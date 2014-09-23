  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 сентября 2014

    Смартфон Motorola Droid Turbo оснастят дисплеем Full HD, а Moto S будет представлять собой планшетофон: Смартфон Motorola Droid Turbo получит SoC Snapdragon 800

    20:324

    Huawei выходит на рынок Интернета вещей за счёт покупки Neul: Компания Huawei покупает Neul за 25 млн долларов

    20:125

    Мобильные ПК Asus ROG G551 и G771 оснащены 3D-картами GeForce GTX 860M: Ноутбуки Asus ROG G551 и G771 могут оснащаться разными дисплеями

    19:387

    Intel может заключить стратегическое соглашение с компанией Spreadtrum: Spreadtrum может получить доступ к технологиям и лицензиям Intel в рамках партнёрских отношений

    19:094

    Notion Ink Cain — устройство «2-в-1» на платформе Intel BayTrail с ОС Windows 8 и экраном размером 10,1 дюйма: Цена Notion Ink Cain примерно равна $325

    16:486

    Очная ставка ключевых игроков планшетного рынка : Для регистрации необходимо отправить письмо не позднее 25 сентября 15:00

    15:1021

    Платформа MediaTek LinkIt ориентирована на разработчиков носимой электроники и устройств для интернета вещей: Компания MediaTek запустила проект MediaTek Labs

    15:02

    Отраслевые наблюдатели винят в уменьшении спроса на ноутбуки… Apple iPhone 6: Способствовать подъему спроса на мобильные ПК может появление новых моделей на платформе Intel Core M

    14:3048

    Специалисты Chipworks заглянули внутрь процессора Apple A8: Сечение кристалла Apple A8 говорит о наличии десяти слоев металлизации

    13:3538

    Canon выпустит суперзум с большим датчиком изображения: Новая компактная камера Canon составит конкуренцию Panasonic Lumix DMC-FZ1000 и Sony Cyber-shot RX10

    13:2316

    Выпуск одного смартфона Apple iPhone 6 Plus обходится в $242,5: Выпуск одного смартфона Apple iPhone 6 обходится в $227

    12:0522

    LG выпустит планшетофон на процессоре собственной разработки не позднее конца года: Первый смартфон LG на базе Odin будет иметь экран размером 5,9 дюйма по диагонали

    11:482

    Pelican Products выпускает защитные чехлы Pelican ProGear Protector и Pelican ProGear Voyager для смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus: Чехлы Pelican ProGear Voyager для iPhone 6 and iPhone 6 Plus имеют многослойную структуру

    11:117

    Проект нового планшета линейки Nexus отдан HTC из-за того, что Google не хочет монополизировать положение аппаратного партнера: HTC действительно работает над Nexus 9

    10:297

    Winchester Systems представила дисковые массивы FlashDisk FX: Хранилища Winchester Systems FlashDisk RAID могут быть оснащены интерфейсами Fibre Channel, SAS и iSCSI

    09:49

    VESA добавляет поддержку DisplayPort в разъем USB Type-C: Разъем USB Type-C будет более универсальным, чем его предшественники

    09:3016

    Новые ноутбуки Apple MacBook Air могут оснастить портами USB Type-C: Новые ноутбуки Apple MacBook Air получат тонкие рамки вокруг дисплея

    07:1531

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018