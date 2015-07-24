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    24 июля 2015

    Компания Ubro выпустила свой первый смартфон: Устройство работает под управлением Android 5.1

    23:129

    Мобильный телефон Janus One: вибровызов, белая подсветка клавиатуры и автономность до трех месяцев: Создатели этого изделия называют его главным плюсом отсутсвие большинства привычных функций

    20:5016

    Apple удалила из ассортимента онлайн-магазина термостат Nest и другие устройства компании: Apple удалила продукцию Nest из своего онлайн-магазина

    20:0410

    Обновленное мобильное приложение YouTube позволяет загружать и редактировать видео со смартфона: Новая версия упрощает публикацию и редактирование видеороликов напрямую с мобильных устройств

    17:371

    BlackBerry может перейти к выпуску одного или двух новых смартфонов в год: BlackBerry уменьшит ассортимент смартфонов

    17:3012

    Oppo выйдет на рынок США с моноподом и умными часами: Для рынка США Oppo готовит свои первые умные часы

    17:16

    Роботы Panasonic HOSPI «трудоустроились» в одном из госпиталей Сингапура: Габариты робота Panasonic HOSPI равны 630 х 725 х 1386 мм, масса — 170 кг

    14:0513

    Появилось первое изображение смартфона Lenovo Zuk Z1, который анонсируют 11 августа: Смартфон Lenovo Zuk Z1 будет достаточно тонким

    13:436

    Apple разрешит партнерам по программе MFi выпускать доки для часов Apple Watch со встроенным зарядным устройством: Появление доков со встроенными зарядными устройствами для часов Apple Watch ожидается до конца текущего года

    13:3914

    Беспроводная гарнитура LG Tone Active оценена в $130: Беспроводная гарнитура LG Tone Active не боится пота

    13:205

    Начались поставки мобильных точек доступа Karma Go: Цена Karma Go — $149

    13:101

    Свято место пусто не бывает: китайские камеры Tucsen Dhyana 90 и Dhyana 400D позиционируются как замена камерам на датчиках Sony CCD: Tucsen Dhyana 90 — первая в мире научная камера с квантовой эффективностью 90%, в которой используется датчик типа CMOS

    12:435

    Инициатива Intel Cloud for All призвана способствовать внедрению облачных технологий: Новый проект включает инвестиции и партнерство

    12:19

    Oracle просит разрешения дополнить иск против Google, поданный пять лет назад: В исходном иске Oracle оценивала ущерб, нанесенный нарушением авторских прав, в 1 млрд долларов

    11:4045

    Allwinner получит государственную поддержку и займется интернетом вещей и носимой электроникой: В Allwinner намерены направить государственные инвестиции на повышение конкурентоспособности

    11:11

    Новинка из ассортимента Addonics позволяет превратить устройство с интерфейсом SATA в устройство с интерфейсом USB 3.1: Штатно переходник смонтирован на креплении SCSI-I

    10:562

    Kyocera Qua tab 01 — водозащищенный 8-дюймовый планшет: Kyocera Qua tab 01 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 615

    10:352

    По подсчетам IDC, рынок смартфонов за год вырос на 11,6%; во втором квартале 2015 года отгружено 337,2 млн устройств: Бесспорным лидером рынка смартфонов остается компания Samsung

    10:291

    Microsoft прекращает производство трекера активности Band: Microsoft готовится к анонсу нового фитнес-трекера

    10:0023

    Чехол Mugen HLI-G4XL для смартфона LG G4 оснащается собственным аккумулятором ёмкостью 6200 мА·ч: Чехол Mugen HLI-G4XL для смартфона LG G4 оценивается в $90

    09:401

    Видеокарта GeForce GTX 950, которую анонсируют 17 августа, получит GPU с 768 ядрами CUDA и стоимость около $150: Видеокарта GeForce GTX 950 выйдет 17 августа

    09:105

    В Сети появились достаточно качественные «живые» фото смартфонов Samsung Galaxy S6 Edge Plus и Note 5: Фотогалерея смартфонов Samsung Galaxy S6 Edge Plus и Note 5

    08:4059

    E Fun Nextbook 10 — 10-дюймовый планшет с Windows 8.1 и подключаемой клавиатурой, оценённый в $220 : Планшет E Fun Nextbook 10 поставляется с клавиатурой

    08:15

    Смартфон Huawei G8 будет похож на предшественника, но получит сканер отпечатков пальцев: Смартфон Huawei G8 наделят 2 ГБ ОЗУ

    07:406

    STMicroelectronics завершила квартал с чистой прибылью в размере 35 млн долларов: STMicroelectronics отчиталась за очередной квартал

    07:10

    SK Hynix отчиталась за очередной финансовый квартал: Чистая прибыль SK Hynix выросла на 65%

    06:504

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