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    29 июля 2015

    Центробежный вентилятор видеокарты Gigabyte GV-N970TTOC-4GD вынесен за пределы печатной платы: Сочетание маленькой печатной платы и крупного кулера

    22:225

    Тесты производительности смартфона Moto G третьего поколения показали незначительное превосходство над его предшественником: Учитывая, что цена аппарата не изменилась, прирост производительности выглядит вполне приемлемым

    20:18

    Пробный выпуск продукции по 10-нанометровой технологии FinFET компания Samsung планирует начать в конце этого года, массовый — в будущем году: Компания Samsung поделилась планами относительно выпуска продукции по 10-нанометровой технологии FinFET

    18:2922

    Официально названы дата и место анонса новых мобильных устройств Samsung Galaxy: Южнокорейский производитель готовит к анонсу смартфоны Samsung Galaxy Note 5 и Galaxy S6 Edge Plus

    18:207

    Samsung начинает серийный выпуск первых в отрасли датчиков изображения с пикселями размером 1 мкм для мобильных устройств: Разрешение датчика изображения Samsung S5K3P3 — 16 Мп

    18:1038

    Рынок нейрокомпьютерных интерфейсов за ближайшие пять лет вырастет в 20 раз, уверены аналитики ABI Research: В 2020 году рынок интерфейсов между мозгом и компьютером достигнет 200 млн долларов

    17:4040

    Изогнутый смартфон LG G Flex 3 получит платформу Snapdragon 820, 4 ГБ ОЗУ и дактилоскопический сенсор: Смартфон улучшит все клюбчевые характеристики в сравнении с предшественником

    16:568

    Moto Pulse и Moto Surround — новые беспроводные гарнитуры Motorola: Motorola представила наушники Moto Pulse и Moto Surround

    16:50

    Intel и Micron представили революционную энергонезависимую память 3D Xpoint, которая в 1000 раз быстрее NAND: Представлена первая за 25 лет новая категория памяти — 3D Xpoint

    16:1241

    Смартфоны Blu Energy X Plus и Vivo Selfie оценены в $140 и $150 соответственно: Представлены смартфоны Blu Energy X Plus и Vivo Selfie

    15:361

    Сменных объективов Nikkor выпущено 95 миллионов штук: Ассортимент объективов Nikkor включает более 90 моделей

    15:293

    Смартфон Blu Studio C 5+5 оснащён устаревшей платформой, но может предложить яркий внешний вид и Android 5.0: Смартфон Blu Studio C 5+5 стоит $90 либо $100

    15:161

    Новая версия технологии беспроводной зарядки Qualcomm WiPower позволяет заряжать устройства с металлическими корпусами: Qualcomm WiPower отныне позволяет заряжать металлические смартфоны

    14:536

    Стартовали поставки Windows 10: Пользователи версий Windows 7 и Windows 8.1 могут обновить их до Windows 10 бесплатно

    14:0896

    Китайская компания Youxia Motors представила конкурента электрокару Tesla Model 3: The Youxia X будет предлагаться по цене от $32 тыс. до $48 тыс

    13:0815

    Смартфон Meizu m2 наделили 2 ГБ ОЗУ и оценили в $100: Смартфон Meizu m2 получил SoC MediaTek MT6735

    12:4810

    Nokia представила камеру виртуальной реальности OZO: Сам производитель позиционирует OZO, как «первую камеру виртуальной реальности для профессиональных создателей контента

    12:435

    До 2018 года Toshiba планирует выпустить 300 новых моделей микроконтроллеров: Toshiba добавляет в семейство микроконтроллеров на ядре ARM Cortex-M серии TXZ0, TXZ3 и TXZ4

    10:00

    Samsung вслед за LG тоже представила раскладной смартфон, Samsung Folder: Две компании борются за экзотический сегмент на родном для себя южнокорейском рынке

    09:0923

    Caterpillar S40 — защищённый смартфон с платформой Snapdragon 210 и ОС Android 5.1: Смартфон Caterpillar S40 не боится воды и падений

    08:157

    Часы Dot для слепых способны формировать одновременно четыре символа шрифта Брайля: Часы Dot созданы для слепых

    07:459

    Sony MPCL1 — крошечный лазерный проектор стоимостью $350: Лазерный проектор Sony MPCL1 способен выводить изображение разрешением 1920 х 720 точек

    07:209

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