ядра

    12:386

    Motorola представила второе поколение умной Bluetooth-гарнитуры Moto Hint, автономность которой достигает 17 часов: Новый наушник Moto Hint работает от одной зарядки 17 часов

    09:402

    Смартфон Coolpad Dazen Note 3 стоимостью $145 наделили сканером отпечатков пальцев: Смартфон Coolpad Dazen Note 3 оценили в $145

    09:003

    Sony может работать над новой программной оболочкой для смартфонов: Sony занимается тестированием новой оболочки

    08:3028

    Сделка по приобретению компании Pantech практически завершена: Pantech продана консорциуму корейских компаний во главе с Optis

    08:103

    Мини-компьютер Zotac ZBox CI322 nano оснащен SoC Intel Celeron J1900 (Bay Trail): Zotac ZBox CI322 nano пришел на смену модели ZBox CI320 nano

    07:558

    Ramos Q7 — 7-дюймовый планшетофон под управлением ОС Windows Phone: По характеристикам Ramos Q7 близок к большому смартфону Nokia Lumia 1320

    06:553

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