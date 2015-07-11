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    11 июля 2015

    Thinfilm и G World представили первую «умную винную бутылку», в которой используется печатная электроника : Ключевой компонент разработки — ярлык NFC OpenSense

    14:0124

    В этом году планшетофонов будет продано больше, чем планшетов, уверены эксперты IC Insights: К планшетофонам в IC Insights относят смартфоны с экранами размером пять дюймов и более

    13:1014

    Samsung Electronics переносит срок анонса новой модели смартфона верхнего сегмента : Новая модель Samsung Galaxy Note увидит свет раньше, чем ожидалось

    12:5210

    Объем хранилища Fujitsu Eternus DX8700 S3 достигает 14 ПБ: Одновременно представлено хранилище Fujitsu Eternus DX8900 S3

    12:224

    К концу 2015 года доля смартфонов на рынке сотовых телефонов достигнет 80% : Лидерами рынка смартфонов являются Samsung и Apple

    12:082

    Специалисты Digital Reasoning создали самую большую в мире нейронную сеть со 160 млрд параметров: По числу параметров нейронная сеть Digital Reasoning на порядок превосходит другие

    11:461

    Разработчики называют Solar Paper самой тонкой и легкой солнечной батареей в мире: Солнечная батарея Solar Paper защищена от пыли и влаги

    10:555

    На этой неделе ветрогенераторы полностью обеспечивали потребности Дании в электроэнергии: Мир, потребности которого полностью обеспечиваются возобновляемыми источниками энергии - вовсе не фантазия

    10:1655

    Смартфону OnePlus 2 приписывают аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч и меньшие, чем у предшественника, габариты: Смартфон OnePlus 2 будет меньше первой модели

    08:003

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