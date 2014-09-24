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    24 сентября 2014

    В серию твердотельных накопителей SP/Silicon Power S80 для мобильных компьютеров вошли модели объемом до 960 ГБ : В накопителях, оснащенных интерфейсом SATA 6 Гбит/с, используется контроллеры производства Phison

    22:525

    Наиболее популярным носителем звукозаписей в Японии остаются CD: Объяснить ситуацию с компакт-дисками в Японии можно сочетанием нескольких факторов

    22:3241

    Смартфон BlackBerry Passport, оснащенный квадратным экраном диагональю 4,5 дюйма, представлен официально: BlackBerry Passport уже доступен для заказа в Канаде, США, Великобритании, Франции и Германии

    21:5121

    За новые смартфоны Samsung линейки Galaxy A (Alpha) придётся отдать от 350 до 500 долларов: Стала известна стоимость смартфонов Samsung Galaxy A

    21:1710

    Xiaomi инвестирует 25 млн долларов в компанию iHealth Labs, занимающуюся производством медицинских приборов: Xiaomi нацелилась на рынок мобильных устройств, связанных с медицинской сферой

    20:423

    Системная плата Gigabyte GA-J1800M-D2P-IN поддерживает подключение жестких дисков с интерфейсом IDE: Gigabyte GA-J1800M-D2P-IN также наделена параллельным портом

    20:1011

    Японская компания Obayashi планирует к 2050 году построить космический лифт: Поездка на космическом лифте на орбитальную станцию займет семь дней

    20:0151

    Минкомсвязи: фонд поддержки российского ПО не будет ущемлять интересы отечественных разработчиков : Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фонда и поручил проработать этот вопрос в Правительстве

    19:523

    19-дюймовая встраиваемая сенсорная панель iiyama TF1934MC-B1X: Новинка может использоваться в информационных киосках, электронных терминалах, торговом оборудовании

    19:50

    Nikon не исключает возможность выпуска беззеркальной камеры с большим датчиком изображения и преемницы модели Nikon D300s: Необходимым условием для выпуска новых камер Nikon является наличие достаточного спроса

    19:2715

    На карте расширения Artesyn SharpStreamer для шины PCI Express установлено четыре процессора Intel Core i7-4650U и 32 ГБ памяти: Карта расширения Artesyn SharpStreamer предназначена для серверов

    18:4517

    Samsung собирается сократить штат программных разработчиков мобильного подразделения в пользу других подразделений: Samsung переведёт 500 программных разработчиков мобильного подразделения

    18:1215

    Amazon расширит штат лаборатории Lab126, которая займётся разработкой носимой электроники и устройств «умного» дома: Amazon заинтересовалась сегментом носимой электроники

    17:36

    Китайские чиновники будут пользоваться устройствами Huawei : Китай сделал выбор в пользу Huawei в качестве поставщика мобильной техники для госаппарата

    16:537

    Смартфон Samsung Galaxy Note Edge до конца года будет продаваться только в Южной Корее, а тираж составит 1 млн аппаратов: Смартфон Samsung Galaxy Note Edge выйдет на другие рынки только в следующем году

    16:112

    Наушники Spectrum One от Tonino Lamborghini Mobile: Spectrum One украшает знаменитый логотип «Разъяренный бык», сделанный из золота 24 карат

    16:01

    Специалисты DisplayMate протестировали дисплеи смартфонов Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus и были приятно удивлены: Дисплеи типа IPS, используемые в Apple iPhone 6 и iPhone 6 Plus, различаются размерами и разрешением, но в остальном очень похожи друг на друга

    15:5462

    Google намерена построить новый центр обработки данных стоимостью 600 млн евро в Нидерландах: Новый ЦОД Google в Нидерландах будет охлаждаться за счёт природных ресурсов

    15:385

    В будущем году Samsung начнет использовать ОС Tizen в телевизорах и электронике для умного дома: Станет ли ОС Tizen фактическим стандартом для устройств IoT?

    14:463

    Звонки со Skype на номера российских операторов могут запретить: Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении поправки к закону «О связи», которые предложили внести депутаты

    14:2911

    Первые пользователи Apple iPhone 6 Plus уже жалуются, что смартфон можно нечаянно согнуть: Смартфон Apple iPhone 6 Plus сгибается при ношении в карманах брюк

    14:15216

    Прямой эфир: обсуждаем iPhone 6 и iPhone 6 Plus в среду, в 14:00: Задавайте каверзные вопросы!

    13:38102

    AMD и Nvidia в следующем квартале столкнутся с уменьшением спроса на GPU : Nvidia может больше пострадать от уменьшения спроса

    13:1612

    Система Samsung NX в 2015 году может пополниться четырьмя объективами и тремя камерами: Ближайший крупный анонс, касающийся фототехники, Samsung сделает не раньше чем через шесть месяцев

    12:5615

    Вторая волна смартфонов программы Android One появится на прилавках к концу года: Новые смартфоны Android One появятся в декабре и январе

    12:49

    Сетевой накопитель Synology DiskStation DS415+ оснащен четырехъядерным процессором: Synology DiskStation DS415+ поддерживает установку четырех HDD

    12:404

    Компания Freescale одной из первых лицензировала ядро ARM Cortex-M7, рассчитывая использовать его в высокопроизводительных микроконтроллерах: Ключевое достоинство ARM Cortex-M7 — высокая производительность

    12:052

    ARM выпускает 32-разрядный процессор ARM Cortex-M7 для высокопроизводительных микроконтроллеров: Предполагается, что ARM Cortex-M7 найдет применение в промышленной электронике и решениях для умного дома

    11:401

    Samsung прекращает продажу ноутбуков и хромбуков в Европе: Samsung уходит с европейского рынка мобильных ПК

    11:1843

    Основой одноплатного компьютера Inforce Computing IFC6410 для встраиваемых систем служит SoC Qualcomm Snapdragon 600 : Цена одноплатного компьютера Inforce Computing IFC6410 — $75

    11:073

    Intel инвестирует в свою израильскую фабрику 6 млрд долларов в обмен на налоговые льготы: Intel вложит в фабрику в Кирьят-Гате 6 млрд долларов

    10:0011

    Philips решила объединить подразделения потребительской электроники и медицинского оборудования : Philips выделит подразделение по производству светотехники в отдельную компанию

    09:052

    Устройство ZyXEL WRE6505 позволяет расширить покрытие сети Wi-Fi 802.11ac : Устройство ZyXEL WRE6505 также может служить точкой доступа или повторителем сигнала

    09:003

    Стали известны характеристики процессоров AMD Athlon X4 530 и Athlon X4 550 (Kabini): Процессоры AMD Athlon X4 530 и Athlon X4 550 получат по четыре процессорных ядра

    08:457

    У Lattice готовы FPGA MachXO3L в корпусах WLCSP и caBGA: К достоинствам MachXO3L производитель относит минимальную в отрасли стоимость в расчете на линию ввода-вывода

    08:301

    Nvidia решила продавать фирменные «мостики» SLI по $30 и $40: Новые «мостики» SLI производства Nvidia выполнены в стиле карт GeForce

    08:1512

    Карманный компьютер Nautiz X8 сохраняет работоспособность при температуре от -30°С до +60°С: Основой КПК Nautiz X8 служит двухъядерный процессор Texas Instruments 4470

    08:009

    Аналитик «вычислил», сколько памяти и чьего производства будет в умных часах Apple Watch: Умные часы Apple Watch получат 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ флэш-памяти

    07:306

    Видео дня: смартфон BlackBerry Classic : Смартфон BlackBerry Classic оснастят дисплеем диагональю 3,5 дюйма

    07:157

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