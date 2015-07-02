  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 июля 2015

    Смартфон Asus ZenFone Go с платформой MediaTek покажут уже в текущем месяце: Смартфон Asus ZenFone Go основан на платформе MediaTek

    21:242

    Браслет Xiaomi Mi Band 1S оснастят датчиком ЧСС : Браслет Xiaomi Mi Band 1S прошёл сертификацию NCC

    20:479

    Для смартфона Galaxy A8 компания Samsung разработала 16-мегапиксельный датчик LSI3P3 (ISOCELL) толщиной всего 5 мм: Датчик камеры для смартфона Samsung Galaxy A8 характеризуется размером пикселей 1 мкм

    20:2411

    Интернет-магазины начали принимать предзаказы на настольные процессоры Intel Skylake: Стоимость новых CPU Intel поколения Skylake будет ненамного выше, чем у существующиз решений

    20:1260

    Sony запустила собственную платформу по сбору средств на различные проекты, которая называется First Flight: Sony будет собирать деньги на оригинальные проекты при помощи «краудфандинговой» платформы

    19:374

    Представлены супертелеобъективы AF-S Nikkor 600mm f/4E FL ED VR и AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR: Продажи объективов AF-S Nikkor 600mm f/4E FL ED VR и AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR начнутся в середине этого месяца

    18:026

    Смартфоны Zopo Speed 7 и Speed 7 Plus будут работать под управлением Android 5.1: Смартфоны Zopo Speed 7 и Speed 7 Plus основаны на платформе MediaTek MT6753

    17:024

    PayPal потратит на приобретение Xoom $890 млн: На данный момент Xoom работает в 37 странах мира

    13:205

    В телевизоре Philips Smart TV 55PUF6850/T3 используется 55-дюймовая панель разрешением 4K с технологией квантовых точек Color IQ: Philips — первый производитель, предлагающий как мониторы, так и телевизоры на квантовых точках

    13:1517

    Марк Цукерберг показал лазерную систему для передачи данных: На фотографиях лазерные лучи сделаны видимыми в демонстрационных целях

    12:5129

    Кабели SilverStone SST-CPS04 и SST-CPS05 соответствуют требованиям спецификации SAS 3.0: Длина кабелей SST-CPS04 и SST-CPS05 — 50 см

    12:21

    Смартфонам семейства Apple iPhone 6S приписывают наличие камер разрешением 12 Мп: Анонс Apple iPhone 6S и Apple iPhone 6S Plus ожидается в сентябре

    10:5236

    Представлен универсальный объектив AF-S DX Nikkor 16–80mm f/2.8–4E ED VR: Рекомендованная цена объектива AF-S DX Nikkor 16–80mm f/2.8–4E ED VR — $1070

    10:3537

    Elephone готовит смартфон за $80 на платформе Qualcomm: Аппарат получит 5-дюймовый дисплей и 2 ГБ оперативной памяти

    09:555

    HTC намерена занять до 10% индийского рынка смартфонов до конца года: GDN будет производить смартфоны HTC в Индии

    09:10

    Samsung Galaxy S6 занял третье место в списке наиболее продаваемых смартфонов в США, уступив своему предшественнику: Android отвоёвывает позиции у iOS по всему миру

    08:4079

    Alcatel OneTouch и Cyanogen решили отказаться от выпуска смартфона Hero 2+ с Cyanogen OS 11: Смартфон Alcatel Hero 2+ отменён

    08:151

    Nvidia готовит видеокарты GeForce GTX 950 и GTX 950 Ti: У Nvidia готов GPU GM206-250 для видеокарт GeForce GTX 950 и GTX 950 Ti

    07:406

    Компания Xiaomi начала продажу смартфонов за пределами азиатского рынка: Xiaomi начала продавать смартфоны в Бразилии

    07:109

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018