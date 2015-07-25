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    25 июля 2015

    Смартфон Huawei G8 представлен официально: Стоимость Huawei G8 стартует с отметки $370

    23:309

    SoC Qualcomm Snapdragon 810 — аппаратная основа смартфонов Sony Xperia Z5 и Xperia Z5 Compact: Разрешение экрана Sony Xperia Z5 составит 1920 x 1080 точек, Xperia Z5 Compact — 1280 x 720 точек

    21:4012

    Микросхема Renesas RAJ240500 призвана увеличить время автономной работы мобильных устройств: В октябре 2016 года Renesas рассчитывает отгружать по 10 млн микросхем RAJ240500 ежемесячно

    20:34

    Популярность портативной аудиотехники и продажа некоторых патентов принесли Cirrus Logic в минувшем квартале 282 млн долларов: Компания Cirrus Logic отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    17:5610

    Смартфон LG Max с 1 ГБ оперативной памяти, сменным аккумулятором и ОС Android 5.1.1 стоит гораздо больше $100: Смартфон LG Max оснащен пятидюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 854 x 480 пикселей

    16:056

    VKworld VK560 — один из самых доступных смартфонов с экраном диагональю 5,5 дюйма и SoC MediaTek MT6735: VKworld VK560 оценен в $113

    13:556

    Doogee Titan T3 — смартфон с двумя экранами, старающийся быть похожим на Vertu: Дополнительный дисплей Doogee Titan T3 расположен на скошенной верхней грани

    10:504

    Gogoro начала продажи своего умного электроскутера и открыла первые 65 зарядных станций GoStation: Вы не сможете заряжать аккумуляторные батареи Gogoro Smartscooter от обычной розетки дома или на работе

    10:4112

    Самый дорогой вариант смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 Edge уже недоступен в некоторых странах: Смартфон Galaxy S6 со 128 ГБ флэш-памяти стоит около $970, а Galaxy S6 Edge — $1110

    10:0327

    На изменении курса валют компания Amazon за квартал потеряла 1,39 млрд долларов: Во втором квартале 2015 года выручка Amazon превысила 23 млрд долларов, за год увеличившись на 20%

    09:329

    Результаты юбилейной олимпиады по программированию KPI-OPEN 2015: Олимпиада проводилась по оригинальным правилам, гармонизированным с международными

    08:308

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