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    9 июля 2015

    Умные часы Doogee Keeper получат модуль GPS, модем 3G, камеру, датчик ЧСС и многое другое: Умные часы Doogee Keeper будут оснащены практически всем, чем можно оснастить подобное устройство

    19:1615

    MOS Reach Go — внешняя АКБ ёмкостью 15 000 мА·ч с портом USB Type-C, способная обеспечить подачу 100 Вт энергии и выступить концентратором USB: Внешний аккумулятор MOS Reach Go стоит $100

    19:0515

    В серию AeroCool XPredator вошли блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт с сертификатом 80 PLus Bronze: Блоки питания AeroCool XPredator построены по схеме с одной шиной 12 В

    19:01

    Представлен смартфон LG G4 Beat на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 615 : Смартфон LG G4 Beat поддерживает технологии беспроводной передачи данных 4G LTE и 3G HSPA+

    18:443

    Струйное МФУ Canon Pixma MG3620 оснащено беспроводным интерфейсом: МФУ Canon Pixma MG3620 предлагается в белом, черном и красном вариантах по цене $80

    18:001

    По слухам, Facebook тестирует собственный музыкальный сервис: ...который должен составить конкуренцию Spotify, Apple Music и другим

    17:165

    Xiaomi Libra — таинственный смартфон компании, который вряд ли может быть моделью Mi5, Mi Note 2 или Redmi Note 2: Смартфон Xiaomi Libra основан на платформе Snapdragon 808

    17:025

    Диагональ основного экрана смартфона UMi Zero 2 составит 5,2 дюйма: Основной экран смартфона UMi Zero 2 будет крупнее, чем у Yotaphone 2

    16:47

    Apple заказала выпуск 85-90 млн смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus: Анонс смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus ожидается осенью

    16:1056

    Специалисты Gartner снизили прогноз роста продаж полупроводниковой продукции в 2015 году: Gartner предсказывает рост продаж полупроводниковой продукции в 2015 году на 2,2%, до 348 млрд долларов

    15:51

    Плата MSI X99A Godlike Gaming оснащена необычным процессорным разъемом, портами USB 3.1 и полноцветной подсветкой: На плате установлен запатентованный процессорный разъем Turbo Socket с увеличенным до 2036 количеством контактов

    14:1512

    Google представила адаптер Ethernet для медиаплеера Chromecast: Google Chromecast теперь можно подключить к Сети посредством кабеля Ethernet

    14:137

    Новый медиаплеер Amazon Fire TV Stick будет основан на платформе MediaTek MT8173 с ядрами Cortex-A72: Новый медиаплеер Amazon Fire TV Stick получит новейшую SoC

    13:511

    Монитор AOC Q2577PWQ получил панель типа IPS и регулировку яркости без ШИМ: Поставки AOC Q2577PWQ должны начаться в августе

    13:3710

    Представлен смартфон ZTE Nubia My Prague с экраном Super AMOLED и корпусом толщиной 5,5 мм: Смартфон ZTE Nubia My Prague оценивается в 350 евро

    13:2510

    Специалисты Toshiba подтвердили возможность десятикратного увеличения емкости HDD с помощью «объемной магнитной записи»: Коммерциализация разработки ожидается к 2025 году

    13:1310

    Stealth SV-2150WS-PM — промышленный 22-дюймовый монитор стоимостью $1575: Монитор Stealth SV-2150WS-PM соответствует рейтингам NEMA 4 и IP65

    12:594

    Три четверти всех производимых LG дисплеев для смартфонов предназначаются аппаратам Apple: LG продаёт 75% всех производимых экранов для смартфонов компании Apple

    12:468

    Ширина рамок 55-дюймового монитора NEC X554UNV — всего 2,3 и 1,2 мм: Монитор NEC X554UNV предназначен для видеостен

    12:386

    AOC U2870VQE — монитор 4К за $450: В мониторе AOC U2870VQE используется 28-дюймовая панель 4К со временем отклика 1 мс

    11:339

    Шлем HoloLens планируют использовать для обучения будущих врачей: HoloLens может использоваться не только и не столько в индустрии компьютерных игр

    11:024

    Смартфон Ulefone Power получит аккумулятор емкостью 6200 мАч: Осталось узнать,насколько увеличились габариты и вес всего смартфона из-за повышения автономности

    11:008

    По прогнозу Gartner, рынок «устройств» в этом году сократится впервые с 2010 года: По прогнозу Gartner, в этом году будет отгружено 2,5 млрд ПК, ультрамобильных компьютеров, планшетов и сотовых телефонов

    10:33

    Судья отменил решение присяжных, согласно которому Apple предстояло выплатить 533 млн долларов за нарушение трех патентов: Факт нарушения патентов сомнению не подвергается

    09:3812

    Мини-ПК HP Pavilion Mini Desktop получили процессоры Intel Broadwell: HP обновила мини-ПК Pavilion Mini Desktop, оснастив их процессорами Intel Broadwell

    09:305

    Гибридный процессор AMD A8-7670K (Godavari) уже можно заказать: Цена APU AMD A8-7670K примерно равна $110

    09:119

    Lensbaby Creative Mobile Kit — набор приспособлений для фотосъемки с помощью смартфона, включающий две насадки на объектив: Цена набора Creative Mobile Kit — $90

    08:525

    Видеокарта Radeon R9 Fury в исполнении Asus получит охладитель DirectCU III: Появились изображения видеокарты Asus Strix Radeon R9 Fury

    08:50

    FirePro S9170 — новая серверная видеокарта AMD с 32 ГБ памяти: Видеокарта AMD FirePro S9170 основана на GPU Grenada

    08:2010

    Japan Display представила новый трансрефлективный дисплей, который потребляет в 100 раз меньше энергии, чем аналогичные ЖК-панели: Новые трансрефлективные экраны Japan Display самые энергоэффективные

    07:509

    Смартфон Samsung Galaxy Note 5 будет основан на платформе Exynos 7422, а Galaxy S6 Edge Plus получит SoC Snapdragon 808: В основе смартфона Samsung Galaxy Note 5 будет лежать SoC Exynos 7422

    07:107

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