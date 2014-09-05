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    5 сентября 2014

    Линейка гибридных мобильных компьютеров HP Envy x2 пополнилась двумя моделями: В новинках используются процессоры Intel Core M

    22:406

    Представлены 14-нанометровые процессоры Intel Core M: Процессоры Intel Core M предназначены для мобильных компьютеров

    20:4041

    Внешний аккумулятор Motorola Power Pack Micro — 1500 мА·ч, «обтянутые» тканью: Внешний аккумулятор Motorola Power Pack Micro стоит $40

    20:2311

    В Google Картах для России появилось ведение по полосам:

    20:093

    Сервис Google Map Maker появился в России:

    20:011

    Объем карточек памяти Lexar High-Performance microSDXC UHS-I достигает 128 ГБ, скорость чтения — 95 МБ/с: Продажи новых карт памяти Lexar в комплекте с картоводами начнутся в октябре этого года по цене $120

    19:581

    Lenovo назвала ThinkCentre Tiny-in-One «первым модульным моноблочным компьютером для бизнеса» : Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One обретает полную работоспособность только в связке с мини-ПК Lenovo Series M Tiny

    19:408

    Фото новых пультов Logitech Harmony. Цена стартует с отметки 39 евро : Представители Logitech уверят, что новые пульты, которые уже поступили в продажу в мире, скоро доедут и до России

    19:335

    Allwinner анонсировала восьмиядерную SoC A83T: В конфигурацию Allwinner A83T вошел восьмиядерный CPU ARM Cortex-A7

    18:534

    Модульные дисплеи и «телевизоры для здорового образа жизни» от Haier. Фото с IFA 2014: Представьте телевизор, начинку которого можно апгрейдить без замены панели

    18:318

    Nvidia обратилась в суд и ITC, обвиняя Samsung и Qualcomm в нарушении патентов на разработки в области GPU: По мнению Nvidia, Samsung и Qualcomm нарушают патенты на программируемую шейдерную обработку и другие патенты

    18:1726

    Защищенный смартфон Cat S50 поступил в продажу. Живые фото с IFA 2014: Устройство поступило в продажу вчера по рекомендованной розничной цене 479 евро

    18:04

    По мнению IDC, будущее принадлежит планшетофонам: в этом году они обойдут по поставкам портативные ПК, а в будущем — планшеты: В период с 2014 по 2018 год доля планшетофонов в общем объеме поставок смартфонов возрастет с 14,0% до 32,2%

    16:4437

    Dell UltraSharp 27 Ultra HD 5K Monitor — первый монитор с экраном разрешением 5120 x 2880 пикселей: Монитор Dell UltraSharp 27 Ultra HD 5K Monitor оценен производителем в $2500

    14:5023

    Начались продажи умных часов Moto 360: Умные часы Moto 360 оценены производителем в $250

    14:1748

    Анонс смартфона Huawei Ascend G7. Обновлено (видео с IFA 2014): Новый смартфон от Huawei с 5.5-дюймовым экраном и поддержкой технологии 4G LTE

    13:503

    Достаточно умные часы и другие интересности с Showstoppers на IFA 2014: Перед выставкой прошло мероприятие Showstoppers, на котором молодые компании представляют свои разработки

    13:38

    В оснащение смартфона Alcatel OneTouch Hero 2 вошел шестидюймовый дисплей и восьмиядерный процессор : Европейская цена Alcatel OneTouch Hero 2 — 350 евро

    13:343

    Видеопревью новинок Philips на IFA 2014 - бытовая техника и аудиосистемы: Компания Philips анонсировала на немецкой выставке новинки для любителей умной бытовой техники

    13:281

    Планшетный ПК Alcatel Hero 8 может похвастаться дисплеем разрешением 1920 х 1200 точек и металлическим корпусом: Планшет Alcatel Hero 8 получил восьмиядерную платформу

    13:121

    «Умный дом» от Qualcomm представлен на IFA 2014 : Компания продемонстрировала сценарии применения «интернета вещей»

    13:115

    TP Vision представила на IFA 2014 новые модели 4K-телевизоров Philips. Обновлено (видео с IFA 2014): Включая первый телевизор Philips с разрешением 4К и изогнутым экраном диагональю 55 дюймов

    13:1039

    Asus представила ультрабук ZenBook UX305. Обновлено (видеопревью с IFA 2014): Очень легкий (всего 1,2 кг) и тонкий (толщина 12,3 мм)

    12:537

    Alcatel показала «умные» часы с круглым дисплеем, собственной платформой и стоимостью 100 евро: Умные часы Alcatel смогут управлять настройками камеры смартфна

    12:5111

    LG представила свой концепт «умного дома» на выставке IFA 2014: LG Smart Home может общаться с пользователем и понимать его

    12:405

    Беспроводная зарядная станция Nokia DT-903 светится при пропущенных звонках и входящих сообщениях: Беспроводная зарядка Nokia DT-903 стоит $60

    12:227

    Смартфон Motorola Moto G второго поколения стал лучше предшественника, но сохранил невысокую стоимость: Motorola Moto G второго поколения отличается от предшественника экраном большей диагонали, камерой разрешением 8 Мп и наличием слота microSD

    12:144

    Защищенный смартфон Caterpillar S50 оценен в 479 евро: Caterpillar S50 оснащен четырехъядерным CPU частотой 1,2 ГГц

    11:1712

    Разработчики приложений для Windows Phone много работают над дизайном и мало — над отладкой:

    11:049

    Обновленный смартфон Motorola Moto X получил дисплей AMOLED размером 5,2 дюйма по диагонали: Конфигурация Moto X включает 2 ГБ оперативной памяти и SoC Qualcomm Snapdragon 801

    10:4810

    Двухпроцессорная 3D-карта Asus ROG Ares III разогнана и оснащена водоблоком: Водоблок, которым оснащена карта Asus ROG Ares III, изготовлен компанией EK Water Blocks

    10:267

    Моноблочные ПК Lenovo Horizon 2s и Horizon 2e оснащены собственными аккумуляторами: Представлены моноблоки Lenovo Horizon 2s и Horizon 2e

    08:404

    Philips GranBaristo Avanti – по словам производителя, первая в мире кофемашина, управляемая с помощью планшета: Кофемашина Philips GranBaristo Avanti появится в продаже в ноябре

    08:0020

    Вице-президент Google X Меган Смит стала директором по технологиям США: Бывший вице-президент Google X попала в Белый Дом

    08:006

    Специалисты Taoglas создали первую встраиваемую антенну 4 х 4 MIMO для интернета вещей и средств межмашинного взаимодействия: Антенна Venti FXP.524 соответствует спецификациям IEEE 802.11ac

    07:306

    Особенностью третьего поколения перьев Wacom Bamboo является наконечник, покрытый углеродным волокном: Новые перья Wacom Bamboo доступны в шести расцветках

    07:002

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