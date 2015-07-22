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    22 июля 2015

    Цена карты EVGA GeForce GTX 980 Ti Kingpin ACX 2.0+ будет меняться в зависимости от уровня ASIC Quality: Доплата в $200 даст покупателю надежду на лучший разгон

    20:492

    Настольное 10-дисковое хранилище Buffalo Americas DriveStation Ultra объемом 80 ТБ с интерфейсом Thunderbolt 2 стоит $10 000: Хранилище Buffalo Americas DriveStation Ultra предложено в модификациях объемом 40 и 80 ТБ

    20:2112

    Восьмислойную память HBM2 получат только GPU Nvidia GP100 профессионального сегмента: GPU Nvidia Pascal, выпускаемые TSMC по 16-нанометровой технологии FinFET, должны появиться на рынке в 2016 году

    20:101

    Sony Mobile и ZMP создают СП Aerosense, которое будет заниматься внедрением дронов в корпоративный сектор: Sony займётся дронами

    19:51

    Team Group MiDrive — карты памяти microSD для работы с ноутбуками Apple: Карты памяти Team Group MiDrive поддерживают UHS-1

    19:099

    По слухам, на следующей неделе Nokia представит шлем виртуальной реальности: Nokia работает над каким-то устройством сегмента виртуальной реальности

    18:4613

    Появились первые фото смартфона OnePlus 2: Смартфон OnePlus 2 получит физическую клавишу под дисплеем

    18:323

    Смартфон Huawei Honor 4A с экраном HD и Android 5.1 оценили в $95: Смартфон Huawei Honor 4A оснащён SoC Snapdragon 210

    18:18

    Смартфон Samsung Galaxy Note 5 все же получит слот microSD и 3 ГБ оперативной памяти: Названа новая дата анонса Samsung Galaxy Note 5

    16:3125

    Смартфон Xiaomi Mi 4i с удвоенным объемом флэш-памяти дороже исходной модели на $30: Конфигурация Xiaomi Mi 4i включает SoC Snapdragon 615 и 2 ГБ оперативной памяти

    16:092

    В первом полугодии 2015 года Huawei удалось отгрузить 48,2 млн смартфонов — на 39% больше, чем год назад: Основными конкурентами Huawei выступают китайские компании Lenovo Group и ZTE

    15:384

    Скорее всего, TSMC будет использовать для 5-нанометровых чипов литографию EUV : Сканеры для литографии EUV разрабатывает и выпускает компания ASML

    15:2411

    Представлены умные часы ZTE Axon Watch, оснащённые модулем GPS и дисплеем AMOLED: ZTE Axon Watch — умные часы с одним из лучших экранов в классе

    15:176

    Хакеры захватили автомобиль Jeep Cherokee, подключенный к интернету: Участники демонстрации использовали уязвимость, присутствующую в серийной модели

    15:0014

    ZTE Axon mini может стать первым в мире смартфоном, оснащённым дисплеем с поддержкой технологии обратной связи: Смартфон ZTE Axon mini могут оснастить экраном с технологией Force Touch

    14:593

    Умная крышка подскажет покупателю, насколько свежее в бутылке молоко: Ученые использовали технологию, позволяющую внедрить в пластиковую крышку электрические компоненты

    14:5210

    Версия смартфона ZTE Axon Lux для Китая оснащена тремя биометрическими системами аутентификации: ZTE представила для Китая смартфоны Axon и Axon Lux

    14:342

    Sony приписывают скорый анонс новых флагманских смартфонов — Xperia S60 и S70: Стоимость модели Xperia S70 превысит цену текущих флагманов — Xperia Z3+ и Z4

    14:307

    Из-за низкого спроса склады забиты компонентами для умных часов Apple Watch: Производители компонентов для Apple Watch надеются на сезонное оживление спроса

    14:0967

    27-дюймовый монитор BenQ SW2700PT на базе ЖК-панели AH-IPS оценен в $800: BenQ SW2700PT ориентирован на фотографов

    13:597

    Смартфону Doogee X5 с пятидюймовым экраном HD и поддержкой LTE приписывают стоимость всего $50: Смартфон Doogee X5 получит SoC MediaTek MT6580

    13:534

    За прошедший квартал в мире было продано 304 млн смартфонов. Доля Apple снизилась до 16,4%: TrendForce оценила рынок смартфонов за второй квартал

    13:3614

    Убытки Microsoft в минувшем квартале превысили 2 млрд долларов : Microsoft отчиталась последний квартал 2015 финансового года и год в целом

    13:3534

    Facebook, Google, Dell, HP, eBay и другие компании поддержали Samsung в патентном споре с Apple: Гиганты отрасли не согласны с решением суда в пользу Apple

    13:0842

    Audi, BMW и Daimler договорились о покупке сервиса Nokia Here за 2,5 млрд евро: Сервис Nokia Here построен на базе компании Navteq

    12:2311

    Доход Apple за год вырос с 37,4 до 49,6 млрд долларов, прибыль — с 7,7 до 10,7 млрд долларов: Продажи iPhone, Apple Watch, Mac и App Store привели к росту выручки на 33%

    10:2735

    Sonovation Ultrasound Biometric Sensor — ещё одна технология ультразвукового сканирования отпечатков пальцев: Sonovation предложила свой ультразвуковой дактилоскоп Ultrasound Biometric Sensor

    09:306

    97% владельцев часов Apple Watch довольны устройством, но в случае разработчиков довольных лишь 43%: Часы Apple Watch в целом нравятся владельцам

    09:0034

    Apple наняла бывшего старшего вице-президента контроля качества автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles: Даг Беттс пришёл работать в Apple

    08:406

    Во втором квартале Apple стала лидером рынка носимой электроники, но уже в следующем квартале ситуация может измениться: За прошлый квартал Apple отгрузила 4,2 млн умных часов

    08:0016

    Руководство Toshiba завышало операционную прибыль компании последние шесть лет: Глава Toshiba ушёл в отставку из-за финансовых махинаций

    07:455

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