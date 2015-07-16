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    16 июля 2015

    Камера Lumix DMC-FZ300 с 24-кратным трансфокатором с максимальной диафрагмой F/2,8 защищена от пыли и брызг: Камера Lumix DMC-FZ300 поддерживает съемку видео 4К

    21:282

    Системы жидкостного охлаждения SilverStone Tundra TD02-Lite и TD03-Lite вдвое дешевле исходных моделей: Ассортимент SilverStone пополнили системы жидкостного охлаждения Tundra TD02-Lite и TD03-Lite

    19:552

    Meizu раздаёт телефоны Nokia 1110 в виде приглашения на анонс новинки, что может указывать на будущее партнёрство компаний: Партнёром Nokia по возвращению на рынок смартфонов может стать Meizu

    19:1222

    В Индии появятся смартфоны Huawei местного производства: Huawei будет производить и продавать смартфоны в Индии

    18:511

    По слухам, продажи LG G4 в Южной Корее оказались ниже ожиданий производителя: LG в 2015 году планирует продать не менее чем 70 млн смартфонов

    18:146

    Стало известно, сколько будет стоить смартфон Samsung Galaxy A8: Продажи новинки в Китае стартуют в конце текущего месяца

    18:067

    «Белый графен» может найти применение в системах охлаждения будущего: Теплопроводность колончатого нитрида бора зависит от параметров его наноструктуры

    17:464

    В числе областей применения защищенного планшета Panasonic Toughpad FZ-Y1 с экраном 4К названы здравоохранение, мода и розничная торговля: Panasonic Toughpad FZ-Y1 в конфигурациях Value и Standard можно будет заказать, начиная с конца августа

    17:1110

    Компания Intel отчиталась за второй квартал 2015 года: Выручка Intel во втором квартале 2015 года составила 13,2 млрд долларов

    16:383

    Названа дата анонса смартфонов Samsung Galaxy Note 5 и Galaxy S6 Edge+: Анонс смартфонов Samsung Galaxy Note 5 и Galaxy S6 Edge+ состоится менее чем через месяц

    16:0112

    Apple может отказаться от выпуска нового планшета iPad Air в нынешнем году: Осенью мы можем не увидеть анонса нового планшета Apple iPad Air

    15:3020

    В ближайшие месяцы можно ожидать анонс объективов Canon EF 35mm f/1.4L II USM и EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM: О скором выходе объективов Canon EF 35mm f/1.4L II USM и EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM свидетельствуют данные на сайте Novocert

    15:021

    Intex Aqua Fish — первый сторонний смартфон с Sailfish OS 2.0: Смартфон Intex Aqua Fish с Sailfish OS 2.0 анонсируют осенью

    14:594

    Видеоигра Chariot умеет использовать лампы Philips Hue в качестве замены технологии адаптивной подсветки Ambilight: Лампы Philips Hue могут расширить восприятие игры Chariot

    14:295

    Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GX8 наделена двойной системой стабилизации изображения — в камере и объективе: Разрешение камеры Panasonic Lumix DMC-GX8 — 20,3 Мп

    14:2314

    Умные часы Samsung Gear A (Orbis) будут основаны на SoC Exynos 3472 и получат модуль GPS: Умные часы Samsung Gear A (Orbis) оснастят экраном Super AMOLED

    13:274

    Смартфон HTC One M9+ будет выпущен в Европе: Точные даты релиза и цены для конкретных рынков будут озвучены дополнительно

    13:00

    Площадь, занимаемая заводом Tesla Gigafactory, увеличилась почти втрое: К 2020 году компания планирует вывести Gigafactory на ежегодный выпуск аккумуляторных батарей суммарной емкостью 50 гигаватт·ч

    12:3614

    Начались продажи корпуса Be Quiet! Silent Base 800 Window: Цена Silent Base 800 Window — 150 евро

    12:249

    Твердотельный накопитель Adata XPG SX930 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с позиционируется как игровой: В накопителе Adata XPG SX930 установлен контроллер JMicron и флэш-память MLC Plus NAND

    11:479

    Gigabyte оснащает 3D-карты Radeon R9 390 и Radeon R9 390X охладителями WindForce 2X: Новинки Gigabyte получили индексы GV-R939WF2-8GD и GV-R939XWF2-8GD

    11:30

    Seagate и IBM создают программно-определяемое хранилище для суперкомпьютеров: Seagate расширяет партнерство с IBM

    11:082

    Индийский проект по выпуску дешевого планшета Aakash закрыт: Цели проекта достигнуты

    10:573

    Браслет Polar Loop 2 научили сообщать о событиях на смартфоне. В остальном отличий от первой модели почти нет: Браслет Polar Loop 2 стоит $120

    09:15

    Умные кроссовки Li Ning Smart Shoes, созданные при поддержке Xiaomi, оценены в $30 и $60: Анонсированы умные кроссовки Li Ning, созданные совместно с Xiaomi

    08:508

    Внешний аккумулятор Nubia ёмкостью 8000 мА·ч предлагается за $21: ZTE предлагает внешние аккумуляторы Nubia ёмкостью 8000 мА·ч

    08:1012

    D-Link DIR-859: роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac за $100: Настроить устройство можно без использования ПК

    08:088

    Asus надеется на новые планшеты ZenPad, но всё равно понижает прогноз годовых продаж : Продажи планшетов Asus продолжают падать

    07:504

    HTC представила четыре новых смартфона с платформой Snapdragon 210: Desire 626, 626s, 526 и 520: Смартфон HTC Desire 626, 626s, 526 и 520 мало отличаются друг от друга

    07:1011

    Asus и Gigabyte не отгрузят в текущем году намеченные 40 млн системных плат: Лидеры рынка системных плат не выполнял годовой план

    07:00

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