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    11 сентября 2014

    В изогнутом мониторе Samsung S34E790C используется 34-дюймовая ЖК-панель типа VA: Samsung S34E790C поступит в продажу только в следующем году

    22:2731

    Смартфон Samsung Galaxy S5 Active будет предложен в Европе за 629 евро: Появления Galaxy S5 Active на витринах европейских магазинов можно ожидать в октябре

    21:2752

    Полнокадровая зеркальная фотокамера Nikon D750 оценена в 2150 евро в Германии: Nikon D750 будет предлагаться как сама по себе, так и в комплектах с двумя объективами

    20:5916

    Компания Grundig показала прототип телевизора 4К с 55-дюймовым экраном OLED : Вероятнее всего, изготовителем панели, использованной создателями прототипа, является компания LG Display

    20:3211

    Изображение видеокарты Zotac GeForce GTX 970 подтверждает слухи о пропуске серии GTX 800: Появилось изображение карты Zotac GeForce GTX 970

    20:02

    Скорость чтения карт памяти SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 превысила 500 МБ/с: Профессиональная производительность для профессионального оборудования

    19:5511

    За второе полугодие компания Intel может продать в несколько раз больше платформ для планшетов, чем в первом: За второй полугодие Intel должна продать 7 млн однокристальных систем для планшетов

    19:225

    CWDM4 MSA выпускает спецификацию недорогих оптических интерфейсов 100G для дата-центров: В разработке спецификации CWDM4 1.0 участвовали специалисты более чем из 40 компаний

    19:20

    Карта памяти SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I рекордного объема 512 ГБ оценена в $800 : SanDisk выпускает рекордно емкую карту памяти SDXC объемом 512 ГБ

    19:0212

    Intel начала поставки Edison: мини-ПК размером с почтовую марку: Филателисты могут пополнить коллекцию оригинальным экземпляром

    18:5515

    Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-T1 Graphite Silver Edition: Камера Fujifilm X-T1 Graphite Silver Edition отличается от базовой модели не только внешним видом

    18:385

    MSI хвастается новым флагманским адаптером на GPU Maxwell, относящимся к линейке Gaming: MSI опубликовала изображение топовой карты Maxwell

    18:374

    Nvidia утверждает, что планшет Nexus 9, произведённый HTC, появится уже в этом квартале: Планшет Nexus 9 будет основан на SoC Tegra K1

    17:1817

    Intel показала прототип ноутбука с дисплеем E Ink на оборотной стороне крышки: Появление товарных ноутбуков с дополнительным экраном E Ink возможно уже в следующем году

    16:1511

    IDF 2014: процессоры Intel Skylake как замена для Core M и соответствующие чипсеты: Какой стандарт памяти будет поддерживаться новыми ЦП?

    16:007

    Intel покупает 1400 патентов Powerwave: Компания Powerwave была первопроходцем в области оборудования телекоммуникационной инфраструктуры

    14:53

    Появились спецификации и детальные снимки 3D-карты Nvidia GeForce GTX 970: Компоненты референсного варианта 3D-карты Nvidia GeForce GTX 970 собраны на довольно короткой печатной плате

    14:0713

    24-дюймовый монитор LG 24GM77-B, ориентированный на компьютерных игроков, оценен в 350 евро: Частота обновления экрана LG 24GM77-B — 144 Гц

    13:2011

    Компания Harman представила портативную акустическую систему JBL Clip: Новинка понравится тем, кто ведёт активный образ жизни

    12:5010

    Смартфону Meizu MX4 Pro приписывают наличие 4 ГБ ОЗУ и экрана размером 5,36 дюйма и разрешением 2560 x 1536 пикселей: Основой смартфона Meizu MX4 Pro названа SoC Samsung Exynos 5430

    12:3028

    Производитель относит камеру Fujifilm X100T к третьему поколению компактных камер верхнего сегмента: Fujifilm X100T — первая в мире компактная камера с цифровым дальномером

    11:5215

    HP Omen 15 — тонкий игровой ноутбук с экраном Full HD: По предварительным данным HP Omen 15 будет стоить 1890 евро

    11:218

    Начались продажи модулей памяти Crucial Ballistix Sport DDR4 и Crucial DDR4 для настольных ПК: Модули Crucial DDR4 и Ballistix Sport DDR4 выпускаются объемом до 8 ГБ и комплектами объемом до 32 ГБ

    10:564

    Британский ювелир нигерийского происхождения Александр Амосу предлагает позолоченные смартфоны Apple iPhone 6: Цена позолоченного смартфона Apple iPhone 6 примерно равна 2400 фунтам стерлингов

    09:0031

    Модули памяти DDR4 Crucial LRDIMM и VLP RDIMM предназначены для серверов: Поставки модулей памяти DDR4 Crucial LRDIMM и VLP RDIMM уже начались

    08:306

    Аналитики Flurry рассказали, какие смартфоны и планшеты стали интереснее пользователям в текущем году: Планшетофоны стали более популярны, как сообщает Flurry

    08:154

    Объектив Fujinon XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR первым в мире получил тройной линейный привод фокусировки: Объектив Fujinon XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR имеет всепогодное исполнение

    08:0015

    На IDF 2014 компания Intel рассказала о разгоне своих процессоров и показала, как это делается: Процессор Intel Core i7-5960X удалось разогнать до 5,62 ГГц

    01:4510

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