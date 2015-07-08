  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 июля 2015

    Выпущено 110 миллионов сменных объективов Canon EF: В настоящее время ассортимент сменных объективов Canon EF насчитывает 97 моделей

    21:458

    Для сетевого контроллера Realtek RTL8118AS производитель выбрал не самое удачное имя: Первыми новый сетевой контроллер Realtek получили системные платы ECS

    21:279

    Microsoft уволит 7800 сотрудников и спишет 7,6 млрд долларов активов, связанных с приобретением мобильного подразделения Nokia: Nokia погибла зря. Microsoft списывает 7,6 млрд долларов активов

    21:2647

    LG Display инвестирует 800 млн долларов в новое производство гибких панелей OLED для мобильных устройств : Поставщик панелей OLED компаниям Apple и LG Electronics рассматривает два варианта

    20:3210

    Toshiba представила два новых техпроцесса для выпуска логических микросхем со встроенной флэш-памятью: Новые техпроцессы рассчитаны на нормы 130 и 65 нм

    19:58

    Вспышка Canon Speedlite 430EX III-RT поддерживает дистанционное управление по радиоканалу: Цена Canon Speedlite 430EX III-RT — $300

    19:077

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S2 могут получить платформы Exynos 5433, а за младшую модель попросят 400 евро: Планшеты Samsung Galaxy Tab S2 могут быть основаны на несколько устаревшей платформе

    19:053

    Следующий флагман HTC получит название Aero и «безрамочный» экран: Черты нового флагмана начинают прорисовываться

    18:573

    Motorola готовит смартфон Moto X Sport, который, видимо, получит отличную от Qualcomm однокристальную платформу: Смартфон Moto X Sport получит экран диагональю 5,2 дюйма

    18:451

    Спрос на часы Apple Watch упал на 90% по сравнению с первой неделей продаж: Сейчас Apple продаёт в США около 10-20 тысяч часов Watch в сутки

    17:3774

    Согласно слухам, смартфон Samsung Galaxy A8 будет оценён в 440 евро: Смартфон Samsung Galaxy A8 представят 17 июля

    17:0917

    Logi — новый бренд Logitech для продуктов, несвойственных компании: Logitech представила новый бренд Logi

    15:455

    Смартфон Panasonic Eluga Z располагает пятидюймовым экраном AMOLED: Смартфон Panasonic Eluga Z получит 2 ГБ ОЗУ

    15:206

    Смартфоны V1 и V1 Max пополнили ассортимент компании Vivo: Vivo представила смартфоны V1 и М1 Max

    14:421

    Asus показала видеокарты GeForce GTX 980 Ti линеек Poseidon, Matrix и Gold Edition: Линейки карт Asus Poseidon, Matrix и Gold Edition пополнятся адаптерами GeForce GTX 980 Ti

    14:121

    В магазине Apple Store появилось первое устройство для платформы HomeKit — умный термостат ecobee3 Smart Wi-Fi Thermostat: ecobee3 Smart Wi-Fi Thermostat — первое доступное устройство с поддержкой платформы Apple HomeKit

    13:0522

    Amazon выпускает мобильное приложение для полноценного доступа к облачному хранилищу Cloud Drive: Ранее с мобильных устройств были доступны только отдельные функции Amazon Cloud Drive

    12:581

    BBC раздаст 1 млн своих новых микро-ПК micro:bit школьникам Великобритании: BBC намерена 30 лет бесплатно разрадавать школьникам микро-ПК

    12:4818

    Rambus и Renesas Electronics продлили лицензионное соглашение до 2020 года: Условия соглашения, подписанного Rambus и Renesas Electronics, являются конфиденциальными

    12:451

    Производители и исследователи объединились в рамках проекта FANTASTIC-5G: Цель проекта FANTASTIC-5G — разработка радиочастотного интерфейса для сетей 5G в диапазоне до 6 ГГц

    12:113

    Facebook планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии: Запуск нового дата-центра в Форт-Уорте запланирован на конец 2016

    12:048

    Флэшка PNY DUO-Link M оснащена разъемами USB Type-A и Lightning : Флэш-накопитель PNY DUO-Link M можно подключать к устройствам с iOS напрямую

    11:119

    Водоблок EK-FC R9 Fury X тоньше штатного водоблока, который установлен на 3D-карту AMD Radeon R9 Fury X: Водоблок EK-FC R9 Fury X для 3D-карты AMD Radeon R9 Fury X стоит 100-110 евро

    10:495

    Разрешение снимков в Instagram повысили до 1080 x 1080 точек: Данные изменения пока что не коснулись веб-версии Instagram

    10:2422

    Начались продажи Anti-Gravity Case — первого чехла с нано-присосками, способного удерживать смартфон вертикально: Чехол Mega Tiny Anti-Gravity Case продается только в магазине Amazon

    10:2318

    Во втором квартале MediaTek заработала 1,52 млрд долларов: Выручка MediaTek снизилась в квартальном выражении на 1%

    09:301

    Утечка данных о видеокартах Sapphire Radeon R9 Fury подтверждает наличие у данных карт GPU Fiji с 3584 потоковыми процессорами: Видеокарты Radeon R9 Fury будут оснащаться фирменными СО производителей

    09:003

    Jolla прекратит заниматься мобильными устройствами и сконцентрируется на ОС Sailfish: Jolla выделит бизнес по выпуску мобильных устройств в отдельную компанию

    08:2016

    OnePlus 2 станет вторым смартфоном с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4: Смартфон OnePlus 2 получит память LPDDR4

    07:5010

    В основе смартфона Samsung Galaxy J2 будет лежать 32-разрядная платформа Exynos 3475: Смартфон Samsung Galaxy J2 получит 1,5 ГБ ОЗУ

    07:2013

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018