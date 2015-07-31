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    31 июля 2015

    Компания Seagate отрапортовала за четвертый квартал 2015 финансового года и год в целом: Доход Seagate за год составил 13,7 млрд долларов

    23:462

    Стало известно, как сильно подешевеют смартфоны Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge в Европе: Снижение цен на смартфоны Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 Edge в Европе будет очень заметным

    23:0511

    За первые сутки ОС Windows 10 была установлена более чем на 14 млн устройств: За первые сутки было установлено более 14 млн копий Windows 10

    22:4356

    Производитель отзывает планшеты Nvidia Shield в связи с опасностью возгорания: Узнать подробности можно на сайте производителя

    21:477

    Планшеты Toshiba Encore 10 и Encore 10K основаны на процессорах Intel Atom x5: Toshiba представила планшеты Encore 10 и Encore 10K

    20:573

    Док-станция Sharkoon QuickPort XT Duo Clone готова принять одновременно два накопителя с интерфейсом SATA: Sharkoon представила док-станции QuickPort XT Duo Clone и QuickPort XT HC

    20:20

    Asus представила смартфоны Zenfone 2 Laser и Zenfone 2 Deluxe: Смартфоны Asus Zenfone 2 Laser и Zenfone 2 Deluxe мало отличаются от своих собратьев

    19:4815

    Nokia продолжает наращивать прибыль: Nokia отчиталась за второй квартал 2015 финансового года

    19:349

    Смартфон OnePlus 2 уже успели разобрать : IT168 разобрали смартфон OnePlus 2

    19:131

    Следующий планшет Xiaomi выйдет в нынешнем квартале и будет работать под управлением Windows 10: Новый планшет Xiaomi получит Windows 10

    18:497

    Kingston представила игровую гарнитуру HyperX Cloud Core с динамиками диаметром 53 мм: Новинка рассчитана не только на любителей компьютерных игр, но и на пользователей мобильных устройств

    15:551

    В конфигурацию SoC Exynos 3475, которая ляжет в основу смартфона Samsung Galaxy J2, входит GPU Mali-T720: Смартфон Samsung Galaxy J2 оснастят 1 ГБ ОЗУ

    15:283

    Внешний накопитель Adata HD720 не боится воды и падений: Внешний накопитель Adata HD720 относится к категории защищённых

    14:522

    Motorola рассматривает возможность размещения производства смартфонов в Индии: Сейчас Motorola располагает предприятиями в Китае и Латинской Америке

    14:388

    Серия сопроцессоров ON Semiconductor AP020x предназначена для автомобильных камер следующего поколения: Сопроцессоры ON Semiconductor AP020x поддерживают разрешение 1080p и 720p

    14:25

    Samsung планирует скоро снизить цены на смартфоны Galaxy S6 и S6 Edge: Насколько будут снижены цены — пока неизвестно

    13:4519

    Представлен датчик изображения OmniVision OV7699 CameraChip и модуль камеры OmniVision OVM7699 CameraCubeChip: В обоих изделиях применена архитектура OmniVision OmniBSI+

    13:313

    Microsoft показала на примере «Косынки», как можно получать прибыль, бесплатно распространяя Windows 10: Теперь карточные пасьянсы Windows назойливо демонстрируют пользователям новой операционной системы рекламу

    11:4256

    Системная плата EVGA X99 Micro2 типоразмера microATX оснащена тремя слотами PCIe 3.0 x16 и портом USB 3.1 Type-С: О цене платы EVGA X99 Micro2 данных пока нет

    11:404

    Вращающийся безель в умных часах Samsung Gear A будет использоваться для управления ОС и в играх: Безель позволит пользователям, в частности, приближать и удалять изображение

    10:564

    Анонсирована камера Canon ME20F-SH со светочувствительностью, эквивалентной ISO 4 000 000: Продажи Canon ME20F-SH должны начаться в декабре этого года по цене $30 000

    10:5520

    Sony хочет вдохнуть новую жизнь в производство оптических дисков: К 2020 году оборот соответствующего подразделения Sony планируется довести до 800 млн долларов

    10:2113

    С Днем системного администратора!: С праздником, дорогие сисадмины! Всех благ!

    09:4416

    Акционеры OmniVision, второго по доле рынка производителя датчиков изображения, одобрили его продажу китайцам за 1,9 млрд долларов: Завершение сделки ожидается в третьем или четвертом квартале 2016 финансового года

    09:065

    MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition — черно-белая системная плата для игрового ПК : Ожидается, что плата MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition будет стоить не меньше $300

    08:4527

    Gigabyte Brix GB-BACE-3000: мини-ПК с процессором Intel Braswell: Gigabyte тоже начинает переходить на новую платформу

    08:33

    Смартфон Oukitel U6 с двумя дисплеями засветился на видео: Смартфон Oukitel U6 засняли на видео

    08:159

    Компания Cray завершила квартал с прибылью, хоть и небольшой: Ведущий производитель суперкомпьютеров опубликовал отчет за второй квартал 2015 года

    08:012

    В мониторе AOC Q3277PQU используется 32-дюймовая панель типа AMVA разрешением 2560 x 1440 пикселей: Ожидается, что монитор AOC Q3277PQU будет стоить около $500

    08:001

    Стратосферные шары Google Project Loon обеспечат доступом в Интернет жителей Шри-Ланки уже к марту следующего года: Впервые Google Project Loon запустят в Шри-Ланке

    07:45

    Смартфон Alcatel Conquest не боится воды и стоит всего $130: Alcatel представила смартфоны Conquest и Elevate

    07:104

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