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    3 июля 2015

    Беспроводная гарнитура Samsung Level U оснащена интерфейсом Bluetooth 4.1: Цена Samsung Level U — $70

    18:3511

    Основатель OnePlus проговорился о материале корпуса следующего смартфона компании: Заодно вспомнив известный фильм об американской военщине

    18:33

    Президенты Intel и Intel Capital подали в отставку: В высшем руководстве Intel происходят кадровые и организационные изменения

    17:585

    Игровой комплект Sharkoon SharkZone M51+ состоит из мыши и держателя кабеля: В новинке применен лазерный датчик Avago ADNS-9800

    17:36

    Микро-ПК Intel Compute Stick с ОС Ubuntu 14.04 LTS появится в продаже уже на следующей неделе по цене $110: Микро-ПК Intel Compute Stick с ОС Ubuntu 14.04 LTS поступит в магазины через неделю

    17:2610

    Разборка смартфона Huawei Honor 7 показала наличие большого количества металла и внутри устройства: Специалисты IT168 разобрали смартфон Huawei Honor 7

    17:168

    Chevrolet оснастит свои новые автомобили системами охлаждения для смартфонов Active Phone Cooling: Chevrolet предлагает охлаждать смартфоны в автомобилях

    16:564

    Миниатюрный источник света Relio с высоким коэффициентом цветопередачи ориентирован на фотографов: Сбор средств на выпуск «персонального солнца» Relio идет успешно

    16:2916

    Archos 50d Helium — недорогой смартфон с платформой Snapdragon 410 и Android 5.1: Смартфон Archos 50d Helium получит пятидюймовый экран HD

    16:065

    «Мозг» робота SoftBank Pepper состоит всего из одного «атома»: Робот SoftBank Pepper основан на платформе Intel Atom

    15:407

    Huawei подписала контракт с STMicroelectronics на сумму 500 млн долларов: Huawei и STMicroelectronics подписали пятилетний контракт

    14:56

    Электрический велосипед Maxwell EP0 отличается небольшой массой и традиционным дизайном: Maxwell EP0 может весить от 11 до 14 кг

    12:1134

    На системных платах Asus N3050I-C и N3150I-C установлены 14-нанометровые процессоры Celeron N3050 и N3150 с пассивным охлаждением: Системные платы Asus N3050I-C и N3150I-C выполнены в типоразмере mini-ITX

    11:409

    Эмулятор BlueStacks, позволяющий запускать приложения Android, стал доступен пользователям OS X: BlueStacks App Player для Mac OS X поддерживает Retina-дисплеи и multitouch-жесты

    10:525

    Специалисты Witrigs разобрали смартфон Sony Xperia Z4: Задняя крышка смартфона Sony Xperia Z4 удерживается клеем, который размягчается при нагревании

    10:388

    Расходы на облачную инфраструктуру в первом квартале 2015 года выросли на 25,1% по сравнению с прошлым годом: Продажи оборудования для облачной инфраструктуры сократились только в Центральной и Восточной Европе

    10:03

    В марте 2016 года Casio выпустит свои умные часы: Casio также выйдет на рынок умных часов

    09:504

    Известны основные характеристики смартфона Xiaomi Mi 5: Для полной картины осталось узнать цену и полукчить качественные изображения устройства

    09:401

    Согласно новым данным, дисплеи для часов Apple Watch 2 будет поставлять не только LG, но и Samsung: Samsung также будет производить экраны для Apple Watch 2

    09:207

    Аналитики Wall Street снижают прогнозы на объёмы продаж Apple Watch: Аналитики считают, что спрос на Apple Watch падает сильнее, чем ожидалось

    08:4010

    Смартфон Samsung Galaxy J2 (SM-J200) будет основан на четырёхъядерной платформе: Смартфон Samsung Galaxy J2 (SM-J200) получит 1 ГБ ОЗУ

    08:101

    Мини-ПК Giada P211 соответствует стандарту Open Pluggable Specification: Новинка предназначена для информационных табло

    08:08

    Следующим смартфоном Samsung с ОС Tizen станет модель Z3 : Смартфон Samsung Z3 могут оснастить платформой Snapdragon 410

    07:454

    За смартфон UMi Iron со сканером радужной оболочки глаза, металлическим корпусом и Android 5.1 просят $180: Смартфон UMi Iron основан на платформе MediaTek MT6753

    07:105

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