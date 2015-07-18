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    18 июля 2015

    TSMC утверждает, что освоение 10-нанометровой технологии идет по плану: В этом месяце на мощностях TSMC начался выпуск продукции по 16-нанометровой технологии FinFET

    17:479

    Назван срок выпуска 3D-карты AMD Radeon R9 Nano: Оснащение AMD Radeon R9 Nano включает один выход HDMI 1.4a и три выхода DisplayPort 1.2a

    15:425

    Фото дня: задняя крышка смартфона Apple iPhone 6s Plus: Анонс iPhone 6s Plus ожидается в сентябре

    14:5115

    Sharp анонсирует датчик изображения типа CCD с рекордной светочувствительностью в видимом диапазоне: В Sharp полагают, что потенциал технологии CCD еще не исчерпан

    14:508

    MSI похвасталась системной платой Z170A Gaming Pro: Одна из особенностей платы MSI Z170A Gaming Pro — полноцветная светодиодная подсветка

    14:079

    По оценке Gartner, внедряя «умное освещение», можно снизить затраты на электроэнергию на 90%: К ключевым факторам экономии электроэнергии отнесено использование светодиодных осветительных приборов

    13:1420

    Операционные убытки Sharp во втором квартале составили 282 млн долларов: Финансовые показатели свидетельствуют о сложном положении, в котором оказалась компания

    11:514

    В августе будет представлен смартфон Sony E5706 с безрамочным экраном размером 5,8 дюйма по диагонали: По предварительным данным, разрешение экрана смартфона Sony E5706 равно 1920 х 1080 пикселей

    11:36

    Представлен смартфон ZTE Blade D6 и домашний шлюз ZTE SmartHome: В оснащении ZTE Blade D6 производитель выделяет камеры разрешением 13 и 5 Мп

    11:172

    Флэшки с Windows 10 уже можно заказать: Цена Windows 10 Home равна $120, Windows 10 Professional — $200

    10:11122

    Производитель называет беспроводную мышь Gigabyte Aire M60 хорошо подходящей для систем с дисплеями 4K: Разрешение датчика мыши Gigabyte Aire M60 — 3200 точек на дюйм

    09:581

    Датчик изображения Toshiba T4KC3 разрешением 16 Мп предназначен для мобильных устройств: Поставки ознакомительных образцов датчиков изображения Toshiba T4KC3 должны начаться в сентябре

    09:451

    Смартфон Elephone P6000 Pro — модификация модели Elephone 6000 с другой платформой и ОС Android 5.1: Смартфон Elephone P6000 Pro оценён в $120

    08:00

    Шифровальная машинка Enigma была продана на аукционе за $233 000: Машинки Enigma использовались немецкими военными в годы второй мировой войны

    08:004

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