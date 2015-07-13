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    13 июля 2015

    Tronsmart Orion R68: ТВ-приставка с поддержкой видео формата 4K на базе Rockchip RK3368: Изделие предлагается в двух модификациях

    23:2317

    Очередное обновление ОС Android Wear принесёт поддержку интерактивных циферблатов и новой функции Together: Обновление для Android Wear активирует Wi-Fi

    20:308

    92% всей операционной прибыли рынка смартфонов пришлось на Apple: На долю Apple приходится 92% всей операционной прибыли рынка смартфонов

    19:4164

    Смартфон HTC Desire 728 будет основан на платформе MediaTek: Смартфон HTC Desire 728 получит 2 ГБ ОЗУ

    19:20

    Инженеры MSI оснастили плату Z170 Krait современным слотом SATA Express и архаичным PCI: Плата также получила доработанный аудиотракт

    18:599

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 появился в базе данных TENAA. Сканера отпечатков пальцев аппарат не получит: Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 будет чуть меньше предшественника

    17:211

    За младшую модификацию нового планшета Asus ZenPad S 8.0 просят $200: Планшет Asus ZenPad S 8.0 обойдётся покупателям в $200

    16:5510

    За первые шесть месяцев текущего года ZTE поставила на рынок 26 млн смартфонов: Продажи смартфонов ZTE ощутимо выросли

    16:04

    53% россиян не доверяют онлайн-сервисам, продолжая ходить в банки: 41% россиян, которые совершают денежные переводы через Интернет, чувствуют себя уязвимо

    15:0116

    Ассортимент Aqua Computer пополнили водоблоки для 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X: Цена никелированных вариантов примерно равна 115 евро

    14:202

    Специалисты GSMA назвали страну, лидирующую во внедрении интернета вещей: В 2024 году крупнейшим рынком «подключенных автомобилей» будет Россия

    13:505

    В экспозицию Supermicro на ISC 2015 вошли серверы SuperServer, TwinPro и SuperBlade: Серверы Supermicro TwinPro и SuperBlade оснащены портами Mellanox EDR InfiniBand 100 Гбит/с

    13:09

    Penguin Tundra — сервер Open Compute Project на 48-ядерных процессорах ARMv8-A Cavium ThunderX: Сервер Penguin Tundra оптимизирован для суперкомпьютерных нагрузок

    12:536

    Cavium вместе с партнерами обещает показать платформы для суперкомпьютеров на архитектуре ARM: Для показа платформ на процессорах Cavium ThunderX выбрано мероприятие ISC 2015

    12:385

    Умер президент Nintendo: С именем Сатору Ивата связаны многие успехи компании

    10:4226

    Jawbone в третий раз подала в суд на Fitbit, но на этот раз в Высший суд: Третим иском против Fitbit компания Jawbone пытается ускорить процесс рассмотрения первых двух

    09:151

    Медиацентр Beelink i68 получил новую платформу Rockchip RK3368: Провоное соединение имеет не самую впечаляющую скорость в 100 Мбит/с

    08:5011

    Компания Geeksphone прекращает существование: Компания Geeksphone объявила о прекращении работы

    08:4010

    ZTE Spro 2 — вторая инкарнация гибрида проектора, точки доступа и планшета, ставшая лучше во всём: Устройство ZTE Spro 2 оценивается в 600 долларов

    08:105

    Samsung приступает к работе над дисплеем разрешением 11K с плотностью 2250 точек на дюйм: Samsung намерена к 2018 году разработать экран 11K

    07:4048

    Google хочет оснастить хромбуки беспроводными зарядными приёмниками и передатчиками: Хромбуки могут научиться заряжать смартфоны беспроводным способом

    07:001

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