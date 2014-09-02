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    2 сентября 2014

    Samyang привезет на Photokina 2014 объектив Samyang 50mm T1.5 AS UMC: Оптическая схема объектива Samyang 50mm T1.5 AS UMC состоит из девяти элементов в шести группах

    21:2311

    Epson представила фитнес-браслеты Runsense и Pulsense с дисплеями E Ink: Браслеты Epson Runsense оснащаются модулями GPS

    21:101

    Представлены 64-разрядные процессорные ядра MIPS Warrior I6400: Сотрудничество с желающими лицензировать I6400 уже началось

    21:0720

    Корпус Lian Li PC-V1000L предлагает большие возможности для расширения и простор для охлаждения: Алюминиевый корпус строгого дизайна

    20:2011

    Смартфон Meizu MX4, оснащенный экраном диагональю 5,36 дюйма и восьмиядерной SoC MediaTek MT6595, представлен официально: В основной камере Meizu MX4 используется датчик изображения Sony Exmor RS разрешением 20,7 Мп

    20:0548

    Nvidia анонсировала мероприятие Game24, на котором ожидается выход новых 3D-карт компании: Во время Game24 состоятся игровые турниры и выступления разработчиков игр

    19:401

    HIS анонсировала две модификации 3D-карт Radeon R9 285: HIS представила карты Radeon R9 285 IceQ X2 и Radeon R9 285 IceQ X2 Turbo

    19:28

    AMD пополнила ассортимент процессорами FX-8370, FX-8370E и FX-8320E, а также снизила цены на другие CPU: Процессор AMD FX-8370 оценён в $200

    19:1512

    Philips пополнила ассортимент «умных» ламп настольной и потолочной моделями Hue Beyond: Philips приготовила настольные и потолочные умные лампы

    18:4237

    EK Water Blocks подтвердила совместимость процессорных водоблоков с процессорами в исполнении Intel Socket R3 (LGA-2011-3): Cписок совместимых водоблоков включает флагманскую модель EK-Supreme EVO

    18:33

    Начались продажи 3D-карт AMD Radeon R9 285 (Tonga PRO): Основой 3D-карты AMD Radeon R9 285 служит GPU Tonga PRO

    18:213

    Opera 24 для Windows и Mac добавляет предпросмотр вкладок и поддержку расширений:

    17:3411

    Archos представляет «стереошапочку» Music Beany с беспроводным подключением: Носимая электроника в вязаном исполнении

    17:3010

    Pny OTG Robot Micro M2: комплект из носителя и адаптера USB On-The-Go для мобильных устройств: Готовый набор для расширения памяти и переноса даннных

    16:00

    Графический адаптер Club 3D Radeon R9 285 оснащается системой охлаждения CoolStream: Club 3D Radeon R9 royalQueen работает на повышенной частоте GPU

    15:112

    Medion Akoya E1233T — Wintel-планшет с 10-дюймовым экраном Full HD: Medion Akoya E1233T оценен в 300 евро

    15:083

    Выпущен «Калькулятор с голосовым вводом» для Android :

    15:051

    X2 Products Cube MAХ: компактный алюминиевый корпус массой менее 2 кг: Нашлось место для двух видеоадаптеров, но не для оптических приводов

    15:0512

    В Rocket Optimizer появилась оптимизация потокового аудио:

    15:04

    Первые умные часы ZTE прошли сертификацию TENAA: В ZTE GA365 используется одноядерный CPU частотой 360 МГц

    14:374

    Elgato Eve и Avea — устройства и лампы для «умного» дома: Умные лампы Elgato Avea имеют режим для успокоения жителей дома

    14:359

    Появились официальные изображения смартфона Sony Xperia Z3 Compact: В оснащение Sony Xperia Z3 Compact вошла аккумуляторная батарея емкостью 2600 мА·ч

    13:5918

    Модель EK-Supremacy EVO возглавила линейку процессорных водоблоков EK Water Blocks : В зависимости от варианта исполнения, водоблок EK-Supremacy EVO стоит от 63 до 110 евро

    13:58

    SilverStone Argon AR05 и AR06: низкопрофильные кулеры для компактных ПК: Не повторяйте чужих экспериментов: не стоит устанавливать Noctua NH-D14 на плату microATX

    13:453

    Монитор EIZO ColorEdge CS240 охватывает 99% цветового пространства Adobe RGB : Размер экрана EIZO ColorEdge CS240 — 24,1 дюйма

    13:2119

    «Умные» часы Samsung Gear S Strap украшены кристаллами Сваровски: Samsung выпустила «гламурные» часы Gear S Strap

    13:159

    Основой микроконтроллера Toshiba TMPM037FWUG служит ядро ARM Cortex-M0: Микроконтроллер Toshiba TMPM037FWUG производится в корпусе LQFP64

    13:05

    Dell анонсировала изогнутый 34-дюймовый монитор UltraSharp U3415W разрешением 3440 x 1440 точек: Dell UltraSharp U3415W поступит в продажу только к концу года

    12:406

    MACOM выпускает чипсет 10G для модулей SFP+ и XFP, характеризующийся максимальной степенью интеграции: Новый чипсет MACOM позволит создавать модули SFP+, потребляющие до 800 мВт

    12:25

    В текущем году Apple может представить новую тонкую модель ноутбука MacBook: производство компонентов для нового представителя линейки MacBook уже началось

    12:206

    Роутер NetComm Wireless NTC-140W поддерживает большинство существующих сетей LTE: NetComm Wireless выпускает роутер 4G WiFi M2M (NTC-140W)

    10:511

    В Сети появилось видео, в котором показана задняя крышка смартфона Apple iPhone Air: Смартфон Apple iPhone 6 с экраном размером 5,5 дюйма будет называться Apple iPhone Air

    10:2561

    Google представит бюджетный смартфон на платформе Android One в Индии, 15 сентября: Партнерами Google являются индийские производители смартфонов Karbonn и Spice

    08:302

    Начат прием заказов на адаптеры Metabones Speed Booster Ultra, увеличивающие максимальную диафрагму объективов на одну ступень: Адаптер Metabones Speed Booster Ultra обеспечивает электронное управление диафрагмой

    08:008

    Карты Nokia HERE тестируются для Android-аппаратов, но только для Samsung :

    00:274

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