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    1 сентября 2014

    Опубликованы изображения смартфона HTC Desire 820 на SoC Snapdragon 615: В оснащение HTC Desire 820 войдут камеры разрешением 13 и 8 Мп

    20:3712

    HP представляет девятое поколение серверов ProLiant: Новинки примечательны не только аппаратными особенностями, но и программными

    20:008

    Корпус AeroCool V2X рассчитан на платы типоразмера ATX: К особенностям корпуса AeroCool V2X производитель относит лаконичные формы

    18:424

    Apple приписывают сотрудничество с Visa, MasterCard и American Express в создании электронного кошелька на базе смартфона iPhone 6: Apple уже не раз выступала локомотивом внедрения новых технологий

    17:5968

    Вышел свежий номер электронного журнала iТоги!: Вышел новый номер журнала iТоги!

    17:511

    Установлен новый рекорд разгона памяти DDR4: Преодолена отметка 4 ГГц

    17:459

    Системные платы EVGA для платформы Intel Haswell-E: EVGA X99 Classified: Флагман для флагманской платформы

    16:206

    Системные платы EVGA для платформы Intel Haswell-E: EVGA X99 FTW и X99 Micro: Платы высокого уровня, с некоторыми упрощениями

    16:153

    Производители панелей ожидают увеличения спроса на панели Ultra HD для телевизоров и WQHD для мобильных устройств: В AUO ожидают, что примерно 70% панелей для смартфонов в 2015 году будет иметь разрешение Full HD и WQHD

    16:014

    Фотогалерея дня: самый тонкий смартфон в мире — Gionee Elife S5.1: Смартфон Gionee Elife S5.1 имеет толщину всего 5,15 мм

    15:3122

    Microsoft сокращает число поставщиков шасси для планшетов Surface: Планшеты Microsoft Surface продаются плохо

    15:221

    Оснащение 27-дюймового монитора Dell S2715H включает два громкоговорителя мощностью по 9 Вт и концентратор USB 2.0: Разрешение 27-дюймового монитора Dell S2715H — 1920 х 1080 пикселей

    14:1514

    Монитор Dell UltraSharp U2415 оснащается дисплеем диагональю 24,1 дюйма с соотношением сторон 16:10: Монитор Dell UltraSharp U2415 оценён в $540

    14:0713

    В мониторе Dell S2415H используется панель типа AH-IPS : Оснащение монитора Dell S2415H включает входы VGA и HDMI

    14:0514

    Часы Sony SmartWatch 3 могут получить платформу Android Wear, а браслет SmartBand Talk оснастят изогнутым дисплеем E Ink: Появилось изображение часов Sony SmartWatch 3 и браслета SmartBand Talk

    13:575

    Появилось изображение видеокарты MSI GeForce GTX 980 или GTX 970: Адаптеры MSI GeForce GTX 900 получат новую СО

    13:399

    Основатель и главный редактор ресурса AnandTech оставляет своё детище ради работы в Apple: Ананд Лал Шимпи (Anand Lal Shimpi) переходит на работу в Apple

    13:2048

    Глава Qualcomm Atheros Амир Файнтух переходит на работу в Intel: Intel заимела в свой штат главу Qualcomm Atheros

    13:013

    OneDrive позволяет загружать файлы размером более 2 Гбайт:

    12:5710

    Opera Mini 7.6 для Android улучшает управление загрузками:

    12:49

    Team Group выпускает модули памяти DDR4-2133 и DDR4-2400 серий Elite, Elite+ и Team Server DDR4 : Модули Elite не имеют радиаторов, а у модулей Elite+ радиаторы есть

    12:482

    WebMoney выпустила обновленные приложения для социальных сетей:

    12:431

    В серию ASRock Super Alloy X99 вошли системные платы X99 Extreme6, X99 OC Formula, Fatal1ty X99 Professional: В оснащении всех плат ASRock X99 стоит отметить наличие 10 портов SATA 6 Гбит/с

    12:341

    Компания Яндекс запустила сервис по продаже билетов в кино:

    12:31

    Подписан 50-й договор о лицензировании архитектуры ARMv8-A : Внедрение следующего поколения процессоров ARM идет успешно

    11:3332

    Corsair и Asus объявили о выпуске самых быстрых серийных наборов модулей памяти DDR4: В модулях Corsair Dominator Platinum DDR4 используются отобранные вручную микросхемы памяти

    10:528

    Toshiba рассказала о своей стратегии на рынке датчиков изображения: По словам Toshiba, современный рынок датчиков изображения в основном ориентирован на смартфоны и цифровые камеры

    10:34

    Китайский поставщик Samsung и Lenovo отрицает обвинения в эксплуатации детей: Компания Samsung отреагировала на заявление China Labor Watch, предложив совместно изучить вопрос

    09:0024

    Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster E5 возглавила серию Sound Blaster E: Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster E5 оснащена усилителем для наушников

    08:4515

    Kingston демонстрирует на PAX Prime 2014 модули памяти HyperX Predator DDR4 : Поставки наборов модулей памяти HyperX Predator DDR4 производитель обещает начать в текущем месяце

    08:301

    Apacer также представила модули памяти DDR4 для платофмы Intel Haswell-E: Новинки работают на стандартных частотах

    08:252

    IDC вдвое понижает прогноз роста рынка планшетов в 2014 году: Ослабление спроса заставляет аналитиков пересматривать прогнозы

    08:0017

    Появились предварительные сведения о камере Samsung NX1: Выход камеры Samsung NX1 ожидается 15 сентября

    07:0010

    Появились изображения объективов Zeiss Loxia 50mm f/2.0 Planar и Zeiss Loxia 35mm f/2.0 Biogon, выход которых ожидается в ближайшие дни: Zeiss планирует в ближайшие 6-12 месяцев представить еще три полнокадровых объектива для камер с байонетом Sony E

    01:007

    IBM Watson открывает новую эру обработки больших данных: Новое решение для когнитивных вычислений помогает ускорить темпы научных и промышленных исследований

    00:3020

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