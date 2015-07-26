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    26 июля 2015

    За год прибыль LG Display утроилась, превысив ожидания : Компания LG Display отчиталась за второй квартал 2015 года

    22:176

    Микрокомпьютер Pipo X1 mini под управлением Windows 10 устанавливается в разъем HDMI: Особый интерес при таких габаритах ПК вызывает эффективность системы охлаждения

    19:4212

    Карты mini-PCIe Redpine Signals для устройств интернета вещей поддерживают протоколы Wi-Fi 802.11n, Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth Smart v4.0 и ZigBee: Основой карт служит чипсет Redpine Signals RS9113 M2MCombo

    17:574

    Qualcomm планирует стратегическую перестройку: Один из ключевых пунктов плана — сокращение расходов на 1,4 млрд долларов

    17:403

    Ошейники Garmin T 5 mini и TT 15 mini с приемниками GPS предназначены для небольших собак: Модель T 5 mini служит только для слежения, а TT 15 mini наделена средствами, используемыми в процессе дрессировки

    17:109

    Новые флагманские смартфоны Microsoft (Lumia 950 и Lumia 950 XL): подробные характеристики: Устройства получат корпуса из поликарбоната, сканеры радужной оболочки и SoC Qualcomm

    13:2037

    В будущем году SanDisk планирует выпустить SSD объемом 8 ТБ: Сейчас максимальный объем SSD SanDisk Optimus Max равен 4 ТБ

    11:4518

    Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge Plus получит 4 ГБ оперативной памяти: А еще Samsung Galaxy S6 Edge Plus получит SoC Exynos 7420 и АКБ емкостью 3000 мА·ч

    10:4040

    Смартфон Lenovo Zuk Z1 засветился на сайте TENAA: Смартфон Lenovo Zuk Z1 будет похож на аппараты Samsung

    08:301

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