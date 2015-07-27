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    27 июля 2015

    Скорость передачи данных SSD Intel DC P3608 формата PCI Express HHHL составит 5000 МБ/с: Максимальный объем накопителей Intel DC P3608 — 4 ТБ

    22:309

    Стали известны наименования GPU процессоров Intel Skylake: Графические процессоры линейки Intel Skylake получат новые наименования

    21:0623

    Создан транзистор из одной молекулы и дюжины атомов: Изучение особенностей его работы поможет в разработке перспективных технологий микроэлектроники

    20:207

    Утечка руководства пользователя подтверждает информацию о смартфоне Sony Xperia C5 Ultra: Смартфон Sony Xperia C5 Ultra получит безрамочное исполнение

    20:081

    Серию блоков питания Chieftec Navitas пополнили модели мощностью 450, 550, 650 и 750 Вт: Блоки питания серии Chieftec Navitas имеют сертификаты 80 Plus Gold

    19:58

    Качественные фото смартфона OnePlus 2 появились незадолго до анонса: Смартфон OnePlus 2 запечатлён на живых снимках

    19:56

    Беспроводные наушники Plantronics BackBeat Sense порадуют владельца 18 часами автономной работы: Беспроводные наушники Plantronics BackBeat Sense оцениваются в $180

    19:331

    По мнению аналитика Cowen and Company, Apple передумала выпускать смартфон iPhone 6c ещё весной: Apple не выпустит новый компактный смартфон

    19:2110

    По производительности CPU процессоры Intel Skylake превзойдут Broadwell на 10-20%, по производительности GPU — на 50%: Процессоры Intel Skylake рассчитаны на выпуск по 14-нанометровой технологии

    19:1229

    Nike согласилась выплатить компенсацию владельцам браслетов FuelBand: Дело против Apple и Nike завершилось

    19:06

    Смартфон Samsung Galaxy S6 mini, которому приписывают платформу Snapdragon 808, засветился на фото: Смартфон Galaxy S6 mini может получить топовые характеристики

    18:448

    В камерах для микроскопии QImaging Retiga R1, R3 и R6 используются датчики изображения типа CCD: Для уменьшения шума темнового тока в камерах QImaging Retiga применено охлаждение датчика

    17:431

    DriverPack поможет решить проблемы с драйверами для Windows 10: DriverPack адаптировала свою программу для установки драйверов к новой Windows 10

    17:3318

    Смартфон LG Gentle: раскладной корпус и ОС Android 5.1: Инженеры сделали упор на удобную форму корпуса и простоту управления

    17:241

    Переходник Metabones Speed Booster Ultra M43 позволяет использовать с камерами Micro Four Thirds объективы других систем: Переходник Metabones Speed Booster Ultra M43 поддерживает автоматическую фокусировку

    17:042

    Смартфон Lava Pixel V1 принадлежит ко второму поколению устройств на платформе Android One: Анонс Lava Pixel V1 ожидается в самое ближайшее время

    16:00

    Умная платежная карта BrilliantTS заменяет более 30 кредиток и не только: В платежной карте BrilliantTS используется однокристальная система CSR1013 с поддержкой Bluetooth Smart

    15:3321

    3D-карты Nvidia GeForce GTX 750 Ti дешевеют в преддверии выпуска GTX 950: Основой Nvidia GeForce GTX 950 служит урезанный вариант GPU GM206

    13:269

    В новых ноутбуках Apple MacBook Pro обнаружена проблема с SSD: Apple готова менять проблемные SSD в новых ПК MacBook Pro

    13:1538

    Смартфон Xiaomi Mi4 с 64 ГБ теперь стоит $280: Начиная с завтрашнего дня, начнутся продажи еще более привлекательной по цене разновидности Xiaomi Mi4

    12:504

    За основу будущего электромобиля Apple может быть взята модель BMW i3: Apple может сотрудничать с BMW в процессе создания своего электромобиля

    12:46124

    Один из вариантов планшетофона Samsung Galaxy Note 5 будет построен на SoC Samsung Exynos 7420 и оснащен 4 ГБ ОЗУ: Вариант планшетофона Samsung Galaxy Note 5 для оператора Verizon «засветился» в результатах теста Geekbench

    12:084

    В планшете LG G Pad 2 будет использоваться SoC Qualcomm Snapdragon 805 и ОС Android 5.1: Выход планшета LG G Pad 2 ожидается в октябре

    11:522

    Canon признает уменьшение спроса на камеры со сменными объективами: Доход Canon во втором квартале 2015 года увеличился на 5,3%, но чистая прибыль уменьшилась на 15,7%

    11:209

    iiyama ProLite X4070UHS — 40-дюймовый монитор разрешением 4K: iiyama ProLite X4070UHS оценен в $1300

    10:208

    «Почта России» предлагает новые услуги «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн»: Запуск новых продуктов и услуг становится возможным благодаря оптимизации логистики «Почты России»

    10:1217

    Покупка части Qualcomm очень помогла бы Intel: Другим потенциальным покупателем мобильного подразделения Qualcomm считается консорциум с участием Samsung

    09:008

    Разработчик снова обещает начать отгрузку «бросаемых панорамных камер» Panono Explorer Edition, на этот раз — совсем скоро: Разрешение камеры Panono Explorer Edition превышает 100 Мп

    08:456

    Китайская компания Visionox показала дисплей AMOLED толщиной 20 мкм, который сворачивается в трубочку диаметром менее 6 мм: Серийный выпуск Visionox рассчитывает начать в 2017 году

    08:3013

    Плата для разработчиков NanoPi построена на базе процессора Samsung S3C2451: Изделие предназначено для задач, не требующих высокой по современным меркам производительности

    08:203

    Технология Samsung Pay не будет доступна на смартфонах с полученными правами root: Технология Samsung Pay неактивна на устройствах с правами root

    08:1041

    Мини-ПК ASRock Beebox основан на платформе Intel Celeron N3000 (Braswell): Мини-ПК ASRock Beebox стоит $130

    07:505

    В ближайшее время LG выпустит «супер премиальный смартфон»: LG выпустит премиальный смартфон в ближайшие месяцы

    07:203

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