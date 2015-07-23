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    23 июля 2015

    Линейка бюджетных планшетов NEC LaVie Tab E пополнилась моделями TE508/BAW и TE510/BAL: Стоимость планшетов — от $185 до $275

    21:253

    Чистая прибыль Logitech за год упала в 2,6 раза: Logitech отчиталась за квартал

    20:4717

    Смартфон Vivo Y33 не выделяется техническими характеристиками, хотя будет стоить почти $200: Смартфон Vivo Y33 обойдётся в $195

    20:11

    Материнская плата Gigabyte Z170X-Gaming 3 для процессоров Intel Skylake оснащена двумя слотами M.2 и тремя SATA Express: Gigabyte Z170X-Gaming 3 также наделена двумя портами USB 3.1

    19:455

    За первые три месяца продаж смартфон Xiaomi Redmi 2A разошёлся тиражом 5,1 млн устройств: Redmi 2A является одним из самых популярных смартфонов Xiaomi

    17:507

    За всё время продаж смартфона OnePlus One, производителю удалось реализовать около 1,5 млн устройств: Смартфон OnePlus One разошёлся тиражом полтора миллиона аппаратов

    17:391

    Стали известны все варианты оформления смартфона Moto G 2015 в сервисе Moto Maker: Смартфон Moto G третьего поколения можно будет разукрасить в один из десяти цветов

    17:312

    Видеокарта Radeon R9 Nano в два раза превосходит R9 290X по производительности на ватт: Производительность Radeon R9 Nano может оказаться на 30% выше, чем у R9 290X

    16:227

    LG Display выделяет 908 млн долларов, чтобы утроить выпуск пластиковых панелей OLED: Выделение средств начнется уже в текущем квартале, а завершение проекта намечено на второй квартал 2017 года

    16:1514

    Руководитель Tsinghua Holdings подтвердил факт переговоров с Micron и выразил надежду на заключение сделки: В случае успеха, сделка станет крупнейшим зарубежным приобретением Tsinghua Holdings

    15:592

    Смартфон Kyocera Hydro Wave: защита от воды и падений, ОС Android 5.1 и стоимость $190: Смартфон Kyocera Hydro Wave не боится падений

    15:472

    В этом году Dolby Laboratories рассчитывает заработать 1 млрд долларов: Компания Dolby Laboratories отчиталась за второй квартал 2015 года

    15:461

    Прибыль SanDisk во втором квартале 2015 года удвоилась по сравнению с предшествующим кварталом, но все равно оказалась в 3,4 раза меньше, чем год назад: За три месяца с апреля по июнь SanDisk удалось выручить 1,24 млрд долларов

    15:29

    Смартфон Asus ZenFone 2E практически полностью копирует модель ZenFone 5 и предлагается за $120: Смартфон Asus ZenFone 2E стоит $120

    15:252

    Photofast MemoriesCable — кабель Lightning для мобильных устройств Apple, способный хранить до 128 ГБ информации: Кабель Photofast MemoriesCable доступен в модификациях объёмом 64 либо 128 ГБ

    15:139

    Серия EK Water Blocks CoolStream СE включает радиаторы типоразмера 140, 280, 420 и 560 мм: Все модели, кроме самой большой, уже доступны

    14:531

    Apple и IBM выпустили ещё 10 приложений платформы IBM MobileFirst for iOS: Платформа IBM MobileFirst for iOS пополнилась новыми приложениями

    14:425

    Появились «живые» фото смартфона Moto X образца 2015 года: Ожидается, что смартфон Moto X образца 2015 года будет представлен 28 июля

    14:333

    Чистая прибыль Qualcomm за год сократилась на 47%: Опубликован отчет Qualcomm за третий квартал 2015 финансового года

    13:562

    Рекламировать товары в YouTube теперь можно при помощи панорамного видео: Рекламный ролик Coca-Cola в новом формате посмотрели на 36% больше людей, чем то же видео, представленное в обычном формате на YouTube

    13:37

    Смартфон Samsung Z3 с ОС Tizen будет доступен только в трех странах: Смартфон Samsung Z3 построен на однокристальной системе Spreadtrum SC7730S

    13:266

    Если оценивать только сегмент умных часов, доля Apple в нём составляет 75,5%: Apple заняла первое место на рынке умных часов

    13:0326

    Подтверждены минимальные системные требования Microsoft Windows 10 Mobile; в некоторых случаях аппаратные кнопки обязательны: Установить Windows 10 Mobile можно будет на смартфон с экраном разрешением не ниже 800 x 480 пикселей

    12:4816

    Портативный принтер Star Micronics SM-L200 оснащен интерфейсом Bluetooth LE: Принтер Star Micronics SM-L200 совместим с ОС iOS, Windows и Android

    12:251

    Производительность смартфона OnePlus Two сравнили с предшественником: Похоже, родоначальник семейства смартфонов OnePlus еще поработает...

    10:253

    В автомобильных радарных модулях Continental следующего поколения будут использоваться компоненты Freescale, работающие на частоте 77 ГГц: Автомобильный радар помогает повысить безопасность движения

    10:1010

    Производители чехлов рассекретили внешность смартфона Samsung Galaxy Note 5. Слота для карт памяти не видно: Смартфон Samsung Galaxy Note 5, скорее всего, не будет поддерживать карты памяти

    10:1018

    Чистая прибыль GoPro за год выросла на 330,7%: GoPro за квартал реализовала 1,6 млн камер

    09:457

    Выручка ARM Holdings выросла на 15% в годовом выражении: ARM Holdings отчиталась за очередной квартал

    09:103

    Создатели «семейного робота» Buddy уже собрали на его выпуск $250 000 и рассчитывают привлечь независимых разработчиков ПО : Возможности робота Buddy могут расширяться за счет добавления новых приложений

    09:0414

    Sony ищет желающих для бета-теста новой оболочки на основе Android 5.1: Sony создаёт новую оболочку для Android

    08:407

    Qualcomm рассчитывает на выход смартфонов стоимостью $80 с Windows 10 Mobile уже в этом году: Qualcomm планирует укрепить свои позиции с помощью Microsoft и Allwinner Technology

    08:198

    Смартфон Huawei Mate 8 анонсируют 2 сентября на выставке IFA 2015: Смартфон Huawei Mate 8 покажут 2 сентября

    08:05

    Пульсометры Garmin HRM-Tri и HRM-Swim работают даже под водой: Продажи HRM-Tri и HRM-Swim начнутся в этом квартале по цене $130 и $100 соответственно

    08:001

    Конфигурация процессоров Cavium NITROX V для защиты и сжатия данных включает до 288 ядер: Пропускная способность Cavium NITROX V — 100 Гбит/с

    07:52

    Google приобрела разработчиков платформы прототипирования Pixate: Google купила Pixate

    07:451

    Смартфон UMi Hammer S с портом USB Type-C, дактилоскопом и платформой MediaTek MT6735 будет стоить около $140: Смартфон UMi Hammer S получит 2 ГБ ОЗУ

    07:154

    NAS в усиленном исполнении Elma Electronic StorSys-3000: процессор Intel Core i7, SSD объемом 8 ТБ, два порта 10 GbE: Охлаждение Elma Electronic StorSys-3000 — пассивное, за счет теплопроводности корпуса

    07:001

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