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    22 сентября 2014

    Планшет Pipo Work W4 работает под управлением Windows 8 и стоит $81: Планшет Pipo Work W4 оснащён восьмидюймовым экраном IPS

    20:3966

    Анонсированы продажи объективов Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM, EF 24-105mm f/ 3.5-5.6 IS STM и EF-S 24mm f/2.8 STM: Продажи объективов Canon EF 400mm f/4 DO IS II USM и EF-S 24mm f/2.8 STM должны начаться в ноябре, EF 24-105mm f/ 3.5-5.6 IS STM — в декабре

    20:0512

    Смартфон BlackBerry Passport поступит в продажу 24 сентября по цене $600: Смартфон BlackBerry Passport появится в продаже в день анонса

    19:5816

    Schneider-Kreuznach анонсирует объективы Xenon 35mm f/1.6, Xenon 50mm f/1.4 и Makro-Symmar 85 mm f/2.4 для зеркальных камер Canon и Nikon: Когда и почем объективы Schneider-Kreuznach Xenon 35mm f/1.6, Xenon 50mm f/1.4 и Makro-Symmar 85 mm f/2.4 появятся в продаже — неизвестно

    19:0121

    Первый смартфон на базе восьмиядерной SoC Qualcomm Snapdragon 810 может появиться уже в этом году: Работать новинка может уже под управлением ОС Google Android L

    18:2518

    Компоненты одноплатного компьютера Banana Pi собраны на плате размерами 92 х 60 мм: Платформа Foxconn Banana Pi появится в продаже в конце четвертого квартала по рекомендованной розничной цене $55

    18:059

    За первые выходные после старта продаж было продано рекордное количество новых моделей смартфонов Apple iPhone — более 10 миллионов штук: Продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus превысили ожидания Apple

    17:41106

    Шлем виртуальной реальности Sony Project Morpheus готов на 85%: Шлем Sony Project Morpheus создаётся частично из смартфонных комплектующих

    17:3314

    В клавиатуре Cooler Master NovaTouch TKL используются гибридные емкостные переключатели с малым временем дребезга: Переключатели клавиатуры Cooler Master NovaTouch TKL совместимы с колпачками для переключателей Cherry MX

    17:2819

    В конфигурацию смартфона Huawei Honor Play 4, стоимостью $130, входит платформа Snapdragon 410: Смартфон Huawei Honor Play 4 почти полностью копирует модель Honor 3C Play

    16:552

    Nvidia будет поддерживать технологию AMD FreeSync: Технология Adaptive-Sync обеспечивает плавный, без мерцания вывод изображения на экране монитора

    16:3712

    Смартфон Samsung Galaxy Mega 2 представлен спустя несколько недель после старта продаж: Смартфон Samsung Galaxy Mega 2 оснащён шестидюймовым экраном

    16:3613

    Игровая гарнитура Turtle Beach Ear Force Z60 поддерживает алгоритмы окружающего звука DTS Headphone:X: Целью стало более достоверное звучание в играх

    16:302

    Стоимость однокристальных платформ с поддержкой LTE продолжает снижаться: Платформы с 4G стоят 8-9 долларов

    16:13

    LG анонсировала смартфон-«раскладушку» Wine Smart: LG Wine Smart работает под управлением Android 4.4

    12:3920

    Xiaomi готовит новый смартфон линейки Redmi с дисплеем Full HD, 3 ГБ оперативной памяти и камерой разрешением 20,7 Мп: Новый смартфон Xiaomi Redmi получит диспей диагональю 5,5 дюйма

    12:295

    Представлена системная плата Biostar Hi-Fi Z97Z7: Оснащение платы Biostar Hi-Fi Z97Z7 включает слоты SATA Express и M.2

    11:528

    Meizu приписывают намерение выпустить смартфон MX4 Mini: Meizu MX4 Mini будет продаваться не только в Китае

    11:322

    Появились все технические подробности об ультрабуке-гибриде Lenovo Yoga 3 Pro: Lenovo Yoga 3 Pro получил корпус из сплава магния и алюминия

    11:239

    EMC вела переговоры о поглощении с Dell и HP : О продаже в EMC задумались в связи с ожидаемым уходом на пенсию ее генерального директора

    11:022

    Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность смартфона Apple iPhone 6 Plus: Положительной оценки заслужил простой доступ к экрану и батарее Apple iPhone 6 Plus

    09:3039

    Brikk собирается выпустить комплект Lux стоимостью $30 000, в который войдет камера Nikon Df и объектив AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED: Обычная камера Nikon Df стоит $2750, объектив AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED — $2000

    09:0020

    Компьютерные корпуса Lian Li PC-V359 и PC-Q36 доступны в золотистом и черно-красном вариантах: Корпус Lian Li PC-V359 рассчитан на системные платы типоразмера micro-ATX, PC-Q36 — типоразмера mini-ITX

    08:309

    Sony не удалось выйти из кризиса: убытки в этом году достигнут 2,15 млрд долларов, из которых 1,7 млрд приходится на смартфоны: Sony не претендует на роль одного из основных поставщиков смартфонов

    08:0071

    Panasonic и Leica продлили соглашение о сотрудничестве в области цифровых камер на пять лет: Первый договор о сотрудничестве, касающийся объективов, Panasonic и Leica подписали в августе 2000 года

    07:303

    Смартфон iPhone 6 заработал у iFixit семь баллов из десяти : Смартфон iPhone 6 достаточно ремонтопригоден

    07:1513

    Толщина внешнего оптического привода Pioneer BDR-XU03J, поддерживающего диски BDXL и оснащенного интерфейсом USB 3.0, равна 12 мм: Привод Pioneer BDR-XU03J в корпусе из магниевого сплава весит 245 г

    07:0013

    Частота графического процессора 3D-карты Gainward GeForce GTX 970 Phantom 4GB может повышаться до 1304 МГц: Компания Gainward представила две 3D-карты GeForce GTX 970 и одну GTX 980

    01:002

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