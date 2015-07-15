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    15 июля 2015

    При помощи платформы Eddystone компания Google предлагает заполнить города Bluetooth-маячками: Платформа Google Eddystone позволит создать новые Bluetooth-маячки

    21:516

    Завтра будет представлен первый смартфон с операционной системой Sailfish OS 2.0: Ожидается, что его продажи начнутся в ближайшие месяцы по цене $235

    21:3115

    Одноплатный ПК Odroid-XU4 — конкурент Raspberry Pi 2, основанный на платформе Samsung Exynos 5422: Одноплатный ПК Odroid-XU4 оценён в $74

    20:3117

    Представлен новый проигрыватель Apple iPod touch : Цена iPod touch с 16 ГБ флэш-памяти равна $199

    20:23127

    Commodore PET снова в строю, но теперь в виде смартфона: Смартфон Commodore PET обойдётся покупателям в $300

    19:5714

    Смартфон Oppo Mirror 5, напоминающий модель Oppo R1C, поставляется с ColorOS 2.1 на базе Android 5.1 Lollipop: Смартфон Oppo Mirror 5 рассчитан на две карты SIM

    19:52

    Система жидкостного охлаждения Lepa EXllusion 240 комплектуется красителями для охлаждающей жидкости: СВО Lepa EXllusion 240 подходит для процессоров с TDP до 400 Вт

    19:326

    Роутер Netgear R6400 позволяет архивировать данные с подключенных ПК: Устройство стоит дорого, но до ценовых рекордов топовых роутеров ему еще далеко

    17:134

    Смартфон Huawei Nexus получит SoC Qualcomm Snapdragon 820 и дисплей QHD размером 5,7 дюйма: В оснащение смартфона Google Nexus следующего поколения войдет дактилоскопический сканер

    16:368

    Флэш-накопитель SanDisk Connect Wireless Stick оснащен интерфейсом Wi-Fi: Работает SanDisk Connect Wireless Stick от встроенного аккумулятора

    16:196

    Твердотельные накопители Plextor M6V замечены в продаже: В Японии за накопитель Plextor M6V объемом 128 ГБ просят примерно $56

    16:026

    ZTE Axon — смартфон стоимостью $450, оснащённый SoC Snapdragon 810, 4 ГБ ОЗУ и дисплеем QHD: ZTE представила смартфон Axon

    14:182

    Microsoft откладывает начало поставок моноблочных ПК Surface Hub с 84-дюймовым сенсорным экраном 4К, продолжая принимать заказы: Моноблочный ПК Microsoft Surface Hub с 84-дюймовым сенсорным экраном 4К стоит $20 000

    14:114

    Nokia подтверждает, что ищет партнера по выпуску смартфонов, и называет срок, когда сможет вернуться на рынок: Ближайшим сроком, когда Nokia сможет выпустить смартфон, назван четвертый квартал 2016 года

    14:0110

    Складывающаяся влагозащищённая клавиатура Microsoft Universal Foldable Keyboard поступила в продажу по цене $100: Клавиатура Microsoft Universal Foldable Keyboard работает посредством интерфейса Bluetooth

    13:4216

    Заработала программа сертификации Wi-Fi Certified Wi-Fi Aware: Внедрение технологии Wi-Fi Aware позволит устройствам учитывать окружающий контекст

    13:352

    Мини-ПК Tronsmart Ara BJ19 основан на платформе Celeron J1900: Мини-ПК Tronsmart Ara BJ19 стоит $130

    13:28

    Диагональ экрана смартфона Lenovo Zuk Z1 составит 5,5 дюйма: Смартфон Lenovo Zuk Z1 будет основан на платформе Qualcomm

    12:582

    Изменения в оплате таможенных пошлин упростят получение россиянами посылок из зарубежных интернет-магазинов: Граждане России получат возможность оплатить пошлину в почтовых терминалах, банкоматах или по интернету и сразу забрать свою посылку

    12:3920

    Panasonic приписывают разработку камеры со сменным объективом, которая позволит менять фокусировку на уже сделанных снимках: Как утверждается, камера будет представлена в следующем году

    12:0216

    Смартфон Sony Lavender выйдет на рынок под обозначением Sony Xperia C5 Ultra: Смартфон Sony Lavender с OS Android 5.1 Lollipop не получит 8 ГБ оперативной памяти и будет дороже $25

    11:395

    Объем встраиваемых твердотельных накопителей SanDisk iNAND 7232 достигает 128 ГБ: Встраиваемый твердотельный накопитель SanDisk iNAND 7232 предназначен для мобильных устройств

    11:182

    Logitech представила линейку чехлов Logi Blok для iPad: Blok появится в магазинах в августе этого года

    11:0914

    Смартфон Oppo A51 с платформой Snapdragon 410, экраном HD и ОС Android 5.1 обойдётся покупателям в $275: Смартфон Oppo A51 будет стоить очень дорого

    08:15

    Твердотельный накопитель Micron M510DC с шифрованием призван заменить HDD в приложениях, где важна скорость чтения и защита данных: Твердотельный накопитель Micron M510DC оснащен интерфейсом SATA

    08:002

    Тестер компании Cannabix Technologies позволит определить, курил ли человек «травку»: Cannabix Technologies создаёт для полиции США марихуанотестер

    07:506

    Изображения и основные спецификации камеры Panasonic DMC-FZ300 появились накануне анонса: Оснащение камеры Panasonic DMC-FZ300 включает электронный видоискатель

    07:304

    HP выпустит бизнес-ноутбук EliteBook Folio 1020 в модификации Bang & Olufsen limited edition: Ноутбук HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen limited edition будет отличаться цветом и акустической системой

    07:105

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