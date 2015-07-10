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    10 июля 2015

    Banana Pi BPI-M3: одноплатный ПК с восьмиядерной платформой AllWinner: Новинка должна играть в одной ценовой лиге с Raspberry Pi

    21:5413

    По подсчетам IDC, рынок ПК за год сократился на 11,8%: Лидером рынка ПК названа компания Lenovo

    20:053

    У SK Hynix готов флэш-накопитель объемом 64 ГБ собственной разработки, соответствующий спецификации UFS 2.0: Привлекательной чертой UFS 2.0 является поддержка очереди команд

    18:323

    Samsung предлагает использовать сенсорные площадки по периметру экрана смартфона как «невидимые кнопки»: Заявка на патент была подана в январе 2014 года

    18:0013

    BlackBerry объявляет о новом этапе сотрудничества с Google и, согласно утечкам, всё-таки выпустит несколько смартфонов с Android: BlackBerry выпустит несколько смартфонов с Android в этом году

    17:139

    Стартовал публичный бета-тест iOS 9: Релиз финальной версии iOS 9 запланирован на осень этого года

    16:548

    Смартфон Xolo Black получил двойную камеру, ёмкий аккумулятор, тонкий корпус и ОС Android 5.0: Смартфон Xolo Black оценён в $250

    14:254

    Доход Samsung Electronics снижается пять кварталов подряд, операционная прибыль — семь: Операционная прибыль Samsung Electronics за второй квартал 2015 года составила примерно 6,13 млрд долларов

    13:4132

    Смартфон Oukitel U6 с десятиядерным процессором и двумя экранами увидит свет в октябре: Oukitel U6 получит экраны размером 5 и 4,7 дюйма

    13:1416

    Статистика Gartner за второй квартал 2015 года свидетельствует, что рынок ПК за год сократился на 9,5%: Крупнейшим мировым производителем ПК остается компания Lenovo

    12:57

    Facebook не планирует заниматься музыкальным потоковым вещанием: В компании не заинтересованы в противостоянии с Apple на этом рынке

    12:36

    Некоторые камеры Pentax K-3 II невозможно выключить, производитель уже признал неисправность: Ricoh Imaging обещает починить неисправные камеры Pentax K-3 II бесплатно

    11:4916

    Measurement Computing USB-DIO32HS — 32-разрядное устройство ввода-вывода цифровых данных, подключаемое к порту USB: Модуль Measurement Computing USB-DIO32HS стоит $499

    11:145

    Модули памяти Mushkin Eco2 DDR3L-1600 предложены по одному и в комплектах объемом до 32 ГБ: Модули памяти Mushkin Eco2 DDR3L-1600 работают с задержками 9-9-9-24

    10:561

    IBM удалось создать первую 7-нанометровую микросхему с функционирующими транзисторами: IBM создала первую микросхему по техпроцессу 7 нм

    08:5015

    Новая линейка SSD OCZ Trion 100 нацелена на бюджетный сегмент: Накопители OCZ Trion 100 оцениваются минимум в $57

    08:159

    Смартфон-раскладушка Samsung SM-G9198 был замечен на сайте TENAA: Предположительно, новинка будет распространяться только на китайском рынке

    08:0816

    Synaptics представила «замкнутый» сканер отпечатков пальцев, который не передаёт устройству никаких идентификационных данных: Новый дактилоскоп Synaptics сам проводит процедуру аутентификации

    07:4510

    Видеокарта Colorful GeForce GTX 980 Ti iGame Ymir-X получила подсистему питания с 14 фазами: GPU видеокарты Colorful GeForce GTX 980 Ti iGame Ymir-X работает на частоте до 1216 МГц

    07:102

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