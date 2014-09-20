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    20 сентября 2014

    Мышь Tesoro Shrike H2LV2 выпускается в пяти цветовых вариантах: Продажи Tesoro Shrike H2LV2 уже начались по цене $49

    14:468

    TSMC уже располагает оборудованием для выпуска полупроводниковой продукции по нормам 10 нм: По оценке ASML, ее клиенты начнут пилотный выпуск 10-нанометровой продукции еще до конца текущего года

    14:1529

    По мнению аналитика Semiconductor Advisors, Intel есть над чем задуматься, глядя на процессор Apple A8: Успехи Apple ограничивают возможности Intel по продвижению на мобильном рынке, полагает аналитик компании Semiconductor Advisors

    13:52174

    Твердотельные накопители SanDisk ULLtraDIMM в форме модулей памяти войдут в конфигурацию серверов Huawei RH8100 V3: Важнейшим преимуществом SSD ULLtraDIMM является малое время задержки при записи

    13:156

    Компактная система VIA ARTiGO A900 для разработчиков устройств с ОС Android стоит $350: В VIA надеются, что VIA ARTiGO A900 поможет разработке устройств с ОС Android для интернета вещей и межмашинного взаимодействия

    13:003

    Tokina привезла на Photokina прототипы объективов AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX и AT-X 24-70mm f/2.8 PRO FX: Объектив Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX идет на смену объективу Tokina AT-X 11-16 f/2.8 PRO DX II

    08:304

    Nvidia прекращает выпуск 3D-карт GeForce GTX 780 Ti, GTX 780 и GTX 770, и делает GTX 760 дешевле: Выход модели GeForce GTX 960, которая полноценно заменит GTX 760, ожидается в октябре

    08:0013

    Asus выпускает 3D-карты Strix GTX 980 и Strix GTX 970: Стабильную и тихую работу 3D-карт Asus Strix GTX 980 и Strix GTX 970 обеспечивает охладитель DirectCU II

    07:303

    Необслуживаемые компьютеры в усиленном исполнении MEN Micro BL70W и BL70S построены на процессорах Intel Core i7 и потребляют до 30 Вт: Компьютер MEN Micro BL70S оснащен встроенным коммутатором Gigabit Ethernet

    07:0014

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