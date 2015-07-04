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    4 июля 2015

    Kyocera и Microsoft уладили патентные споры мирным путём: Kyocera и Microsoft уладили спор, касающийся использования патентов

    18:19

    Новый смартфон программы Android One получит пятидюймовый экран и 2 ГБ оперативной памяти: Google переосмыслила программу Android One

    18:044

    Эван Блэсс (evleaks) утверждает, что BlackBerry всё-таки выпустит смартфон Venice с Android и даже предоставляет изображение аппарата: BlackBerry всё-таки выпустит смартфон с Android?

    16:4610

    Очередные слухи приписывают смартфону LG G Pro 3 (или G Pro 4) сканер отпечатков пальцев: Новый смартфон LG G Pro получит шестидюймовый дисплей QHD

    16:353

    Sony выпустила обновление прошивки, призванное решить проблему с перегревом смартфонов Xperia Z3+: Данных о действенности обновления пока нет

    13:008

    MediaTek приписывают планы слияния с Nvidia: Компания MediaTek отрицает, что выступила источником слухов о ее возможном слиянии с Nvidia

    12:363

    Moment Macro — объектив за $100 для макросъемки с помощью смартфона Apple iPhone: Поставки Moment Macro начнутся в августе

    12:2213

    Сетевое хранилище Synology RackStation RS18016xs+ рассчитано на стоечный монтаж: Одновременно с сетевым хранилищем Synology RackStation RS18016xs+ представлен модуль расширения RX1216sas

    12:023

    Новые экземпляры 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X оснащены менее шумной помпой: Определить при покупке, какая помпа установлена в 3D-карте, невозможно

    11:3012

    На выпуск настольного станка с ЧПУ Pocket NC уже собрано $360 000 — в пять раз больше намеченного: Минимальный взнос, дававший право на получение станка, был равен $3300

    11:1423

    Смартфон UMi Zero 2 оснастят вторым дисплеем E Ink, как у российского Yotaphone: Смартфон UMi Zero 2 получит два экрана

    10:482

    NASA испытывает марсианский беспилотный планер: Полет на Марс, в котором сможет принять участие беспилотный планер, планируется на 2022-2024 годы

    10:3511

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