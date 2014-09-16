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    16 сентября 2014

    Выпуск фотокамеры Leica M Edition 60 ценой $19 500 приурочен к 60-летию выпуска модели Leica M3: Leica M Edition 60 лишена ЖК-дисплея

    21:4520

    Canon PowerShot G7 X — первая компактная камера Canon с датчиком изображения формата 1 дюйм: Продажи Canon PowerShot G7 X начнутся в октябре по цене $700

    20:5530

    Olympus выпускает серебристый вариант камеры OM-D E-M1 и новую версию встроенного ПО, добавляющую интересные возможности: Продажи серебристого варианта OM-D E-M1 начинаются в этом месяце

    20:126

    Micron M600: SSD с алгоритмами ускорения записи для производительных и мобильных систем: Ждем в ассортименте Crucial аналогичное предложение?

    19:2010

    HTC, Lenovo и Asus являются партнерами программы Google Android One по выпуску 100-долларовых смартфонов: Также среди аппаратных партнеров Google — Qualcomm и MediaTek

    18:50

    Монитор ViewSonic VG2438Sm с соотношением сторон 16:10 оснащен четырехпортовым концентратором USB 3.0: Производитель оценил VG2438Sm в $429

    18:388

    Планшет Lenovo Miix 3 оснащён дисплеем разрешением 1024 х 768 точек и стоит $245 : Планшет Lenovo Miix 8 работает под управлением ОС Windows 8.1

    18:292

    Новая модель защищённого ноутбука Panasonic Toughbook CF-53 предлагает 15 часов автономной работы: Panasonic анонсировала четвёртую версию защищённого ноутбука Toughbook CF-53

    18:144

    Названы ожидаемые цены 3D-карт Nvidia GeForce GTX 980 и GTX 970: Анонс 3D-карт Nvidia GeForce GTX 980 и GTX 970 намечен на конец этой недели

    17:504

    AMD предлагает некоторые свои процессоры в наборах Power Pack по шесть штук : Наборы AMD Power Pack будут продаваться с небольшой скидкой

    17:398

    К достоинствам объектива Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f2.8 Pro производитель относит компактность и защиту от непогоды: Продажи объектива Olympus M.Zuiko ED 40-150mm f2.8 Pro начнутся в ноябре по цене $1500

    17:359

    Датчик изображения Toshiba T4KA7 формата 1/2,4 дюйма имеет разрешение 20 Мп и предназначен для мобильных устройств: По оценке производителя, Toshiba T4KA7 позволяет создавать модули камер толщиной до 6 мм

    17:093

    Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS (SELP28135G) — первый полнокадровый объектив с моторизованным трансфокатором для цифровых камер: Объектив Sony FE PZ 28-135mm F4 G OSS (SELP28135G) предназначен для видеосъемки

    16:2112

    Pioneer продаёт бизнес по производству оборудования для ди-джеев: Pioneer избавляется от подразделения по выпуску ди-джейского оборудования

    15:4313

    Дополнение IEEE 802.3bj к стандарту Ethernet позволит увеличить плотность компоновки и энергетическую эффективность соединений: Введение стандарта IEEE 802.3bj оценят проектировщики blade-серверов

    15:121

    Be Quiet! заявляет о снижении уровня шума блоков питания Straight Power 10: Не в последнюю очередь благодаря эффективности, оцененной "золотым" сертификатом

    15:103

    Qualcomm SafeSwitch — технология удалённой блокировки украденных смартфонов, реализованная на уровне SoC: Технология Qualcomm SafeSwitch позволит заблокировать украденный смартфон

    15:0314

    Autodesk разъясняет ситуацию с санкциями: Вопросы «вводит ли Autodesk санкции» или «поддерживает ли Autodesk санкции» неверны по своей сути

    14:2812

    Внешние панели корпуса Phanteks Enthoo Evolv изготовлены из алюминия: Корпус аскетичного дизайна и неплохого наполнения

    14:254

    Mail.ru полностью выкупила «Вконтакте»: Совершенная сделка положит конец всем судебным тяжбам между фондом UCP, Mail.ru и Павлом Дуровым

    14:1620

    Asus готовит видеокарту GeForce GTX 970 линейки Strix: Появилось изображение адаптера Asus GeForce GTX 970 Strix

    14:09

    Google намерена начать полугодовые испытания своих БПЛА в рамках проекта Project Loon: Дроны Google Titan Aerospace начнут полёты 6 октября

    13:558

    HTC Tricorder — линейка устройств для диагностики состояния организма в домашних условиях: HTC Tricorder умеет делать анализ крови, мочи и следить за дыхательной системой

    13:2013

    4К-телевизоры Toshiba появятся в России в начале 2015 года: Цена будет озвучена ближе к моменту старта продаж

    13:193

    TP-Link выпускает производительный двухдиапазонный роутер Archer C8 с двухъядерным ЦП: Суммарная ПС - 1750 Мбит/с

    12:0712

    Объем карт памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I достигает 64 ГБ: Максимальная скорость записи SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I достигает 90 МБ/с

    12:033

    EK Water Blocks выпустила первый водоблок для графических ускорителей AMD FirePro W9100: Основание водоблока EK-FCW9100 изготовлено из меди, а крышка — из нержавеющей стали

    11:567

    Смартфоны с поддержкой 4G уже в следующем полугодии будут стоить меньше $100, уверены тайваньские производители: Причиной быстрого снижения цен считается появление недорогих чипсетов производства Qualcomm

    11:401

    Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime оснастили 5-мегапиксельной фронтальной камерой: Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime получил пятидюймовый дисплей qHD

    08:4565

    Принят стандарт DisplayPort 1.3: Пропускная способность DisplayPort 1.3 — 32,4 Гбит/с

    08:3018

    Ноутбуки MacBook Air с 12-дюймовыми дисплеями появятся летом следующего года в сером и золотом цвете: Apple выпустит новые ноутбуки Air только в следующем году

    08:1531

    Cмартфон Panasonic Lumix Smart Camera: SoC Qualcomm Snapdragon 801, дюймовый датчик и запись видео разрешением 4K: Panasonic Lumix Smart Camera унаследовала датчик изображения от модели Lumix DMC-FZ1000

    08:1050

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 980 будет иметь 2048 ядер CUDA: 3D-карта Nvidia GeForce GTX 980 характеризуется TDP 175 Вт

    07:306

    Представлена цифровая зеркальная камера Canon EOS 7D Mark II: Продажи камеры Canon EOS 7D Mark II должны начаться в ноябре

    07:0023

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