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    30 июля 2015

    Компания Western Digital отчиталась за последний квартал 2015 финансового года и год в целом: За год Western Digital удалось выручить 14,6 млрд долларов

    23:06

    Моноблочный ПК MSI Pro 24 2M ориентирован на деловое применение: Компьютер MSI Pro 24 2M на процессоре Intel Core i5-4460S поставляется с ОС Microsoft Windows 10

    22:252

    Alibaba Group инвестирует 1 млрд долларов в развитие облачной платформы Aliyun: Alibaba Group вложит 1 млрд долларов в Aliyun

    20:55

    В Samsung Electronics не смогли справиться с высоким спросом на Galaxy S6 Edge : Один из руководителей Samsung Electronics признал, что продажи смартфонов Galaxy S6 во втором квартале оказались ниже ожидаемых

    19:1337

    Флагманом серии смартфонов Sony Xperia может стать не Z5, а Z5+: Смартфон получит не только улучшенную SoC, но и экран

    19:034

    Samsung патентует умные часы с регулируемым положением дисплея: Новый патент Samsung описывает умные часы с поворотным экраном

    18:407

    На экране запечатлённого нового смартфона Microsoft красуется логотип Nokia : Microsoft готовит первый смартфон на платформе Intel

    17:549

    Ёмкость аккумулятора смартфона Doogee Homtom HT6 составляет 6250 мА·ч: Смартфон Doogee Homtom HT6 получил АКБ ёмкостью 6250 мА·ч

    17:314

    Появились первые скриншоты новой оболочки Sony, основанной на Android 5.1.1: Новая оболочка Sony будет лёгкой и простой

    17:079

    Появились первые изображения камеры Olympus OM-D E-M10 Mark II : Анонс камеры Olympus OM-D E-M10 Mark II ожидается в ближайшее время

    16:4612

    Intel делит рынок настольных ПК на шесть сегментов : Поможет ли принцип «Разделяй и властвуй!» компании Intel оживить рынок ПК?

    15:0718

    Браслеты Toshiba Silmee W20 и W21 могут оценить, как много человек говорит, и не только: Браслеты Toshiba Silmee W20 и W21 будут выпущены в сентябре

    14:296

    В мини-ПК MSI WindBOX III Advanced MS-9A75 используется процессор Intel Core i5-5200U с пассивным охлаждением : Съемная нижняя крышка MSI WindBOX III Advanced MS-9A75 обеспечивает быстрый доступ к накопителю, памяти и картам расширения

    13:369

    Наборы G.Skill Trident Z включают модули памяти DDR4-4000, G.Skill Ripjaws V — DDR4-3733: Производитель отмечает использование микросхем памяти производства Samsung и поддержку профилей Intel XMP 2.0

    12:10

    Разрешение монитора AOC U3277PQU — 3840 x 2160 пикселей: В мониторе AOC U3277PQU используется 32-дюймовая панель типа IPS

    11:5510

    Серия мобильных хранилищ EMTEC Connect включает модели Wi-Fi HDD P700 и Power Connect U800: Внешний жесткий диск Wi-Fi HDD P700 выпускается объемом 1 и 2 ТБ

    11:40

    Компания Raytheon начала установку оборудования GPS OCX: Новая система управления повысит точность и расширит возможности GPS

    11:17

    В Швейцарии создан электрооптический модулятор, размеры которого меньше длины волны света, с которым он работает: О сроках коммерциализации разработки данных пока нет

    10:526

    В ABI Research считают гарнитуры на базе смартфонов основными устройствами виртуальной реальности в обозримой перспективе: В 2020 году будет отгружено 43 млн устройств виртуальной реальности

    10:382

    ZTE представила смартфон со сканером отпечатков пальцев и металлическим корпусом, который стоит $160: ZTE представила новый смартфон

    09:006

    Полиция Сан-Паулу опубликовала фотографию смартфона Sony Xperia C5 Ultra: Смартфон Sony Xperia C5 Ultra засветился на живом фото

    08:406

    Продажи смартфонов LG Electronics снизились на 3% в годовом выражении: LG Electronics отчиталась за квартал

    08:101

    В мыши Mionix Castor используется датчик PMW-3310 разрешением 10 000 точек на дюйм: Мышь Mionix Castor стоит $70

    08:00

    Умные часы Samsung Gear A могут получить ограниченную поддержку технологии Samsung Pay: Умные часы Samsung Gear A будут поддерживать Samsung Pay

    07:453

    Amazon считает, что для дронов необходимо создать специальные воздушные коридоры: Amazon предлагает выделить для дронов собственные воздушные коридоры

    07:1510

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