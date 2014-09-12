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    12 сентября 2014

    Появились предварительные сведения о компактной камере верхнего сегмента Panasonic LX100, включая цену: В оснащение Panasonic LX100 войдет электронный видоискатель

    23:167

    HP покупает разработчика программного обеспечения для облачных систем Eucalyptus Systems: HP покупает Eucalyptus Systems за 100 млн долларов

    21:041

    BlackBerry приобрела компанию Movirtu, которая предоставляет услуги виртуальной карты SIM: BlackBerry покупает Movirtu

    20:065

    Asus X99-E WS: плата для рабочих станций и домашних серверов: Еще одно пополнение в семействе Asus WS

    19:405

    Портативная вспышка Nikon Speedlight SB-500 оборудована встроенной светодиодной лампой: Продажи вспышки Nikon Speedlight SB-500 начинаются в этом месяце по цене $250

    19:307

    Apple приписывают намерение выпустить 27-дюймовый монитор разрешением 5K: Изделие будет конкурировать с монитором Dell UltraSharp 27 Ultra HD 5K

    19:1740

    Haier обещает для своих новых планшетов время работы при большой нагрузке более 8 часов: Любители Windows тоже не обделены вниманием

    18:243

    Компания Nikon представила полнокадровый сверхширокоугольный объектив AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED: Продажи AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED начнутся в конце этого месяца по цене $800

    18:215

    Новое устройство HTC будет являться камерой для любителей активного отдыха с 16-мегапиксельным датчиком: HTC готовит экшн-камеру

    18:122

    Ответом на появление 3D-карты Nvidia GeForce GTX 980 может стать выпуск модели AMD Radeon R9 390X: Какие-либо спецификации AMD Radeon R9 390X пока неизвестны

    17:569

    Стали известны характеристики самого бюджетного смартфона Samsung линейки Galaxy Alpha: Смартфон Samsung SM-A300 получит платформу Snapdragon 410

    17:5430

    Canon готовит к выпуску компактные фотокамеры PowerShot G7 X, PowerShot SX60 HS и PowerShot N2: Canon PowerShot SX60 HS придет на смену модели PowerShot SX50 HS

    17:251

    Накопитель Silicon Power Jewel J80 с монолитным металлическим корпусом оснащен интерфейсом USB 3.0: Накопитель Silicon Power Jewel J80 выпускается объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ

    17:224

    В серию промышленных компьютеров Logic Supply ML400 входит четыре модели с пассивным охлаждением : Основой компьютеров Logic Supply ML400 служат системные платы типоразмера Mini-ITX

    17:031

    Альфа-Банк и «Моё дело» открыли сервис для онлайновой регистрации ИП и ООО:

    16:256

    Google: не более 2% пар опубликованных логинов и паролей могли быть рабочими:

    16:221

    Системная плата Asus Z10PE-D8 WS для двух процессоров Intel Xeon E5-2600 v3 оценена в $600: Разумная цена для этого сегмента рынка

    16:0016

    Модуль Raidon InTank iR2770 вмещает два накопителя типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA: Предусмотрено включение накопителей в Raidon InTank iR2770 в конфигурации RAID 0 или RAID 1

    15:361

    Корпус для ПК Thermaltake Core V51 с большим боковым окном рассчитан на радиаторы СВО длиной до 420 мм: Корпус Thermaltake Core V51 относится к категории mid-tower

    15:211

    Представлена полнокадровая зеркальная камера Nikon D750: Продажи Nikon D750 должны начаться до конца месяца по цене $2300

    14:1028

    Модули памяти Century Micro RDIMM DDR4-2133 ECC предложены по одному и в наборах объемом 32 ГБ: В модулях памяти Century Micro CD8G-D4RE2133L82 используются микросхемы памяти DRAM производства SK Hynix

    13:383

    Ленточный привод mLogic mTape Extreme на пять порядков превосходит по надежности жесткие диски корпоративного уровня: Ленточный привод mLogic mTape Extreme оснащен интерфейсом Thunderbolt

    13:168

    EK Water Blocks готовит водоблок с полным покрытием (EK-FC R9-285) для графической карты Radeon R9 285: Водоблок EK-FC R9-285 поступит в продажу в октябре

    13:13

    Корпус Sharkoon VG4-S позволяет устанавливать видеокарты длиной 385 мм: Корпус Sharkoon VG4-S стоит 25 евро

    13:023

    Появились основные спецификации и изображение зеркальной камеры Canon 7D Mark II: В камере Canon 7D Mark II будет установлено два процессора Digic6

    13:0017

    Ricoh G800 — компактная камера, которая «в воде не тонет и в огне не горит»: Ricoh G800 оснащена датчиком изображения BSI CMOS формата 1/2,3 дюйма разрешением 16 Мп

    12:046

    Анонсирован полнокадровый объектив Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye: Срок начала продаж и цену объектива Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye производитель обещает назвать позже

    09:002

    Apple рассчитывает на отгрузку 80 миллионов смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus до конца года: Поставщики компонентов должны обеспечить выпуск 80 миллионов смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus до конца года

    08:30149

    На IDF 2014 компания DisplayLink показала беспроводное подключение двух дисплеев 4K по интерфейсу WiGig в диапазоне 60 ГГц: По словам DisplayLink, такое подключение обеспечивает задержки и качество изображения «на уровне проводного подключения»

    08:151

    Verbatim и MKM будут продавать оптические диски M-Disc объемом до 200 ГБ под собственными марками: Диски Millenniata M-Disc, по данным производителя, способны хранить записанную на них информацию в течение 1000 лет

    08:0017

    Toshiba SP12T — микросхема антенного коммутатора для смартфонов с поддержкой LTE-Advanced: Улучшить показатели радиочастотной схемы позволило использование техпроцесса Toshiba TaRF6

    07:45

    Мышь Adesso iMouse G1 Illuminated Desktop Mouse оснащена синей подсветкой: Цена Adesso iMouse G1 примерно равна $10

    07:309

    Nvbots выпускает новую версию «первого в мире полностью автоматического 3D-принтера»: Новый 3D-принтер Nvbots подключен к облаку

    07:004

    В показанных Panasonic прототипах 65-дюймовых телевизоров 4K, скорее всего, используются панели OLED производства LG Display : На данный момент LG Display — единственная компания, выпускающая панели 4K размером 65 дюймов

    03:3522

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