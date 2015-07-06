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    6 июля 2015

    Умные часы Zeaplus Watch S2 оценены в $55: В основе умных часов Zeaplus Watch S2 — SoC MediaTek MT6260

    20:404

    3D-карта Asus Radeon R9 Fury Strix будет оснащена охладителем DirectCU III: Хотя технические подробности отсутствуют, можно судить о цене новинки

    19:41

    Смартфон Xiaomi Redmi Note 2 поразительно похож на Meizu MX5, судя по неофициальным фото: Анонс может состояться уже в середине месяца, так что скоро можно будет проверить эти данные на достоверность

    19:234

    Карта памяти Toshiba TransferJet SDHC объемом 16 ГБ способна передавать данные по беспроводному каналу со скоростью 375 Мбит/с: Карта памяти Toshiba TransferJet SDHC имеет маркировку Class 10

    19:171

    Четыре года понадобилось Schneider-Kreuznach, чтобы понять: система Micro Four Thirds — это тупик: В Schneider-Kreuznach передумали выпускать объективы системы Micro Four Thirds

    18:4521

    DeepCool представила вентиляторы GamerStorm TF120 со сдвоенными лопастями: В белом цвете новинка смотрится весьма элегантно

    18:124

    На выпуск наушников Kokoon собрано почти 1,5 млн долларов: Сейчас минимальный взнос за наушники с электроэнцефалографическими датчиками составляет $189

    17:0721

    Планшетный компьютер Cube i7 Remix построен на SoC Intel Bay Trail и работает под управлением Remix OS: Cube i7 Remix предлагается за $190

    15:5514

    Intel представит процессоры Skylake для настольных компьютеров пятого августа: Сначала будут представлены процессоры Intel Core i7-6700K и Core i7-6600K, а через три с половиной недели — еще шесть моделей линеек Core i5 и i7

    15:1048

    Максимальная емкость ленточной библиотеки Fujitsu Eternus LT260 — 3,5 ПБ: Библиотека Fujitsu Eternus LT260 уже доступна для заказа

    14:201

    Смартфон Samsung Z3 (ОС Tizen) оснастят дисплеем Super AMOLED разрешением 1280 х 720 точек: Смартфон Samsung Z3 получит SoC Spreadtrum SC7730S

    14:028

    Смартфон Xiaomi Redmi 2 тоже подешевел : Xiaomi снизила стоимость и смартфона Redmi 2

    13:441

    Капиталовложения в производство полупроводниковой продукции в этом году вырастут на 9%, бесспорным лидером остается Samsung: Наибольший рост капиталовложений — на 207% — демонстрирует Sony

    13:335

    Смартфон Asus Pegasus 2 Plus: 3 ГБ оперативной памяти, экран Full HD и ОС Android 5.1.1 : Смартфон Asus Pegasus 2 Plus ощутимо превосходит предшественника по всем фронтам

    13:303

    Смартфону Sony Xperia Z5 приписывают платформу Qualcomm Snapdragon 820 и АКБ емкостью 4500 мА•ч: Ожидается, что Sony Xperia Z5 получит 4 ГБ оперативной памяти

    12:555

    LG Display анонсирует выпуск тонких и легких жидкокристаллических сенсорных панелей для ноутбуков: Разрешение панелей равно Full HD

    12:0714

    Xigmatek Vector S550 — яркий блок питания с комбинированной кабельной системой: Ассортимент Xigmatek пополнил блок питания Vector S550

    11:36

    Названы даты анонса и начала продаж смартфонов Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus: Дата анонса Apple iPhone 6s вызывает сомнения

    10:4113

    Складная опора и набор заглушек для разъемов за $37 оказались желанным дополнением к Apple MacBook: Первоначально авторы проекта рассчитывали собрать $10 000, но уже собрали более $19 000

    10:0928

    Coolpad Fengshang C+ — странный смартфон с топовой платформой, огромным объёмом ОЗУ и экраном невысокого разрешения: Смартфон Coolpad Fengshang C+ получил SoC Snapdragon 810

    09:3016

    Эксперимент под названием Mantle подошел к концу: Пока что AMD публично не признает этого, однако и вкладывать ресурсы в данный API компания больше не собирается

    09:0226

    За первое полугодие Meizu смогла продать почти 9 млн смартфонов: Продажи Meizu растут большими темпами

    08:50

    ZTE готовит пресс-конференцию, посвященную смартфонам линейки Nubia: Возможно речь идет о расширении модельного ряда Nubia

    08:351

    Samsung подписала контракт на поставку производителям ноутбуков 20 млн SSD с поддержкой протокола NVM Express: Samsung наполнит рынок накопителями с поддержкой NVM Express

    08:107

    Apple не откажется от модификаций смартфонов iPhone с 16 ГБ флэш-памяти: Смартфоны iPhone 6s получат ещё больше изменений по сравнению со своими предшественниками

    07:4536

    Видеокарте Radeon R9 Nano приписывают наличие полноценного GPU Fiji с 4096 потоковыми процессорами: Видеокарта Radeon R9 Fury получит 3584 потоковых процессора, а R9 Nano — 4096

    07:103

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