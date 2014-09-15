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    15 сентября 2014

    В ультрабуке-гибриде Lenovo Yoga 3 Pro использован процессор Intel Core M-5Y70 (Broadwell Y):

    23:1618

    В планшетных компьютерах HP 7 G2 и HP 8 G2 используются SoC Allwinner A33: Примерная цена HP 7 G2 — 100 евро, HP 8 G2 — 180 евро

    20:599

    Камера Ricoh WG-M1 для любителей активного отдыха стоит $300: Камера Ricoh WG-M1 будет доступна в двух цветовых вариантах

    20:4010

    Oppo подтверждает, что следующий смартфон будет называться N3, и обозначает срок его анонса: Смартфон Oppo N3 будет представлен в октябре

    20:205

    Корпус для ПК In Win D-Frame Mini, совместимый с системными платами типоразмера Mini-ITX, оценен в 300 евро: In Win D-Frame Mini совместим с видеокартами длиной 340 мм

    20:1710

    Патентный тролль, которому досталось 2000 патентов Nokia, взялся за Apple: Core Wireless обвиняет Apple в нарушении патентов, ранее принадлежавших Nokia

    19:4844

    Внутриканальные наушники Marshall Mode и Mode EQ оценены в $69 и $99 соответственно: Представлены внутриканальные наушники Marshall Mode и Mode EQ

    19:303

    Производители смогут наделять разъемы USB Type-C дополнительной функциональностью: Готовы спецификации USB Power Delivery v2.0 и USB Billboard Device Class v1.0

    18:5522

    Наушники Philips Fidelio M2L оснащены разъемом Lightning : Наушники Philips Fidelio M2L поступят в продажу в декабре

    18:365

    Sennheiser обещает обилие баса покупателям наушников Urbanite: Оригинальный дизайн, как и у серии Momentum

    17:5510

    Стыковочная станция Bose SoundDock XT оборудована разъемом Lightning: Новинка дешевле предшественницы, но это сказалось на оснащении

    16:45

    Слух: покупки на eBay можно будет оплачивать через Qiwi: Покупки в американском онлайн-магазине можно будет оплачивать через российскую платежную систему

    16:2714

    Минкомсвязи хочет ввести 10-процентный налог с продаж для производителей ПО: Чтобы создать отечественный софт, который сможет заменить импортный

    15:1023

    Upvel представила роутер UR-835VCU для работы с подключениями DSL, 3G, LTE и Gigabit Ethernet: С таким набором подключений сложно будет остаться совсем без интернета

    14:503

    Объектив Samsung 50-150mm f/2.8 ED OIS S системы Samsung NX оснащен высокоточным шаговым приводом и защищен от непогоды: Цена объектива Samsung 50-150mm f/2.8 ED OIS S примерно равна $1600

    14:426

    Antec разработала блоки питания серии Edge в сотрудничестве с Seasonic: Представлены блоки средней мощности

    14:005

    Беззеркальная камера Samsung NX1 без объектива стоит $1500: Камера Samsung NX1 позволяет снимать видео 4К

    13:5738

    Смартфон HTC Eye станет конкурентом Motorola Moto X: HTC получит экран диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 х 1080 точек

    13:425

    Sharkoon представляет серию игровой периферии Shark Zone: В серию вошли три представителя

    12:455

    Новые мини-ПК Intel NUC оснастят сенсорной панелью и микрофоном для голосовых команд: Intel готовит NUC на основе процессоров Atom

    12:3922

    Наряду с 3D-картами GeForce GTX 980 и GTX 970, Nvidia готовит к выпуску модель GeForce GTX 960: 3D-карта GeForce GTX 960 будет принадлежать ценовому сегменту «до $300»

    12:188

    На первых изображениях смартфона Oppo N3 виден вращающийся модуль камеры со светодиодной вспышкой: Технические характеристики Oppo N3 пока неизвестны

    12:007

    Spice Dream UNO стал первым смартфоном, выпущенным в рамках программы Android One: Spice Dream UNO работает под управлением Android 4.4.4

    11:437

    Фотогалерея дня: референсный образец 3D-карты Nvidia GeForce GTX 980: Дополнительное питание GeForce GTX 980 получает по двум шестиконтактным разъемам

    11:3511

    Планшетный компьютер Dell Venue 10 7000 получил экран разрешением 2K: Dell Venue 10 7000 построен на платформе Intel Moorefield

    11:2613

    Планшетный компьютер Acer Iconia B1-750 под управлением Android 4.4 построен на SoC Intel Bay Trail: Acer Iconia B1-750 идет на смену модели B1-730

    11:18

    Серия вентиляторов Noctua A пополнилась моделями NF-A9, NF-A8 и NF-A4x10 5V типоразмера 92, 80 и 40 мм соответственно: На все новые вентиляторы Noctua A распространяется действие шестилетней гарантии производителя

    09:003

    Анонсирован выпуск полнокадрового объектива Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (A012): Данных о цене объектива Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (A012) пока нет

    08:0017

    AMD упреждает выход новых 3D-карт Nvidia снижением цен на Radeon R9 290X: Предполагается, что цены на 3D-карты AMD Radeon R9 290X установятся в диапазоне $450-500

    07:3010

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