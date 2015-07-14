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    14 июля 2015

    Смартфон Moto G третьего поколения будет доступен в сервисе Moto Maker: Смартфон Moto G третьего поколения получит модификацию с 2 ГБ ОЗУ

    20:552

    За 10 лет SanDisk удалось отгрузить 2 млрд карт памяти microSD: Карты памяти microSD широко используются в мобильных устройствах

    19:478

    Глава отдела безопасности Facebook просит Adobe огласить «дату казни» Flash: В технологии Flash очень много уязвимостей, которые активно используются хакерами

    19:4133

    В Сети появилось фото задних крышек новых смартфонов Motorola (Обновлено): Фото нового смартфона Motorola Droid попало в Сеть

    19:225

    Китай собирается купить Micron за 23 млрд долларов: Покупателем названа корпорация Tsinghua Unigroup, контрольный пакет которой принадлежит государству

    18:5815

    Представлен Samsung Galaxy A8 — самый тонкий смартфон компании: Смартфон Samsung Galaxy A8 представлен официально

    18:3522

    Компания Globalfoundries представила первую в отрасли 22-нанометровую технологическую платформу FD-SOI: Технологическая платформа Globalfoundries 22FDX обеспечивает оптимальный баланс между производительностью, энергопотреблением и стоимостью

    18:008

    Появились первые изображения и технические данные камеры Panasonic DMC-GX8 с двойным стабилизатором: Анонс камеры Panasonic DMC-GX8 ожидается 16 июля

    17:1511

    Послезавтра Xiaomi представит несколько новых устройств: 16 июля Xiaomi представит новые продукты

    17:046

    Смартфон Lava Iris X5 с 2 ГБ ОЗУ и экраном HD может стать представителем второго поколения аппаратов программы Android One: Смартфон Lava Iris X5 основан на SoC MediaTek MT6735

    16:45

    Uber не светит покупка картографического сервиса Nokia Here: Сервис Nokia Here, скорее всего, достанется BMW, Audi и Mercedes-Benz

    15:254

    Смартфон Samsung Galaxy Note 5 наделят 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4: Смартфон Samsung Galaxy Note 5 получит платформу категории ePOP

    14:048

    Во время выставки IFA 2015 компания Microsoft покажет множество новых устройств: Microsoft готовит несколько новых устройств с Windows 10

    13:544

    Renesas Electronics и Audi стали стратегическими партнерами: До 90% всех новшеств в автомобилях связано с полупроводниковой электроникой

    13:37

    Смартфон LG Nexus 5 образца 2015 года набирает в тесте AnTuTu больше 85000 баллов: Пока неизвестно, какая SoC используется в LG Nexus 5 образца 2015 года

    13:1511

    Процессоры Cavium ThunderX обзавелись поддержкой флэш-накопителей SanDisk: Среди процессоров Cavium ThunderX есть модели, оптимизированные для вычислительных задач, использования в хранилищах или сетевом оборудовании

    13:072

    «Олдскульная» музыкальная шкатулка MusicMachine 3 за $18 400 может воспроизводить шесть мелодий: Всего создано 99 таких шкатулок

    12:349

    Facebook готовится представить виртуального помощника Moneypenny: Именно так зовут одного из вымышленных персонажей в романах и фильмах о Джеймсе Бонде

    12:17

    BOE хочет выпускать дисплеи OLED совместно с южнокорейскими компаниями: BOE ведет переговоры с LG Display и Samsung Display

    11:562

    В картах памяти Kingmax Sycret реализовано шифрование данных: В картах памяти Kingmax Sycret используется 32-разрядный процессор с сертификатом Common Criteria EAL 5+

    11:192

    Cavium добавляет поддержку адаптеров Mellanox InfiniBand в системы на процессорах ThunderX: Высокоскоростное соединение Mellanox InfiniBand широко распространено в суперкомпьютерных системах

    11:04

    Первый смартфон компании Ramos, модель Mos1, получил необычное оформление граней алюминиевого корпуса: Смартфон Ramos Mos1 оценён в $320

    07:508

    Новый смартфон Vertu оснастят платформой Snapdragon 810 и 4 ГБ оперативной памяти: Смартфон Vertu V06 получит топовые характеристики

    07:3064

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