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    26 сентября 2014

    LG готовит «умные» часы VC-100 с модулем связи CDMA : Часы LG VC-100 смогут совершать звонки

    19:081

    BlackBerry завершила очередной квартал с чистым убытком в размере 207 млн долларов, но стоимость акций выросла на 5%: BlackBerry отчиталась за очередной финансовый квартал

    18:34

    Роскомнадзор: Google, Facebook и Twitter должны зарегистрироваться в России: После второго предупреждения сайты могут попасть в черные списки

    18:287

    Смартфон Samsung Galaxy A7 (SM-A700) получит дисплей HD диагональю 5,5 дюйма: Смартфон Samsung Galaxy A7 будет работать с двумя картами SIM

    17:3522

    Apple обвиняют в нарушении 13 патентов, ранее принадлежавших компании SanDisk: По мнению истцов, патенты нарушены практически во всех устройствах Apple

    17:3234

    Adobe закрывает представительство в России: Компания переориентируется на продажу облачных продуктов

    17:1813

    Графический процессор AMD Tonga XT получил шину памяти шириной 384 разряда: Еще одна особенность GPU Tonga XT — поддержка архитектуры гетерогенных вычислений HSA

    17:1510

    Смартфоны Archos 45c Platinum и Archos 50b Platinum поступили в продажу в РФ: Смартфоны Archos 45c и 50b Platinum уже доступны в розничной продаже по ориентировочным ценам 5199 и 6299 рублей, соответственно

    17:081

    Планшет Apple iPad Pro с дисплеем размером 12,9 дюйма получит SoC Apple A8X и 2 ГБ оперативной памяти: Выпускать Apple A8X будет компания TSMC

    17:0431

    Intel покупает по 20% акций Spreadtrum Communications и RDA Microelectronics за 1,5 млрд долларов: Intel становится акционером китайских разработчиков полупроводниковой продукции

    17:005

    Новый патент BlackBerry описывает смартфон Visa (Victoria) с клавиатурой, которую можно спрятать в корпус: Смартфон BlackBerry Visa или Victoria оснастят уникальной клавиатурой

    16:371

    Появились изображения большого Android-планшета HP Slate 17: Толщина HP Slate 17 составляет всего 16 мм

    15:558

    Первый бюджетный смартфон Samsung с Tizen появится в продаже в ноябре: Смартфон Samsung SM-Z130H появится в Индии в ноябре

    15:54

    Дактилоскопическую защиту в Apple iPhone 6 так же легко обойти, как в прошлогодней модели: Дактилоскопический датчик TouchID не может отличить поддельный палец от настоящего

    15:3335

    FAA разрешила использовать беспилотные дроны нескольким кинокомпаниям: FAA выдала разрешения на использование БПЛА мультимедийным студиям

    15:125

    Известна предполагаемая дата анонса ОС Google Android L и пополнения в семействе Nexus: Также есть видео с впечатлениями от новой ОС

    14:335

    Шасси смартфона Oppo N3 будет изготовлено из сплава на основе алюминия и лития: Новый для смартфонов материал поможет сделать Oppo N3 легким и прочным

    14:1612

    Скорость последовательного чтения SSD Samsung XM1715 достигает 3 000 МБ/с, последовательной записи — 2200 МБ/с, а объем равен 3,2 ТБ: Начат выпуск серверных SSD Samsung SM1715 на базе памяти 3D V-NAND

    13:0737

    В Китае SSD объемом 256 ГБ уже стоят меньше $100: Резкое падение цен на SSD стало следствием ценовой войны, развязанной китайскими производителями

    12:2053

    Обновление iOS 8.0.2 не полностью решило проблему : Пока что все указывает на то, что проблема осталась только у жителей Австралии

    12:0311

    В гарнитуре Roccat Kave XTD Stereo используются 50-миллиметровые излучатели: Гарнитура Roccat Kave XTD Stereo оснащена кабелем длиной 2,5 м с пультом управления

    11:401

    Москвичи начали экономить: Траты в московских ресторанах уменьшились, а сумма покупок в продуктовых магазинах, наоборот, возросла

    11:3512

    Эргономичная клавиатура Adesso Tru-Form 150 оснащена подсветкой, цвет которой можно выбирать: Основной блок клавиш клавиатуры Adesso Tru-Form 150 разделен на две части

    11:217

    Появилось изображение и новые технические данные смартфона Nexus 6 : Ожидается, что в Nexus 6 будет установлена SoC Qualcomm Snapdragon 805

    11:0015

    Ассортимент Tt eSports пополнился недорогими мышами Talon и Talon Blu: Мыши Tt eSports Talon и Talon Blu имеют симметричную форму

    09:583

    Специалистам Мичиганского университета удалось в десять раз увеличить срок службы синих органических светодиодов: Прорыв в технологии PHOLED устраняет основной недостаток органических панелей

    08:0035

    В семейство Exar XR21B142x вошли микросхемы, преобразующие USB в RS-232 или RS-485: Мосты Exar XR21B142x оснащены встроенными цепями защиты от электростатических разрядов (до ±15 КВ)

    07:004

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