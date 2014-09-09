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    9 сентября 2014

    Смартфон Apple iPhone 6 Plus получил экран Full HD размером 5,5 дюйма, поддержку NFC и камеру с оптическим стабилизатором : Оснащение Apple iPhone 6 Plus включает камеру iSight разрешением 8 Мп со вспышкой на двух светодиодах

    23:30170

    Смартфон Apple iPhone 6 получил экран размером 4,7 дюйма и разрешением 750 x 1334 пикселей без сапфировой защиты: Представлен смартфон Apple iPhone 6

    21:48204

    Чем сегодня удивит поклонников Apple? (Трансляция презентации Apple iPhone 6): Начало трансляции в 21:00 мск

    20:49255

    Последняя утечка накануне презентации раскрывает данные о конфигурации и производительности смартфона Apple iPhone 6: Смартфон Apple iPhone 6 с дисплеем размером 4,7 дюйма построен на процессоре A8, работающем на частоте 1,4 ГГц

    20:309

    Prestigio представила умные светодиодные лампы: Prestigio Smart LED Light с интерфейсом Bluetooth управляются с любого совместимого мобильного устройства.

    20:1110

    Asus снижает цены на свои системные платы на 5-10%: Asus снизила цены на материнские платы для укрепления своих позиций

    19:278

    Жесткие диски WD Ae предназначены для хранения «холодных» данных: К особенностям WD Ae можно отнести низкое энергопотребление, большую ёмкость и высокую плотность записи

    17:2831

    Производители делают акцент на планшетах с поддержкой двух карт SIM : Планшеты с двумя слотами для карт SIM должны помочь сегменту восстановиться

    17:215

    iPhone 6 почти не интересует пользователей Android и Windows Phone: исследование от Survata :

    17:1232

    Toshiba и SanDisk верят в будущее флэш-памяти: партнеры объявили об открытии второй очереди Fab 5 и начале строительства New Fab 2: Toshiba и SanDisk наращивают мощности по выпуску флэш-памяти

    17:052

    Планшет Asus MeMO Pad 10 (ME103K) оснастили платформой Snapdragon S4 Pro: Планшет Asus MeMO Pad 10 (ME103K) стоит 190 евро

    16:183

    Смартфон Alcatel Pop 2 работает под управлением Windows Phone и основан на платформе Snapdragon 410: Смартфон Alcatel Pop 2 стоит $155

    15:034

    Hisense Sero 8 Pro — планшет с дисплеем разрешением 2048 х 1536 точек, SoC RockChip RK3288 и стоимостью 200 евро: Планшет Hisense Sero 8 Pro получил очень тонкий корпус

    14:1710

    Автозапуск видеофайлов на Facebook: осторожно, проверьте настройки!:

    14:091

    Корпус для ПК Inter-Tech SY-139 предложен в двух цветовых вариантах: Корпус для ПК Inter-Tech SY-139 вмещает платы типоразмера ATX

    13:501

    Мониторы Eizo FlexScan EV2455 и FlexScan EV2450 имеют очень узкие рамки: В мониторах Eizo FlexScan EV2455 и FlexScan EV2450 используются панели типа IPS

    13:2418

    IBM представила x86-совместимые серверы семейства M5: В новых серверах IBM M5 используются процессоры Intel Xeon E5-2600 v3 и модули памяти DDR4

    12:043

    Мобильная точка доступа Netgear AirCard 785 поддерживает LTE: Мобильная точка доступа Netgear AirCard 785 поддерживает два диапазона Wi-Fi

    11:505

    Стыковочная станция HighPoint RocketStor 6351A оснащена интерфейсом Thunderbolt 2: Габариты HighPoint RocketStor 6351A — 17,8 х 10,2 х 7,6 см

    11:2014

    Nikon приписывают намерение представить на Photokina полнокадровую зеркальную камеру D750, вспышку и широкоугольный объектив: Маловероятно, что Nikon представит на Photokina зеркальную камеру формата DX

    08:3047

    В серию EK Water Blocks CoolStream WE вошел радиатор типоразмера 180 мм: Радиатор EK-CoolStream WE 180 стоит 62 евро

    08:003

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