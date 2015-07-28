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    28 июля 2015

    Samsung SE370: первые мониторы с беспроводным зарядным устройством Qi для смартфонов: Изделия построены на матрицах PLS с улучшенной подсветкой

    21:3113

    Мыши Cougar 230M и 250M ориентированы на любителей игр: Мышь Cougar 230M стоит $20, Cougar 250M — $30

    21:201

    Смартфон Micromax Canvas Xpress 2 стоимостью $100 оснастили ЦАП Cirrus Logic Wolfson: Смартфон Micromax Canvas Xpress 2 основан на платформе MediaTek MT6592M

    20:375

    Senseit представила смартфон E500 с аккумуляторной батареей емкостью 4000 мА·ч: По словам руководителя проекта, 4000 мА·ч хватает, чтобы E500 работал в течение суток очень активного использования

    18:5410

    Глава BlackBerry признал, что компания может уйти из сегмента смартфонов, если её положение не улучшится: BlackBerry уже рассматривает уход из смартфонного бизнеса

    18:356

    В Китае раскрыта деятельность подпольной фабрики, массово выпускавшей поддельные смартфоны iPhone: В ходе полицейского рейда было арестовано девять человек

    18:1823

    Ams покупает у NXP Semiconductors производство датчиков: Высокий спрос на датчики делает их производство привлекательным активом

    17:532

    Смартфон Motorola Moto X Play оснастили аккумулятором ёмкостью 3630 мА·ч и оценили в $300: Смартфон Motorola Moto X Play представлен официально

    17:305

    В наборе для разработчиков интернета вещей Cerevo BlueNinja используется SoC Toshiba TZ1000 : Плата Cerevo BlueNinja наделена интерфейсом Bluetooth 4.0 Low Energy

    17:28

    Представлен смартфон Moto X Style. Дисплей QHD, фирменные технологии Motorola и стоимость $400: Представлен смартфон Moto X Style

    17:0110

    Компактные камеры Casio Exilim EX-ZR3000 и EX-ZR60 имеют по две кнопки спуска затвора: В качестве сменных носителей в камерах Casio Exilim EX-ZR3000 и EX-ZR60 используются карты памяти формата SD

    16:224

    Представлен смартфон Motorola Moto G третьего поколения: Смартфон Motorola Moto G получил защиту от воды

    16:209

    AMD готовит видеокарту Radeon R9 370X с полноценным GPU Trinidad: Видеокарта Radeon R9 370X может быть выпущена в ответ на запуск GTX 950, только её производительность будет ощутимо выше

    15:515

    Вебинар по контроллерам Wise пройдет в эту пятницу: Контроллеры серии Wise не требуют знаний языков программирования, логика работы построена на обработке событий с условиями

    15:36

    В начале следующего года Leadcore выпустит платформу с ядрами Cortex-A53 и GPU Mali-T820: В Сети появилась дорожная карта Leadcore

    15:33

    Punkt MP01 — обычный мобильный телефон стоимостью почти $300: Мобильный телефон Punkt MP01 оснащён экраном OLED

    15:0214

    Freescale зафиксировала рост чистой прибыли в годовом выражении почти на 50%: Freescale отчиталась за прошедший квартал

    14:05

    LG может передать бизнес по производству осветительных решений OLED подразделению LG Display: В LG намечается определённая реструктуризация

    13:502

    Системная плата Asus X99M-WS типоразмера microATX оснащена тремя слотами PCIe 3.0 x16 и завидным набором интерфейсов: Системная плата Asus X99M-WS предназначена для рабочих станций

    12:5712

    В серию Mushkin Atlas Vital вошли твердотельные накопители типоразмера M.2 2280 объемом до 500 ГБ: В новых SSD Mushkin используются контроллеры серии Seagate SandForce SF-2000

    12:33

    Социальный смартфон Ubik Uno может увидеть свет благодаря кампании на Kickstarter: Часть забот по поддержке своих изделий разработчики переложат на пользователей

    09:2011

    Смартфон OnePlus 2 представлен официально, цена базовой версии — $329: OnePlus 2 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 810 и оснащен 4 ГБ ОЗУ

    09:1010

    Razer все же купила компанию Ouya : Многие сотрудники Ouya остались в компании после ее покупки Razer

    08:59

    ViewSonic готовит к выпуску 34-дюймовый изогнутый монитор XG3401 с поддержкой технологии AMD FreeSync: Особенность ViewSonic XG3401 — съемный громкоговоритель с интерфейсом Bluetooth

    08:504

    Фотогалерея дня: смартфон Samsung Galaxy Note 5: Смартфон Samsung Galaxy Note 5 засняли на камеру

    08:3018

    Samsung работает над проектом Selfie Camera Drone: Samsung выпустит собственный дрон

    08:105

    Смартфон Lenovo Zuk Z1 будет стоить около $370: Появились качественные изображения смартфона Lenovo Zuk Z1

    07:404

    В Сиднее появились первые в мире дорожные знаки с дисплеями E Ink: В Сиднее поставили дорожные знаки с экранами E Ink

    07:1016

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