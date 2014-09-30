  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 сентября 2014

    Ради контракта на сборку умных часов Apple Quanta Computer отказалась от производства конкурентных аналогов: Массовое производство Apple Watch начнется в январе

    23:0732

    THL T6S Pro — смартфон ценой $107, оснащенный пятидюймовым экраном и восьмиядерным процессором: THL T6S Pro является улучшенной версией модели T6S

    20:0319

    Менять комплектующие модульного смартфона Project Ara можно будет даже без выключения устройства: Project Ara будет работать под модифицированной версией ОС Android L

    17:0466

    Мини-компьютер Asus VivoMini составит альтернативу мини-компьютерам Intel NUC: Asus VivoMini оснащен процессором Intel Celeron 2957U, позже ожидаются исполнения с CPU Core i3 и i5

    15:5722

    Налоговые льготы Apple в Ирландии Еврокомиссия считает незаконными: Европейская комиссия обвинила Ирландию в предоставлении Apple налоговых льгот

    15:5120

    У TSMC и ARM готова первая 16-нанометровая реализация 64-разрядного процессора ARM big.LITTLE: Сейчас TSMC и ARM сосредоточили усилия на техпроцессе TSMC 16FF+

    15:3619

    В конфигурацию смартфона Huawei Honor Holly входит пятидюймовый дисплей HD и камера разрешением 8 Мп с датчиком Samsung: Смартфон Huawei Honor Holly получит четырёхъядерную платформу

    14:55

    Жесткие диски Seagate Surveillance HDD для систем видеонаблюдения сопровождаются сервисом восстановления данных Seagate Rescue: Емкость жестких дисков Seagate Surveillance HDD достигает 6 ТБ

    14:4114

    Представлены камеры GoPro нового поколения: В линейке три модели: Hero4 Black, Hero4 Silver и Hero

    13:5332

    В суперкомпьютерах Cray XC40 и кластерах Cray CS400 используются процессоры Intel Xeon E5-2600 v3 : Компания Cray представила суперкомпьютеры и суперкомпьютерные кластеры нового поколения

    13:204

    Photoshop будет работать в Chrome (возможно, и на Linux): Как сообщает Google Chrome Blog, компания Adobe приняла решение выпустить версию своего популярнейшего графического редактора Photoshop для Chrome OS

    13:008

    Первый сервер на 64-разрядной архитектуре ARM пополнил семейство HP ProLiant Moonshot: Продажи серверов HP ProLiant m400 и HP ProLiant m800 уже начались

    12:3514

    TSMC предлагает новую технологическую платформу для микросхем носимой электроники и IoT: TSMC планирует начать пилотный выпуск первых изделий по техпроцессам 55ULP, 40ULP и 28ULP в 2015 году

    11:482

    Asus выпустила PadFone S в России : Смартфон PadFone S уже продается в сети супермаркетов цифровой и бытовой техники по цене 14 990 рублей

    11:2217

    MSI KingBOX MS-9A66 — ПК с пассивным охлаждением : В MSI KingBOX MS-9A66 может быть установлен процессор Intel Core i7, i5, i3, Pentium или Celeron с TDP до 35 Вт

    11:0116

    Samsung SD590C: монитор с четырехметровым радиусом изгиба: eye-candy для периферийного зрения

    08:5531

    В конце года HTC может представить смартфон One max M8 (One Life) с дисплеем 2K и платформой Snapdragon 805: Смартфон HTC One max M8 (One Life) получит экран диагональю 5,5 дюйма

    08:3011

    Появилось очередное свидетельство того, что в смартфоне Motorola Droid Turbo используется SoC Qualcomm Snapdragon 805: Motorola Droid Turbo также получил 3 ГБ ОЗУ и камеру разрешением 20 Мп

    07:302

    Новый моноблок Apple iMac может получить 27-дюймовый дисплей разрешением 5120 х 2880 точек и 3D-карты AMD: Новые моноблоки iMac получат экраны Retina

    07:1539

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018